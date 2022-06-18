С Клавой и малышом Гарри: Орбакайте поделилась трогательным семейным фото, поздравив Галкина с 46-летием

Алла Пугачева не раз удивляла поклонников. Ее брак с Максимом Галкиным до сих пор обсуждают в обществе. Но несмотря на хейтеров, супруги демонстрируют идиллию.
Они растят восьмилетних детей Лизу и Гарри. В этом году Примадонна уехала с семьей в Израиль. Летом ее муж начал ездить на гастроли и уже дал несколько успешных концертов.
А вот Кристина Орбакайте недавно свой день рождения отметила в Москве, дав большой концерт. Теперь она поздравила Галкина с 46-летием.
В соцсетях певица опубликовала трогательное семейное фото, на котором муж Пугачевой позирует не только с Кристиной, но и с ее мужем Михаилом Земцовым, а также дочка артистки Клавдией. В кадр попал и сын юмориста Гарри.
«С днем рождения, дорогой», – написала звезда.
Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Михаил Земцов, Клавдия Земцова, Гарри Галкин. Фото: соцсети звезды
Отметим, что обычно в этот день Алла Борисовна и двойняшки устраивают сюрприз для Галкина, дарят му подарки. Но после отъезда в Израиль пара стала реже делится семейными кадрами.
Поклонники в свою очередь восхитились тем, как тепло Орбакайте относится к своему отчиму. Многие отметили, что не видели более дружной семьей.
Напомним, что в скором времени Галкин выступит в Юрмале, а также он даст концерты в нескольких европейских странах. Супруги обещали вернуться в Россию к осени, когда детям нужно будет идти в школу.