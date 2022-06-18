С Клавой и малышом Гарри: Орбакайте поделилась трогательным семейным фото, поздравив Галкина с 46-летием

Алла Пугачева не раз удивляла поклонников. Ее брак с Максимом Галкиным до сих пор обсуждают в обществе. Но несмотря на хейтеров, супруги демонстрируют идиллию.

Они растят восьмилетних детей Лизу и Гарри. В этом году Примадонна уехала с семьей в Израиль. Летом ее муж начал ездить на гастроли и уже дал несколько успешных концертов.