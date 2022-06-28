Хит лета: Кудрявцева в белоснежном платье в горох с рукавами-фонариками появилась на публике

Еще недавно Кудрявцева отдыхала с дочкой Марией в Сочи, а потом на один день уехала в Армению. Теперь телеведущая активно работает. Она стала ведущей концерта для выпускников. А теперь целый день блондинка провела на съемках, сменив несколько образов.

Если сначала Лера была в наряде цвета фуксии, то потом она вышла на сцену в белом платье-футляре в горох с рукавами-фонариками. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. телеведущая сделала акцент на изящных щиколотках.