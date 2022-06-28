Хит лета: Кудрявцева в белоснежном платье в горох с рукавами-фонариками появилась на публике

Лера Кудрявцева знакома многим зрителям, так как большую часть жизни работает на телевидении. Ей довелось брать интервью у самых разных персон.
Она теперь ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Лера часто хвастается модными образами, которые ей подбирают стилисты. В 51 год она может похвастаться стройностью.
Еще недавно Кудрявцева отдыхала с дочкой Марией в Сочи, а потом на один день уехала в Армению. Теперь телеведущая активно работает. Она стала ведущей концерта для выпускников. А теперь целый день блондинка провела на съемках, сменив несколько образов.
Если сначала Лера была в наряде цвета фуксии, то потом она вышла на сцену в белом платье-футляре в горох с рукавами-фонариками. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. телеведущая сделала акцент на изящных щиколотках.
Пока Лера не стала разглашать подробности со съемок. Однако поклонники восхитились тем, как она выглядит. Телеведущая поддержала тренд на принт «горох».
«Какая стройная», «Ну безумно красивая», «Никогда не поверишь, что вам 51», «Такое красивое платье, просто королева», «Наряд такой прелестный», «Прям леди», «Лерочка, как это красиво», «Ну просто бесподобный образ», — прокомментировали кадры подписчики.
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