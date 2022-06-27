С королевским шиком: Кудрявцева в платье с юбкой плиссе цвета фуксии отметилась на съемках

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она в 18 лет стала жить в Москве, родила сына Жана, а потом стала работать на ТВ. Теперь Лера ведет разные передачи, включая шоу «Секрет на миллион».

Она недавно отметила свое 51-летие, но может похвастаться стройностью. А на концерте для выпускников звезда щегольнула в эффектном неоновом платье с брюками.