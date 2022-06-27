С королевским шиком: Кудрявцева в платье с юбкой плиссе цвета фуксии отметилась на съемках

Телеведущая приняла участие в праздничном шоу. Она отметилась в ярком вечернем образе.
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она в 18 лет стала жить в Москве, родила сына Жана, а потом стала работать на ТВ. Теперь Лера ведет разные передачи, включая шоу «Секрет на миллион».

Она недавно отметила свое 51-летие, но может похвастаться стройностью. А на концерте для выпускников звезда щегольнула в эффектном неоновом платье с брюками. 

Обычно Лера старается провести выходные с семьей. Но недавно она на один день слетала в Армению. А 27 июня телеведущая поделилась кадрами с работы.

Она отметилась на съемках праздничного шоу. Блондинка на этот раз выбрала платье мидакси с юбкой плиссе. Наряд цвета фуксии с широким воротом. Она предпочла сделать акцент на тонких щиколотках. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами.

«Шикарный образ», «Выглядит на 18 лет», «Такой роскошный королевский цвет и крой», «Лера, что за царский наряд», «Просто кукла», «Сколько у вас нарядов? Один лучше другого», «Блондинка на миллион», — стали писать пользователи Сети.

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