«Моя птичка любимая»: Кудрявцева засняла трехлетнюю дочку в розовом платье на награждении в садике

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет ведет передачу «Секрет на миллион».
Лера не скрывает, что порой целый день может провести на съемках и сменить несколько образов. Однако она всегда спешит домой к мужу Игорю Макарову и трехлетней дочке Марии. Недавно они отдохнули в Сочи.
Лера делилась кадрами из престижного садика, где ее наследница пела и танцевала в костюме клубнички.
Примечательно, что 23 июня она отправилась на торжественное мероприятие при школе имени М. В. Ломоносова.Там наградили отличившихся учеников.
Телеведущая засняла, как дочка в розовом платье с пышной юбкой вышла на сцену. Она получила награду за свои успехи в учебе в садике. Мария держалась уверенно на публике.
«Моя птичка любимая», — умилилась Кудрявцева.
Поклонники восхитились юной ученицей. Ранее они уже видели, как она разговаривает на английском языке. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну какая милая», «Она заслужила», «Как она держится, просто леди», «Платье очаровательное», «Наша Мария еще всех удивит», «Маленькая принцесса», «Как милота», «Умничка какая», «Растет роковая девушка», — прокомментировали кадры подписчики.
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