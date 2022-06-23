«Моя птичка любимая»: Кудрявцева засняла трехлетнюю дочку в розовом платье на награждении в садике

Лера делилась кадрами из престижного садика, где ее наследница пела и танцевала в костюме клубнички.

Примечательно, что 23 июня она отправилась на торжественное мероприятие при школе имени М. В. Ломоносова.Там наградили отличившихся учеников.

Телеведущая засняла, как дочка в розовом платье с пышной юбкой вышла на сцену. Она получила награду за свои успехи в учебе в садике. Мария держалась уверенно на публике.