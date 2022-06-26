Мгновенной стройнит: Кудрявцева в неоновом платье со шлейфом и брюками-дудочками предстала на «Московском выпускном – 2022»

Лера Кудрявцева не так давно вспоминала, как начала встречаться с Сергеем Ленюком из «Ласкового мая», приехала в Москву и родила первенца Жана.
А после развода она построила успешную карьеру на телевидении. В 51 года блондинка может похвастаться стройностью и регулярно демонстрирует новые образы.
Обычно все свободное время Лера посвящает мужу Игорю Макарову и дочке Марии. Но после отпуска в Турции она также успела съездить в Ереван, но провела там только один день.
25 июня блондинка вернулась в Москву и оказалась на концерте для выпускников столице, который прошел в Парке Горького.
На этот раз она щегольнула в пышном неоновом платье с рукавами-фонариками и шлейфом, которое сочеталось с черными брюками-дудочками. Лук дополняли туфли на шпильке.
«Московский выпускной 2022! 30 тысяч человек ! Прямой эфир на канале «Муз-ТВ». Мы с Тимуром Сорокиным – ведущие одного блока. Выпускники поздравляю! Вы – наше будущее! Дерзайте!» – написала Лера.
Поклонники восхитились ее современным и необычным образом. За счет игры цвета и прямых линий наряд стройнил телеведущую.
«Невероятная! Богиня», «Платье шик! Лера, вы прекрасны, как всегда!», «Вот это образ», «Прям ваш стиль», «Такие стройные ноги», «Красивая, ничего не скажешь», «Не видела таких платьев», — прокомментировали пост подписчики.
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Лера Кудрявцева и Тимур Сорокин. Фото: соцсети звезды