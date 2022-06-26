Мгновенной стройнит: Кудрявцева в неоновом платье со шлейфом и брюками-дудочками предстала на «Московском выпускном – 2022»

Обычно все свободное время Лера посвящает мужу Игорю Макарову и дочке Марии. Но после отпуска в Турции она также успела съездить в Ереван, но провела там только один день.

25 июня блондинка вернулась в Москву и оказалась на концерте для выпускников столице, который прошел в Парке Горького.

На этот раз она щегольнула в пышном неоновом платье с рукавами-фонариками и шлейфом, которое сочеталось с черными брюками-дудочками. Лук дополняли туфли на шпильке.