Тьяго стал выше мамы: Нетребко в платье оверсайз цвета Барби предстала с повзрослевшим сыном в Италии

Анна Нетребко уже успела прославиться на весь мир. Оперная певица давала концерты во многих странах. Она привыкла к круглогодичным гастролях Примечательно, что артистка живет в Вене. Она часто приезжают в Россию, чтобы выступить и навестить родных.
Однако теперь у нее есть свои причины, чтобы находиться в Европе. С ней перестали работать некоторые театры, но звезда вернулась на сцену.
Вот уже несколько недель Анна находится в Италии. Там она дает концерты и выступает с мужем Юсифом Эйвазовым.
Певица приехала в Верону, где в свободное время много гуляет. Накануне она покрасовалась в платье-халате в парке. Артистка славится своими яркими образами. Особе внимание она уделяет деталям.
11 августа Нетребко смогла провести день с сыном Тьяго. Он был рожден в прошлых отношениях, но Юсиф считает его родным. 13-летний мальчик особенный, поэтому мама уделяет ему все свободное время.
На этот раз они посетили рынок. Анна была в платье оверсайз цвета Барби с ниспадающими рукавами. Подросший наследник стал выше мамы.
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Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие поразились тому, как возмужал ее наследник.
«Ох, какой Тьяго взрослый», «Этот парень так изменился», «Похоже, что он похудел», «Каким высоким стал Тьяго», «Замечательный сын у вас», «Анна, какой красивый наряд! И как вам идет цвет», — стали писать подписчики.