Тьяго стал выше мамы: Нетребко в платье оверсайз цвета Барби предстала с повзрослевшим сыном в Италии

Анна Нетребко уже успела прославиться на весь мир. Оперная певица давала концерты во многих странах. Она привыкла к круглогодичным гастролях Примечательно, что артистка живет в Вене. Она часто приезжают в Россию, чтобы выступить и навестить родных.

Однако теперь у нее есть свои причины, чтобы находиться в Европе. С ней перестали работать некоторые театры, но звезда вернулась на сцену.