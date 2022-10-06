«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – о побеге Пугачевой, алкоголизме Моисеева, хвастовстве Рудковской, любви Бородиной и Орловой

Уходящая неделя дала немало поводов для грусти. Один из них – уход из жизни эпатажного артиста, певца, танцора Бориса Моисеева. В эти же несколько дней страну покинула и Алла Пугачева, которая дружила с Борисом, но проститься с верным другом она не успела.
Почему же так произошло? Кто помогал одинокому и больному Борису Моисееву в последние годы его жизни? Об этом и не только Teleprogramma.pro по традиции поговорила с известным блогером и ведущим Рустамом Солнцевым.
- Рустам, одно из самых громких событий недели – отъезд Аллы Пугачевой из страны. И причем она так поспешно уехала, что даже не попрощалась с Борисом Моисеевым. А ведь они дружили много лет. Почему, на ваш взгляд, Алла Борисовна не простилась со своим другом?
- Еще две недели назад, отвечая на ваш вопрос о том, что будет делать Алла Пугачева дальше. я сказал, что она уедет, соберется и улетит вместе с детьми, что она и сделала. Источники сообщают, что Алла Борисовна уехала без обратного билета, хорошо, что не рассказывают, насколько теплое на ней было нательное белье.
Кто эти люди? Может быть, их взять в службу разведки новоявленного британского короля Карла IV? Какие-то странные источники. Пусть пройдет время, а мы посмотрим, что будет дальше.
Что касается Бориса Моисеева, то знаете, не много ли похорон на одну Аллу Борисовну? Это же все тоже надо выносить - все эти бесконечные подходы к гробам с цветами.
Борис Моисеев, Алла Пугачева и Елена Воробей. Фото: Global Look Press
Я думаю, что у Аллы Борисовны и Бориса Моисеева свои счеты как у близких людей. И он был бы на нее не в обиде. И память об этом человеке она пронесет через всю жизнь, никуда она от него не денется.
Ими пройдено много дорог. Это известный факт. И эти люди заслужили право решить все между собой.
- Брат Бориса Моисеева Маркс косвенно обвиняет в смерти певца его директора Сергея Гороха. Мол, не уследил, недостаточно заботился, прятал от всех, в том числе и от близких. Как вы думаете, есть ли в этих словах зерно истины? Кто виноват в смерти Бориса, на ваш взгляд?
- Никто. Явилась старуха с косой и забрала Борю в тот момент, когда пришел его час. Он в самом деле был сильно болен. Однако Борис Моисеев сам себя обслуживал, а Сергей Горох постоянно находился рядом.
Это было буквально оставление собственной личной жизни и полностью посвящение себя Борису. Вся тусовка и более близкие люди об этом знали.
И многие из нас, в том числе и я, были знакомы с Борисом. Эти знакомства включали в себя даже совместные вечеринки с большим количеством народа, в той самой знаменитой квартире, в которой артист скончался. Я там бывал неоднократно и могу сказать, что Борис был человеком настроения. И никто не мог на него повлиять.
Борис Моисеев и Сергей Горох. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»
Еще много лет назад, когда я с ним познакомился, он спросил: «Ты пить будешь?» Я как человек непьющий ответил отрицательно, что, мол, не пью и не курю, а вот эту рыбу, пожалуй, съем.
Тогда с Дальнего Востока артисту передали целый пакет огромной соленой рыбы. И вы не поверите, ребята, я решил ее попробовать и не мог остановиться. Борис смеялся надо мной и спустя несколько лет сказал: «Мы недавно вспоминали, как ты лопал эту рыбу».
Я к тому, что Борис выпивал и выпивал здорово. И вот тогда при мне, заявив, что: «Я тоже пью мало», он сам высадил бутылку коньяка, в одно горло. А за час до этого у него закончился сольный концерт в тогда еще работающем московском казино. А еще Борис сидел и пачками скуривал сигареты. И ни один человек, включая Гороха, не мог на него повлиять. Ни один!
Около года назад Сергей Горох пожаловался в соцсетях, что Борис плохо ходит. И я написал ему, что в том же доме живет массажист, который ставит на ноги людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. И я могу устроить его совершенно бесплатно, поскольку специалист живет в соседнем подъезде. Горох был счастлив. И я их свел.
Сергей взял Борю за ручку и отвел к этому массажисту. А знаете, чем все закончилось? Ничем. Боря сказал, что ничего делать не будет, и вообще он не в настроении. А у мастера между прочим, золотые руки. Это я к тому, как Борис относился к собственному здоровью, и как о нем заботился Горох.
Я помню, как Сергей написал мне в соцсетях: «Спасибо тебе, спасибо, спасибо за массажиста». Он все делал для того, чтобы Борис чувствовал себя замечательно.
Это великолепный человек, большой профессионал своего дела, и, как выяснилось, хороший друг.
- Помните, мы обсуждали, что Валерия отменила концерты на фоне происходящего, а вот Лолита, наоборот, записала видеобращение, в котором сказала, что не будет делать этого, потому что сейчас концерты необходимы людям для психологической устойчивости. Кто из них, на ваш взгляд, прав?
- Она призывает: «Народ, успокойтесь, мы психотерапевты. Хватит паники. Цветы цветут, бабочки летают, а майские жуки прямо сейчас вспорхнуть с этого куста на следующий». Я не верю ни одному слову Лолиты.Это такая брехушка на доверии.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Лолита. Фото:Global Look Press
И вы собираетесь ей верить? Вы маме своей должны верить, отцу, своим детям. Не надо придавать значения тому, что говорят эти люди. Они продадут мать родную и денег много не возьмут.
А что касается концертов, то они их продолжают по одной простой причине – деньги и заработок. Других причин нет. Лолита не может остановиться. И то, что она неуместна со своими концертами, ее это не волнует. И то, что стране сейчас не до отдыха и не до ее психотерапии. Психотерапевтка! Почему я должен ей верить?
- Многие сейчас обсуждают беременность 44-летней Ольги Орловой. Сама она утверждает, что буквально вымолила ребенка. А что вы сами об этом думаете?
- Рассказывать Ольга об этом стала, когда уже плод укрепился. И слава Богу. Я ее поздравляю. Может быть, теперь Ольга будет меньше думать о том, как сильно она любит Ксению Бородину.
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Потому что со всеми женщинами, которые находятся в ауре Бородиной, происходит одна и та же история. Они все в нее влюбляются, правда, ненадолго, потом это все быстро проходит.
Однако новоявленные подруги начинают с каким-то упорством и рвением водить вокруг Ксении хороводики, клясться в любви, писать открытые письма в ее защиту, словно она диссидент из 80-х годов, когда вся интеллигенция Москвы писала в защиту кого-то большущее письмо.
Это было при Брежневе и Хрущеве. Так и тут тоже, иногда возникает впечатление, как будто Бородина стала инвалидом первой группы и ей срочно понадобилась помощь.
Надеюсь, эта цепь прервется, и характер Ольги заиграет своими красками, не зависящими от красок Бородиной.
- Недавно Милана Тюльпанова обвинила Яну Рудковскую в том, что на самом деле ей не 47, а больше 50 лет. Если это так, то зачем Яна скрывает свой возраст?
- Я считаю, что Яна имеет право на любые манипуляции с собственным паспортом. Ее достали хейтеры. Если зайти в ее комментарии, то там бесконечный ад. Рудковскую подозревают во всех грехах вместе взятых. И один из них – это преуменьшение возраста.
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press
Ей даже пришлось показать свой паспорт, и я считаю, что зря это сделала, поскольку толпе ничего не докажешь. Они скажут, что она купила паспорт в переходе и вписала туда правильную дату.
Нужно быть пожестче, бескомпромисснее с людьми, потому что хейтерство сейчас на пике.
Люди, у которых много хейтеров, в какой-то момент расслабились. Им показалось, что вокруг дружелюбная среда. И они могут рассказывать толпе все что угодно: что они счастливы, что плохо себя чувствуют, что вот-вот родится новенький ребенок, что у них большая коллекция «Louis Vitton», если речь идет о Яне. Они думают, что народ с ними на одной волне.
Но ты должен понимать, что если показываешь коллекцию чемоданов «Louis Vitton», то рискуешь получить пендаля от толпы по одной простой причине. Несколько особо убогих начинают считывать это как хвастовство, но никак не проявления доверия, высшей степени сердечности. Мол, девчонки, посмотрите какая у меня коллекция.
Но Яна ведь сама заработала эти деньги, нигде их не занимала, а реально пахала, пользовалась тем, что ей дано, тратила собственные ресурсы и деньги. Однако так получается, что даже три наиболее убогих хейтера способны испортить бочку меда. Они своей ядовитой гумозной жидкостью портят абсолютно все и потом этим начинают заражаться все вокруг.