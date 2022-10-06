«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – о побеге Пугачевой, алкоголизме Моисеева, хвастовстве Рудковской, любви Бородиной и Орловой

Уходящая неделя дала немало поводов для грусти. Один из них – уход из жизни эпатажного артиста, певца, танцора Бориса Моисеева. В эти же несколько дней страну покинула и Алла Пугачева, которая дружила с Борисом, но проститься с верным другом она не успела.

Почему же так произошло? Кто помогал одинокому и больному Борису Моисееву в последние годы его жизни? Об этом и не только Teleprogramma.pro по традиции поговорила с известным блогером и ведущим Рустамом Солнцевым.

- Рустам, одно из самых громких событий недели – отъезд Аллы Пугачевой из страны. И причем она так поспешно уехала, что даже не попрощалась с Борисом Моисеевым. А ведь они дружили много лет. Почему, на ваш взгляд, Алла Борисовна не простилась со своим другом?

- Еще две недели назад, отвечая на ваш вопрос о том, что будет делать Алла Пугачева дальше. я сказал, что она уедет, соберется и улетит вместе с детьми, что она и сделала. Источники сообщают, что Алла Борисовна уехала без обратного билета, хорошо, что не рассказывают, насколько теплое на ней было нательное белье.

Кто эти люди? Может быть, их взять в службу разведки новоявленного британского короля Карла IV? Какие-то странные источники. Пусть пройдет время, а мы посмотрим, что будет дальше.

Что касается Бориса Моисеева, то знаете, не много ли похорон на одну Аллу Борисовну? Это же все тоже надо выносить - все эти бесконечные подходы к гробам с цветами.