Солнцев впервые рассказал о Бородиной: нюхала запрещенные вещества, подсаживала других

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев не на шутку разозлился на Ксению Бородину, которая обвинила его в нетрадиционной ориентации. В ответ он заявил, что та якобы является эскортницей и наркоманкой.

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По словам Рустама Солнцева, Ксения Бородина не только якобы нюхала запрещенные вещества, но и якобы угощала ими участников шоу. И если бы не их ссора, он бы никогда не рассказал бы об этом.

«Ни один журналист не узнал от меня, как много лет и зим ты обкуренная и под черт знает чем, приползала на эфиры, считая, что прекрасно «замаскировалась», - написал в своем телеграме Солнцев.

Отметим, что шоумен не предъявил никаких доказательств сказанному, поэтому данные слова мы не рекомендуем считать правдой. Также Teleprogramma.pro подчеркивает, что запрещенные вещества опасны для человека, сайт категорически против их использования.