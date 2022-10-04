«Месяц пыталась снова влиться в тусовку»: почему Пугачева сбежала за границу

Алла Пугачева жестко высказалась в адрес тех, кто раскритиковал ее после отъезда из России. Певица назвала хейтеров «рабами и холопами».

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Заявление Примадонны шокировало многих знаменитостей. Одной из тех, кто отчитал звезду, стала Лена Миро.

Блогерша предположила, что артистка так жестко высказалась, поскольку ее плохо приняли в России после возвращения из Израиля.