Не инсульт и не убийство: стала известна истинная причина смерти Бориса Моисеева

Раскрыта тайна смерти известного певца и балетмейстера Бориса Моисеева. По уточненной информации, артист скончался не от инсульта, как сообщалось ранее. Не была его смерть и насильственной, как начали подозревать после похорон Бориса Моисеева.

«Криминальных причин смерти певца Бориса Моисеева, умершего 27 сентября на 69-м году жизни, не установлено», — сказал анонимный источник, близкий к следствию.

Он добавил, что к этому дню стала известна и точная причина смерти Бориса Моисеева.

«В медицинских кругах заявили, что предварительно установлено: причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность», — прокомментировал источник.

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Напомним, Борис Моисеев был похоронен в минувшее воскресенье, 2 октября, на Троекуровском кладбище столицы.

По материалам ТАСС.