«Загугли звезду»: гостевой брак Собчак, надоевший Воля, новый ведущий «Кто хочет стать миллионером?», убытки Тимати и измены Прилучного

Пару громких новостей уходящей недели связаны с именами популярных ведущих. Так, недавно стало известно, что обновленная версия знаменитой программы «Кто хочет стать миллионером?» выйдет без Дмитрия Диброва. По слухам, в кресле ведущего его заменит 35-летняя певица Юлианна Караулова, однажды даже ставшая победительницей этой передачи.

По информации СМИ, в кастинге также принимали участие Александр Гордон, Леонид Ярмольник и Пелагея. Но Юлианна считается главным кандидатом на позицию ведущей программы.

На уходящей неделе также много говорилось о новом проекте Павла Воли «Шоу Воли». Передачу звезды Comedy club с программой «Вечерний Ургант» не сравнил только ленивый. И это сравнение явно не в пользу Павла.

Эти и другие новости в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro обсудил популярный блогер Рустам Солнцев.

«У Богомолова и Собчак обычный брак по договору!»

— Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова недавно рассказала, что ее гражданским мужем был режиссер Константин Богомолов. Однако однажды он попросил ее не распространяться об этом факте. Зато о своей нынешней жене Ксении Собчак Константин говорит с удовольствием.

Как вы думаете, как долго продержится брак Собчак и Богомолова, учитывая, что они живут на разных планетах? Он руководит государственным театром, а она занимается светскими сплетнями.

— Сколько угодно времени. По одной простой причине: брак гостевой, а подобные союзы этим и удобны. У нас так полшоу-бизнеса живет: посещают друг друга, когда им вздумается, по звонку договариваются о встречах, появляются вместе на тусовках, а потом разъезжаются.

Когда Собчак и Богомолов познакомились, они были уже слишком взрослыми, стабильными людьми. У этой пары обычный брак по договору.

Вы посмотрите на то выражение, с которым Константин смотрит на свою жену. Он глядит на нее, как солдат на вошь, как мышь на крупу. И это буквально с первого дня знакомства. Ведь чтобы любить Собчак, нужно быть большим эстетом.