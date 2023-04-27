«Загугли звезду»: гостевой брак Собчак, надоевший Воля, новый ведущий «Кто хочет стать миллионером?», убытки Тимати и измены Прилучного

Пару громких новостей уходящей недели связаны с именами популярных ведущих. Так, недавно стало известно, что обновленная версия знаменитой программы «Кто хочет стать миллионером?» выйдет без Дмитрия Диброва. По слухам, в кресле ведущего его заменит 35-летняя певица Юлианна Караулова, однажды даже ставшая победительницей этой передачи.
По информации СМИ, в кастинге также принимали участие Александр Гордон, Леонид Ярмольник и Пелагея. Но Юлианна считается главным кандидатом на позицию ведущей программы.
На уходящей неделе также много говорилось о новом проекте Павла Воли «Шоу Воли». Передачу звезды Comedy club с программой «Вечерний Ургант» не сравнил только ленивый. И это сравнение явно не в пользу Павла.
Эти и другие новости в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro обсудил популярный блогер Рустам Солнцев.
«У Богомолова и Собчак обычный брак по договору!»
— Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова недавно рассказала, что ее гражданским мужем был режиссер Константин Богомолов. Однако однажды он попросил ее не распространяться об этом факте. Зато о своей нынешней жене Ксении Собчак Константин говорит с удовольствием.
Как вы думаете, как долго продержится брак Собчак и Богомолова, учитывая, что они живут на разных планетах? Он руководит государственным театром, а она занимается светскими сплетнями.
— Сколько угодно времени. По одной простой причине: брак гостевой, а подобные союзы этим и удобны. У нас так полшоу-бизнеса живет: посещают друг друга, когда им вздумается, по звонку договариваются о встречах, появляются вместе на тусовках, а потом разъезжаются.
Когда Собчак и Богомолов познакомились, они были уже слишком взрослыми, стабильными людьми. У этой пары обычный брак по договору.
Вы посмотрите на то выражение, с которым Константин смотрит на свою жену. Он глядит на нее, как солдат на вошь, как мышь на крупу. И это буквально с первого дня знакомства. Ведь чтобы любить Собчак, нужно быть большим эстетом.
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
А она сама прется от людей, которые умнее ее, образованнее, значительнее в своих мыслях, творчестве, высказываниях, жесте. В среде Ксении Собчак были такие значимые личности — это ее отец и мать. И Людмила Борисовна Нарусова доказывает это каждый раз. А то, что делает Ксюша, больше похоже на хайп или вообще на предательство собственных интересов.
Так вот, Константин Богомолов втирал ей по ушам за искусство, за театр, и она влюбилась. Еще раз повторюсь, что он значительнее в культурном направлении.
Ксюша же всю жизнь была светской львицей. Это практически оскорбление. А тут настоящий представитель богемы, и все — она на лопатках.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Все-таки придется согласиться с Собчак: «Чуваки, ваше время ушло»
— Павел Воля запустил новое шоу, которое подверглось критике. Есть мнение, что он хотел повторить успех Ивана Урганта, но не получилось. Как вы полагаете, может, зрители, выразившие такое мнение, правы?
— Всякие люди, которые будут делать шоу на федеральных телеканалах, и в них будет представлено что-то авторское, связанное со светской хроникой и какими-то приколами, будут сравниваться с Иваном.
Павел Воля давно не вызывает у меня ни интереса, ни уважения. Это просто артист, который открывал рот под то, что написала целая команда. Редакторское ухо им все подсказывает и подсказывает. А резиденты Comedy Club потом разыгрывают определенный сценарий, изображают из себя личностей, которые шутят 24 на 7. И поэтому слабость этих людей действительно видна на площадке.
Я видел разные фотографии и отрывки из нового шоу Павла. Во-первых, это не смешно, подскажите, в каких местах нужно смеяться-то. А во-вторых, все-таки придется согласиться с Собчак: «Чуваки, ваше время ушло. Вы уже давно всем надоели в формате Comedy club».
Павел Воля. Фото: Global Look Press
И то, что когда-то должно было быть похоронено, продолжает выходить на этом канале, превратившемся для меня в руины. А теперь вот это мертвое шоу! Это смотреть живым зрителям нельзя.
Это люди из прошлого, которые пытаются шутить и на темы из прошлого, а то и позапрошлого дня, но день изменился, и страна живет другими чаяниями и интересами. А они и не могут про это говорить, и не хотят, и самоцензурируются. А когда человек самоцензурируется, это все равно, что ты сам себе сделал обрезание.
И поэтому для меня Павел Воля — это человек, который каждые выходные сам себе делает обрезание, и его потуги видит какое-то количество зрителей. Но с каждым разом хотеть смотреть на это будет все меньше и меньше людей.
«Дмитрий Дибров превратился в пародию на самого себя»
— Планируется, что 29 апреля на Первом канале состоится премьера обновленного шоу «Кто хочет стать миллионером?». И Дмитрия Диброва в кресле ведущего, по информации источников, якобы заменит Юлианна Караулова, которая однажды побеждала в проекте. Как вам такая замена?
— Я уже ничему не удивляюсь. Но считаю, что Юлианна Караулова как персонаж пустая. И, может быть, эта должность придаст ей какой-то живости, яркости, наполнения?
Поет Юлианна как-то некрасочно, и для кого она вообще поет? Есть ли у этой певицы фанаты? При этом она молодая женщина. И пусть у нее все получится.
Юлианна Караулова. Фото: Global Look Press
А что касается Дмитрия Диброва, то он логично пришел к завершению своей карьеры. Ведь все так хорошо начиналось. Это был человек-смысл, а потом он превратился в мужчину с поплывшим лицом, которого обсуждали разные светские блогеры. И рядом со своей женой он даже выглядит не как ее мать, а как ее бабка.
И это довольно обидно, когда ты из человека, который тоннами производил смыслы, и это было так важно, превратился в бабушку в какой-то странной для твоего возраста и образа одежде. Он всю жизнь рядился в костюмы, а потом вдруг оказался в каких-то непонятных одеждах. Вот с ним как-то все было не то.
А любовь — это такое чувство, которое тебя еще больше осмысливает, придает твоей личности смысл. А Дмитрий же обессмыслился, превратился в какую-то странную пародию на самого себя.
Дмитрий Дибров. Фото: Global Look Press
Потом Дмитрий Дибров пережил инсульт. И вот теперь на его место привели мультик под названием Юлианна Караулова.
А предпочтение якобы отдано Юлианне, потому что она никому не интересна. Эта певица — бесконфликтный персонаж. Только так я объясняю подобный выбор на позицию телеведущей. И если она и в самом деле появится в этой передаче, то это будет очень странно.
«У Тимати идеология понтярщика»
— СМИ пишут, что бизнес Тимати — кофейни Stars Coffee, наш ответ знаменитому Starbucks, а на самом деле своим названием и оформлением практически не отличающийся от этого бренда (мы не говорим о качестве продукта) — терпит огромные убытки. Речь идет о 60 миллионах рублей. Как вы думаете, почему бизнес Тимати не пошел? Оказалась неудачной рекламная компания?
— Я тут окружен Starbucks. И редкий день, если я не беру себе стаканчик кофе с молоком большого размера, без сахара и добавок. Объясню. Starbucks имеет очень четкую и понятную идеологию, за которой в эту сеть кофеен заходила и молодежь, и люди других возрастов.
Эта идеология свободы, равенства, принадлежности ко всему мировому сообществу, потому что все во всем мире пьют одинаковый «старбакский» кофе. Он везде вкусный!
И у тебя будет одно и то же обслуживание — что в Майами, что в Лос-Анджелесе, что в Москве, что в Краснодаре. Кстати, там тоже был свой замечательный Starbucks.
И вот эта принадлежность к мировому сообществу и тянула в эту кофейню. Ты заходишь туда как человек мира. Ты космополит.
Возможно, сегодня ты не в Риме и не в Нью-Йорке, но ты в Москве. А столица России — это часть большого глобального мира, потому что в ней есть Starbucks. И это круто! И это идеология Starbucks. (Напомним, в прошлом году сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России. – Прим. ред.)
Тимати. Фото: Global Look Press
А идеологию Тимати вы понимаете? Серьезно? Вы можете ее для себя расшифровать? Наверное, да, если задумаетесь над тем, кто этот человек, чего стоят его понты, слова, действия. У него ведь идеология понтярщика, понтовитого мужичонки, который косит под родовитого барина-помещика.
Вы когда-нибудь слышали, как Тимати разговаривает? Это же уму непостижимо. Вот такусенькая кнопочка, которая старательно вытягивает себя рядом с этими женщинами, которые специально горбятся, чтобы выглядеть наравне с ним. А Тимати сверху парит над людьми, он высокомерит.
И вот с этой идеологией такой человек входит в уже готовый известный бизнес, меняет там название на очень похожее, меняет одни символы на другие, но тоже очень похожие. И полагает, что дело сделано.
«Зепюр ищет для себя точки, на которые может опереться»
— Зепюр Брутян бесконечно рассказывает о том, как ждет ребенка, как она счастлива, как Павел Прилучный ее поддерживает. Вы ей верите? Такие восторги всегда больше напоминают пиар. Ведь говорят, что счастье любит тишину.
— А когда ей еще веселиться и быть счастливой? Как только родится ребенок, этому счастью может прийти конец по одной простой причине: Павлику надо гулять, входить в других женщин, заниматься привычным для себя делом — сексом. А она тут причем?
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети
А Зепюр с детьми. И прощай, былая упругость формы! Женщина резко переходит в другую категорию — причем в тот же день, как только разродится. Именно поэтому сейчас Зепюр шутит и ищет для себя точки, на которые она может опереться, и радуется всему. Недолго ей осталось веселиться.
Агата наверняка тоже радовалась, потом только горько плакала… А Прилучный как покатил по гастролям: то с кем-то подрался, то завел интрижки с новыми женщинами.
Актер-то слабенький. Мы про его актерство вообще никогда ничего не слышали. Вот и приходится креативить. А Зепюр пусть веселится, а мы потом обсудим ее горькие слезы.