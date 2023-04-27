«Загугли звезду»: гостевой брак Собчак, надоевший Воля, новый ведущий «Кто хочет стать миллионером?», убытки Тимати и измены Прилучного

Рустам Солнцев. Фото: личный архив  

Блогер Рустам Солнцев снова разложил по полочкам события прошедшей недели.

Пару громких новостей уходящей недели связаны с именами популярных ведущих. Так, недавно стало известно, что обновленная версия знаменитой программы «Кто хочет стать миллионером?» выйдет без Дмитрия Диброва. По слухам, в кресле ведущего его заменит 35-летняя певица Юлианна Караулова, однажды даже ставшая победительницей этой передачи.

По информации СМИ, в кастинге также принимали участие Александр Гордон, Леонид Ярмольник и Пелагея. Но Юлианна считается главным кандидатом на позицию ведущей программы.

На уходящей неделе также много говорилось о новом проекте Павла Воли «Шоу Воли». Передачу звезды Comedy club с программой «Вечерний Ургант» не сравнил только ленивый. И это сравнение явно не в пользу Павла.

Эти и другие новости в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro обсудил популярный блогер Рустам Солнцев.

«У Богомолова и Собчак обычный брак по договору!»

Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова недавно рассказала, что ее гражданским мужем был режиссер Константин Богомолов. Однако однажды он попросил ее не распространяться об этом факте. Зато о своей нынешней жене Ксении Собчак Константин говорит с удовольствием.

Как вы думаете, как долго продержится брак Собчак и Богомолова, учитывая, что они живут на разных планетах? Он руководит государственным театром, а она занимается светскими сплетнями.  

— Сколько угодно времени. По одной простой причине: брак гостевой, а подобные союзы этим и удобны. У нас так полшоу-бизнеса живет: посещают друг друга, когда им вздумается, по звонку договариваются о встречах, появляются вместе на тусовках, а потом разъезжаются.  

Когда Собчак и Богомолов познакомились, они были уже слишком взрослыми, стабильными людьми. У этой пары обычный брак по договору.

Вы посмотрите на то выражение, с которым Константин смотрит на свою жену. Он глядит на нее, как солдат на вошь, как мышь на крупу. И это буквально с первого дня знакомства. Ведь чтобы любить Собчак, нужно быть большим эстетом.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press 

А она сама прется от людей, которые умнее ее, образованнее, значительнее в своих мыслях, творчестве, высказываниях, жесте. В среде Ксении Собчак были такие значимые личности — это ее отец и мать. И Людмила Борисовна Нарусова доказывает это каждый раз. А то, что делает Ксюша, больше похоже на хайп или вообще на предательство собственных интересов.

Так вот, Константин Богомолов втирал ей по ушам за искусство, за театр, и она влюбилась. Еще раз повторюсь, что он значительнее в культурном направлении.

Ксюша же всю жизнь была светской львицей. Это практически оскорбление. А тут настоящий представитель богемы, и все — она на лопатках.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Все-таки придется согласиться с Собчак: «Чуваки, ваше время ушло»

Павел Воля запустил новое шоу, которое подверглось критике. Есть мнение, что он хотел повторить успех Ивана Урганта, но не получилось. Как вы полагаете, может, зрители, выразившие такое мнение, правы?

— Всякие люди, которые будут делать шоу на федеральных телеканалах, и в них будет представлено что-то авторское, связанное со светской хроникой и какими-то приколами, будут сравниваться с Иваном.

Павел Воля давно не вызывает у меня ни интереса, ни уважения. Это просто артист, который открывал рот под то, что написала целая команда. Редакторское ухо им все подсказывает и подсказывает. А резиденты Comedy Club потом разыгрывают определенный сценарий, изображают из себя личностей, которые шутят 24 на 7. И поэтому слабость этих людей действительно видна на площадке.

Я видел разные фотографии и отрывки из нового шоу Павла. Во-первых, это не смешно, подскажите, в каких местах нужно смеяться-то. А во-вторых, все-таки придется согласиться с Собчак: «Чуваки, ваше время ушло. Вы уже давно всем надоели в формате Comedy club».

Павел Воля. Фото: Global Look Press 

И то, что когда-то должно было быть похоронено, продолжает выходить на этом канале, превратившемся для меня в руины. А теперь вот это мертвое шоу! Это смотреть живым зрителям нельзя.

Это люди из прошлого, которые пытаются шутить и на темы из прошлого, а то и позапрошлого дня, но день изменился, и страна живет другими чаяниями и интересами. А они и не могут про это говорить, и не хотят, и самоцензурируются. А когда человек самоцензурируется, это все равно, что ты сам себе сделал обрезание.

И поэтому для меня Павел Воля — это человек, который каждые выходные сам себе делает обрезание, и его потуги видит какое-то количество зрителей. Но с каждым разом хотеть смотреть на это будет все меньше и меньше людей.

«Дмитрий Дибров превратился в пародию на самого себя»

Планируется, что 29 апреля на Первом канале состоится премьера обновленного шоу «Кто хочет стать миллионером?». И Дмитрия Диброва в кресле ведущего, по информации источников, якобы заменит Юлианна Караулова, которая однажды побеждала в проекте. Как вам такая замена?

— Я уже ничему не удивляюсь. Но считаю, что Юлианна Караулова как персонаж пустая. И, может быть, эта должность придаст ей какой-то живости, яркости, наполнения?   

Поет Юлианна как-то некрасочно, и для кого она вообще поет? Есть ли у этой певицы фанаты? При этом она молодая женщина. И пусть у нее все получится.

Юлианна Караулова. Фото: Global Look Press 

А что касается Дмитрия Диброва, то он логично пришел к завершению своей карьеры. Ведь все так хорошо начиналось. Это был человек-смысл, а потом он превратился в мужчину с поплывшим лицом, которого обсуждали разные светские блогеры. И рядом со своей женой он даже выглядит не как ее мать, а как ее бабка.

И это довольно обидно, когда ты из человека, который тоннами производил смыслы, и это было так важно, превратился в бабушку в какой-то странной для твоего возраста и образа одежде. Он всю жизнь рядился в костюмы, а потом вдруг оказался в каких-то непонятных одеждах. Вот с ним как-то все было не то.

А любовь — это такое чувство, которое тебя еще больше осмысливает, придает твоей личности смысл. А Дмитрий же обессмыслился, превратился в какую-то странную пародию на самого себя.

Дмитрий Дибров. Фото: Global Look Press  

Потом Дмитрий Дибров пережил инсульт. И вот теперь на его место привели мультик под названием Юлианна Караулова.

А предпочтение якобы отдано Юлианне, потому что она никому не интересна. Эта певица — бесконфликтный персонаж. Только так я объясняю подобный выбор на позицию телеведущей. И если она и в самом деле появится в этой передаче, то это будет очень странно.   

«У Тимати идеология понтярщика»

СМИ пишут, что бизнес Тимати кофейни Stars Coffee, наш ответ знаменитому Starbucks, а на самом деле своим названием и оформлением практически не отличающийся от этого бренда (мы не говорим о качестве продукта) терпит огромные убытки. Речь идет о 60 миллионах рублей. Как вы думаете, почему бизнес Тимати не пошел? Оказалась неудачной рекламная компания?

— Я тут окружен Starbucks. И редкий день, если я не беру себе стаканчик кофе с молоком большого размера, без сахара и добавок. Объясню. Starbucks имеет очень четкую и понятную идеологию, за которой в эту сеть кофеен заходила и молодежь, и люди других возрастов.  

Эта идеология свободы, равенства, принадлежности ко всему мировому сообществу, потому что все во всем мире пьют одинаковый «старбакский» кофе. Он везде вкусный!   

И у тебя будет одно и то же обслуживание — что в Майами, что в Лос-Анджелесе, что в Москве, что в Краснодаре. Кстати, там тоже был свой замечательный Starbucks.  

И вот эта принадлежность к мировому сообществу и тянула в эту кофейню. Ты заходишь туда как человек мира. Ты космополит.

Возможно, сегодня ты не в Риме и не в Нью-Йорке, но ты в Москве. А столица России — это часть большого глобального мира, потому что в ней есть Starbucks. И это круто! И это идеология Starbucks. (Напомним, в прошлом году сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России. – Прим. ред.)

Тимати. Фото: Global Look Press   

А идеологию Тимати вы понимаете? Серьезно? Вы можете ее для себя расшифровать? Наверное, да, если задумаетесь над тем, кто этот человек, чего стоят его понты, слова, действия. У него ведь идеология понтярщика, понтовитого мужичонки, который косит под родовитого барина-помещика.   

Вы когда-нибудь слышали, как Тимати разговаривает? Это же уму непостижимо. Вот такусенькая кнопочка, которая старательно вытягивает себя рядом с этими женщинами, которые специально горбятся, чтобы выглядеть наравне с ним. А Тимати сверху парит над людьми, он высокомерит.

И вот с этой идеологией такой человек входит в уже готовый известный бизнес, меняет там название на очень похожее, меняет одни символы на другие, но тоже очень похожие. И полагает, что дело сделано.

«Зепюр ищет для себя точки, на которые может опереться»

Зепюр Брутян бесконечно рассказывает о том, как ждет ребенка, как она счастлива, как Павел Прилучный ее поддерживает. Вы ей верите? Такие восторги всегда больше напоминают пиар. Ведь говорят, что счастье любит тишину.

— А когда ей еще веселиться и быть счастливой? Как только родится ребенок, этому счастью может прийти конец по одной простой причине: Павлику надо гулять, входить в других женщин, заниматься привычным для себя делом — сексом. А она тут причем?

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети 

А Зепюр с детьми. И прощай, былая упругость формы! Женщина резко переходит в другую категорию — причем в тот же день, как только разродится. Именно поэтому сейчас Зепюр шутит и ищет для себя точки, на которые она может опереться, и радуется всему. Недолго ей осталось веселиться.

Агата наверняка тоже радовалась, потом только горько плакала… А Прилучный как покатил по гастролям: то с кем-то подрался, то завел интрижки с новыми женщинами.  

Актер-то слабенький. Мы про его актерство вообще никогда ничего не слышали. Вот и приходится креативить. А Зепюр пусть веселится, а мы потом обсудим ее горькие слезы.

 

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