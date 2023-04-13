«Загугли звезду»: противная Бородина, малолетки Водонаевой, неудачник Третьяков, нищета Абрикосова и нечистоплотная Солнце

Если за жизнью нынешних участников реалити-шоу «Дом-2» следят преимущественно журналисты и небольшая горстка поклонников, то «ветераны» проекта действительно были любимцами публики. Ведь как страна переживала за отношения обаятельной блондинки Ольги Бузовой и ее избранника Романа Третьякова.
А вспомните тандем Мая Абрикосова (Романа Тертишного) и Ольги Николаевой (Солнце), которая практически никогда не показывала своих слабостей и ассоциировалась с успехом. А какие нешуточные страсти кипели в романе между Степаном Меньщиковым и Аленой Водонаевой.
Судьба первопроходцев «Дома-2» сложилась по-разному. Если Ольга Бузова практически никогда не исчезает из медийного пространства, то Май Абрикосов, живущий в деревне, ведет жизнь затворника.
Если Алена Водонаева постоянно позирует на красных дорожках светских мероприятий и в своих соцсетях троллит всех подряд, то Ольгу Солнце практически не видно за горизонтом богемы.
О взлетах и падениях звезд первых выпусков «Дома-2» в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» рассуждает еще один знаменитый «ветеран» шоу, известный блогер Рустам Солнцев.
«Стрелец препарирует Бородину, будто курицу жарит»
- Рустам, давайте начнем наш разговор с ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Что вы думаете о недавнем интервью Ксении Надежде Стрелец, где Бородина рассказывает о своих перезагрузках и трансформациях?
- Говорить тут нечего, потому что там одна сплошная вода – яканье. Деградация дошла до точки, несмотря на то что Ксюша рассказывает, что посещает психолога.
В интервью она говорит применительно к «Дому-2»: «В тот момент, когда у меня появилась власть, я сама смогла выбирать те дни, когда могу быть на съемках или от них отказываться». Как вам такое?
Знаете, есть просто комплексы: «Ой, а вот так меня не фоткайте», а есть и комплексы неполноценности. И у Бородиной превалирует второй вариант.
Ксюша, ну о какой власти ты говоришь? Ты что, Ким Чен Ын? Это называется «Возможность». И когда у тебя появилась возможность самой выбирать эфиры, то ты так и стала делать.
Вот Бузова показывает дьявольские знаки. У тебя это тоже началось. И за каждым словом стоит власть, власть, власть и еще рассказ о Rolls-Royce, на которых она гоняет. Мне хватило 15 минут этого интервью, чтобы понять, что у человека, конечно, едет крыша.
Вы там где-то живете, едите баранки, а у Бородиной уже появилась власть, на которой она настаивает.
И потом, Ксения постоянно апеллирует к 20 миллионам своих подписчиков. Ксюш, ну полтора миллиона есть, я не буду спорить… А вот остальное...
В психологии существует понятие, когда даже совершив мелкое преступление, например, стырив варенье, ты начинаешь сам себя убеждать, что не делал этого. Вот так и Ксюша убедила себя, что у нее 20 миллионов подписчиков.
Это, наверное, какая-то большая часть Европы. Она завела себе игрушку в виде соцсетей и занимается разводом клиентов на огромные бабки. «Вы хотите купить у меня рекламу за 100 тысяч рублей? Но нет, вы должны мне заплатить миллион. Ведь у меня же 20 миллионов подписчиков».
Ксения Бородина. Фото: соцсети
И последнее. Бородина говорит: «Я так изменилась! У меня какой-то духовный ретрит! Я вся другая, и все это отметили». Напротив сидит Надечка Стрелец - хорошая баба, но все-таки Воронеж довлеет над ней. Это классный русский город, где женщины ориентированы больше на кухонно-бытовое.
Но, тем не менее, Стрелец препарирует Бородину, будто курицу жарит, и все это приправляется таким бытовым оттенком…Ну и конечно, когда Надька призналась, что она страшная почитательница «Дома-2», многие вопросы по ней закрылись.
Также мне понравилось высказывание Бородиной, что у нее произошла перезагрузка. Еще раз напоминаю, что два месяца назад ее бывший муж Курбан Омаров пожаловался на то, что Борода с помощью каких-то своих технологий пыталась свалить его Инстаграм, насылая туда ботов и все такое. А ведь это его бизнес, то, на что он живет.
Эта фотомодель продает там рекламу, показывая себя во всей красе фильтров. А у них ведь еще общий ребенок. И совершив подобный поступок, Бородина подписалась в страшнейшей подлости.
И это даже не мерзко, а совсем за гранью! Это, Ксюша, говорит о том, что ты совсем не изменилась. Какая была – тщедушная, мелкая и низкая, такая и осталась. Лучше бы ты не давала интервью, потому что это твой позор.
«У Алены есть букет молодых мужчин»
- Алена Водонаева в свое время была в отношениях со Степаном Меньщиковым. И он даже в одном из своих интервью сказал, что у нее мощная сексуальная энергия. Как вы думаете, могли бы они сейчас теоретически сойтись снова? А то возникает впечатление, будто у Алены неустроенная личная жизнь…
- Отношения со Степой у Алены прервались еще на «Доме-2». И я помню, что уже тогда они стали друг другу противны. Это все происходило на моих глазах, Алена и Степа сами пришли к этому странному нормативу.
И это был финиш их отношений. Сейчас эта пара не общается. Но это их вопрос, который мало меня касается.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Алена Водонаева на премии Brand Awards 2023. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Вообще, я не согласен с формулировкой «неустроенная личная жизнь». Личная жизнь Водонаевой как раз устроена – и ровно так, как она сама хотела.
У Алены есть букет молодых мужчин, младше ее, а ей сейчас 40. Это мужчины, которые нравятся Алене Водонаевой, удовлетворяют ее, и что немаловажно, занимаются с ней хорошим сексом. С женщиной, которая уже не девушка.
Водонаева – уже милфа. Какая бы худющая она при этом не была, высохшая вся, этакая рыба-таранька. Но при этом Алена встречается с какими-то малолетками, и она их не скрывает.
Послушайте, мужчины ее возраста тоже хотят малолеток. Они предпочитают просто дружить с Водонаевой. Но секс они имеют с теми женщинами, которых, условно говоря, можно назвать юными, молодыми девушками.
Так же и Водонаева. Она в этом смысле очень смелая и показывает своих любовников.
«Роман был очень крупной рыбой в мелком аквариуме»
- Роман Третьяков в свое время был очень ярким персонажем «Дома-2», а теперь его почти не слышно, не видно. Тем не менее пишут, что он выступает со стендапами, ведет концерты, вечера. Как вы думаете, был ли у него шанс сделать по-настоящему яркую карьеру на телевидении?
- Странно это все. В какой-то момент Рома себя сильно переоценивал. Роман был крупной рыбой в очень мелком аквариуме, поскольку первые полгода «Дом-2» был убогим проектом.
Убогие участники, за исключением некоторых, сценки, сюжетики, жилье, убогая Собчак, не умеющая разговаривать, убожественнейшая Бородина. Все это мрак! И на этом фоне было легко выглядеть менее убогим, чем все остальные.
Но как только наступила свободная жизнь, Рома ушел в какую-то странную «несознанку». Он мог бы продолжаться как известный человек, и я думаю, что он хотел на этом зарабатывать.
Роман Третьяков и Александр Гудков. Фото: соцсети
Однако Роман Третьяков занялся стендапом. Я вынужден признать, что, готовясь к выпуску, посмотрел Ромкины выступления – одно, второе. Но это слабый стендап, не смешной, он ни о чем. Ромка так и не научился шутить так, чтобы это все-таки было смешно.
Вот в этом и состоит его проблема, возможно, связанная с неверием в себя, быть может, какие-то комплексы его заели. Как-то Роман Третьяков надорвался, и что-то не случилось в его жизни.
В этом смысле я не ставлю никаких точек вообще ни на ком. Я знаю, что Роман прилетает в Лос-Анджелес и хочет выступить здесь со стендапом. Мне подписчики пишут, что даже висят объявления о его приезде. Ничего про это не знаю.
Но все-таки знаю, что какой-то труд по созданию себя Романом осуществляется. Человек ищет себя и пусть ищет.
В этом смысле я оптимист. Пусть все получится у всех! И даже у самых мерзких, в данный момент для меня презренных людей.
- Могла ли Ольга Бузова негативно повлиять на карьеру бывшего парня, «перекрыть кислород» так сказать?
- Ольга ничего никому не перекрывала. Она собой занималась. В этом случае Ольга Бузова не Ксения Бородина.
Та была замечена в этом. Я помню, как Михаила Терехина (бывший муж Ксении Бородиной – прим.ред) хотели позвать в качестве участника «Дома-2» на Сейшельские острова. И Терехин уже должен был вылететь туда, он привез паспорт, ему купили билеты.
А Бородина не поленилась поехать на ТНТ и нагадить ему там прямо в шляпу. Она полезла в самое высшее начальство, чтобы они только запретили отправлять Терехина на Сейшелы.
А вот Бузова в подлостях не замечена. Это же Козерог. Как представитель этого знака зодиака я знаю, что такое подлость.
Ольга, конечно, что-то может сказать, посмеяться над кем-то, включить крутую, но только не совершать подлости.
Бузова не про это. И это ее большой плюс.
«Май Абрикосов – тот человек, которого бесконечно опекали!»
- Май Абрикосов живет в одной из деревень Воронежской области, но активно комментирует то действия Бузовой, то Собчак, то еще кого-нибудь. Например, он однажды написал, что Ольгу должны изучать психиатры.
Как вы думаете, эта его ирония по отношению к Ольге Бузовой и остальным, возможно, проистекает из недовольства своей жизнью?
- Это странная удивительная ситуация, над которой мы все смеемся, потому что тут совсем все плохо, увы. Ведь Маю Абрикосову было дано столько… И помогали ему все вокруг. В «Доме-2» Май все-таки был удобным персонажем.
Например, я был неудобен, я персонаж сложный. А Май хоть и сложный, но понятный. Ему и передачу свою дали и пригласили в сериал…
Ведь все делалось для того, чтобы у него все получилось. Все же остальные, после выхода за рамки «Дома-2», были свободны.
Проси - не проси, никто тебе ни в чем не поможет, совет никто не даст. А в случае с Маем наоборот. Он тот человек, которого бесконечно опекали.
Я давно ничего не слышал из его уст. Хотя однажды Абрикосов и в мой адрес высказывался. Чтобы вы понимали уровень его экспертизы, приведу один яркий пример.
Он говорил, что я и Степа Меньщиков – «это два бездельника, которые ведут никчемный образ жизни, а так хотелось бы кататься по гастролям». Цитирую буквально.
Май Абрикосов. Фото: соцсети
Помню, мы со Степой как раз сидим и читаем это в гримерке, на гастролях. У нас совместные выступления в Красноярске, полный клуб народа. И мы прямо слышим это дыхание людей, музыку, ритм, диджея, дыхание огромного клуба, в котором тысячи человек.
Смотрим друг на друга и понять не можем, с какого перепугу, с какого бодуна Май Абрикосов все это говорит. Он вообще ни в курсе чьей-либо жизни. Май даже не удосужился открыть Интернет и посмотреть, чем занят я, Степа, а меж тем мы ездили по бесконечным гастролям много лет.
В общем, в тот момент мы только всплеснули руками. Вот это и есть уровень его экспертизы и его осведомленности.
У Мая все гораздо хуже, чем у Ромы, притом, что у Третьякова совсем плохо. Это вообще никуда не годится. Это беднота, нищета. Увы, Май Абрикосов – это нищий лузер.
Налицо неспособность заработать деньги, а для мужчины заработок, в какой бы ситуации он ни находился, хотя бы копеечный заработок, - это то, на что ты должен быть годен. Но у него и этого нет.
«Ольга Солнце была Остапом Бендером с большой дороги»
- Ольга Николаева Солнце в своих соцсетях все время пишет об успехе, коучинге, каких-то крупных конференциях, путешествиях. Можно ли объективно сказать, что ее жизнь сложилась?
- Ольга Солнце на «Доме-2» была победительницей всевозможных конкурсов, она уходила оттуда с машинами, квартирами. И всякий раз, когда Ольга проходила очередной тур конкурса, не готовясь к нему, она исчезала в этот же день.
И потом оказывалось, что за нее каким-то необъяснимым образом голосует вся страна. Впоследствии же выяснилось, и продюсер шоу Михайловский подтвердил, что все эти смс-ки слались ей самой с разных телефонов.
Ольга Солнце. Фото: соцсети
Таким образом Оля и становилась победителем. И это стало понятно каждому ежу на «Доме-2». Это говорит о ней только как о девушке очень предприимчивой, я ее квалифицирую как авантюристку.
Правильно ли она тогда сделала? И мог ли я сделать так же, как она? Наверное, бы да, если бы у меня был другой склад характера, ума и так далее.
Но, честно говоря, до этого я никогда не додумывался. А Ольга – да. И мои пять баллов в ее копилку. Честно говоря, раньше я ее ругал за подобные действия и даже пытался стыдить.
А теперь я хочу сказать: «Оля, ты молодец, что тогда сделала «Дом-2», что просто положила на лопатки Михайловского и забрала то, что полагается только тебе. И правильно сделала!»
Что касается ее коучинга, то он и двух копеек не стоит. Если же она преподает свои представления о прекрасном, рассказывая о том, как кого-то обмануть, то тогда снова пять баллов от меня. Я ее в этом также поддерживаю.
А если Солнце рассказывает о том, как быть прекрасным человеком, честным и верным, то тогда, Олечка, иди по известному адресу со своим коучингом. Но я считаю, что она должна продолжаться как авантюристка, как первостатейное брехло, как инфоцыганка. Это мои вольные литературные допущения в очень хорошем смысле.
А Солнце была Остапом Бендером с большой дороги. На «Доме-2» она это начала делать и сейчас, я надеюсь, продолжает.