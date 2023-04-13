«Загугли звезду»: противная Бородина, малолетки Водонаевой, неудачник Третьяков, нищета Абрикосова и нечистоплотная Солнце

Если за жизнью нынешних участников реалити-шоу «Дом-2» следят преимущественно журналисты и небольшая горстка поклонников, то «ветераны» проекта действительно были любимцами публики. Ведь как страна переживала за отношения обаятельной блондинки Ольги Бузовой и ее избранника Романа Третьякова.

А вспомните тандем Мая Абрикосова (Романа Тертишного) и Ольги Николаевой (Солнце), которая практически никогда не показывала своих слабостей и ассоциировалась с успехом. А какие нешуточные страсти кипели в романе между Степаном Меньщиковым и Аленой Водонаевой.

Судьба первопроходцев «Дома-2» сложилась по-разному. Если Ольга Бузова практически никогда не исчезает из медийного пространства, то Май Абрикосов, живущий в деревне, ведет жизнь затворника.

Если Алена Водонаева постоянно позирует на красных дорожках светских мероприятий и в своих соцсетях троллит всех подряд, то Ольгу Солнце практически не видно за горизонтом богемы.

О взлетах и падениях звезд первых выпусков «Дома-2» в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» рассуждает еще один знаменитый «ветеран» шоу, известный блогер Рустам Солнцев.

«Стрелец препарирует Бородину, будто курицу жарит»

- Рустам, давайте начнем наш разговор с ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Что вы думаете о недавнем интервью Ксении Надежде Стрелец, где Бородина рассказывает о своих перезагрузках и трансформациях?

- Говорить тут нечего, потому что там одна сплошная вода – яканье. Деградация дошла до точки, несмотря на то что Ксюша рассказывает, что посещает психолога.

В интервью она говорит применительно к «Дому-2»: «В тот момент, когда у меня появилась власть, я сама смогла выбирать те дни, когда могу быть на съемках или от них отказываться». Как вам такое?

Знаете, есть просто комплексы: «Ой, а вот так меня не фоткайте», а есть и комплексы неполноценности. И у Бородиной превалирует второй вариант.

Ксюша, ну о какой власти ты говоришь? Ты что, Ким Чен Ын? Это называется «Возможность». И когда у тебя появилась возможность самой выбирать эфиры, то ты так и стала делать.

Вот Бузова показывает дьявольские знаки. У тебя это тоже началось. И за каждым словом стоит власть, власть, власть и еще рассказ о Rolls-Royce, на которых она гоняет. Мне хватило 15 минут этого интервью, чтобы понять, что у человека, конечно, едет крыша.

Вы там где-то живете, едите баранки, а у Бородиной уже появилась власть, на которой она настаивает.

И потом, Ксения постоянно апеллирует к 20 миллионам своих подписчиков. Ксюш, ну полтора миллиона есть, я не буду спорить… А вот остальное...

В психологии существует понятие, когда даже совершив мелкое преступление, например, стырив варенье, ты начинаешь сам себя убеждать, что не делал этого. Вот так и Ксюша убедила себя, что у нее 20 миллионов подписчиков.

Это, наверное, какая-то большая часть Европы. Она завела себе игрушку в виде соцсетей и занимается разводом клиентов на огромные бабки. «Вы хотите купить у меня рекламу за 100 тысяч рублей? Но нет, вы должны мне заплатить миллион. Ведь у меня же 20 миллионов подписчиков».