«Загугли звезду»: возвращение Урганта, алкоголизм Лепса, трагедия в семье Погребняк, фальшивая слава Бузовой и успех Леонтьева в США

Вот у меня есть друзья, которые, как их ни проси этого не делать, но они каждый раз присылают мне какие-то негативные высказывания, комментарии обо мне. Вот и у Машки также. Некоторые люди ей с удовольствием расскажут, в кого еще вошел ее так называемый муж.

Поэтому я думаю, что ее терпение просто лопнуло! Эти двое уже нажились и все! Все, что можно, уже нажито, рождено, и уже можно расходиться!

- А может, это пиар-история?

- Маша не Бузова. Оля сходит в туалет и расскажет об этом в своих 600 сторисах. А Машка другая. В семье произошла трагедия, и она относится к этому именно так и меньше думает о том, как на этом пропиариться.

Я думаю, Маша сейчас в заботах. Я ее хорошо знаю, мы общались. Она очень заботливая, добросовестная, ответственная. Мы с Машей познакомились в глазной клинике, куда мы оба в один день привели своих мам, чтобы им поменяли хрусталлики. Как вам вот это?

И причем Маша привела не только свою маму, но и маму своего мужа. Я видел их обеих. Такова вот Машка!

А может, действительно, она ничего лучше не находит, чем просто схитрить? В общем, нужно посмотреть, что будет дальше. Мы пока ничего не знаем и только обо всем догадываемся. Но, видимо, все плохо, понимаете?

«Тарасов – старт успеха Бузовой»

- Что вы думаете о конфликте Ольги Бузовой и компании «Глобал Вайн Дистрибьюшен»?

- Я помню, что когда только запускалась реклама этого вина, они договаривались, что Ольга прорекламирует его у себя в соцсетях. А Бузова пошла на попятную и не захотела этого делать! Она же понимает, под что подписалась.

Бузова и ее прекрасный армянский менеджмент деньги взяли, но отрабатывать заказ отказались. А ведь люди рассчитывали хоть на какую-то рекламу. И это было нормально – немножко порекламить этот продукт!

Но бутылка была плохо оформлена, добавьте еще сюда неудачное фото. Зачем Оля фотографировалась в этом странном обильном парике? Просто Варвара-краса длинная коса! В общем, чушь с самого начала!

Бутылка с вином или шампанским так не оформляется. Существуют определенные законы оформления.

А эта бутылка же больше напоминала детское безалкогольное ситро, но никак не взрослый напиток. Она была по-детски оформлена,с какими-то дурацкими розовыми оттенками.

К тому же в тот момент Оля была половозрелой теткой, которая уже имела секс в этой жизни. И тогда зачем нужно было изображать из себя орлеанскую девственницу?