«Загугли звезду»: возвращение Урганта, алкоголизм Лепса, трагедия в семье Погребняк, фальшивая слава Бузовой и успех Леонтьева в США

Одной из главных новостей ушедшей недели стал иск алкогольной компании к Ольге Бузовой на миллион евро и полтора миллиона рублей.
Оказывается, в 2020 году эта компания и сама Ольга договорились о производстве вина. Однако после начала розлива этого алкогольного напитка телеведущая разорвала договор на использование своего изображения и имени. В итоге компания потерпела убытки и требует вернуть деньги за утилизированные бутылки.
Много шума наделала и новость о том, что футболист Павел Погребняк и его жена Мария собираются разводиться. В одном из своих интервью Мария Погребняк тут же опровергла эту новость. Но ведь дыма без огня не бывает…
Эти и другие новости в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» обсудил популярный блогер Рустам Солнцев.
«Ишь чего захотели!»
- На премьере фильма «Вызов» появился Иван Ургант и отметил, что еще обязательно вернется на Первый канал. Ждать ли нам возвращения Ивана?
Иван Ургант в студии шоу «Вечерний Ургант»
- Подождите! А кто тогда придет к нему в команду? Не Гудков ли с песней «Я узкий», с которой он покусился на Шамана? Может, еще и этого он притащит за собой?
Ишь, чего захотели!
«Петь песни о любви Лепс еще способен, а вот любить женщину – нет!»
- На открытии кафе Тимати и Егора Крида Григорий Лепс назвал сидящую рядом девушку: «Моя новая баба. Седьмая по счету». Впоследствии выяснилось, что это его 14-летняя крестница. И Лепс просто таким образом пошутил. Как думаете, уместны ли вообще такие шутки? Что вообще происходит с Григорием?
- Объясню. Лепс злоупотребляет алкоголем, и, судя по всему, чем-то еще. Артист у нас - любитель расширять сознание, а для этих людей вообще никакой закон не писан. Гриша Лепс же – всеобщий любимчик.
Но если отойти от этого кейса и рассмотреть певца как человека, который готов кого-то любить физической, чувственной, любовью, в этом смысле он, извините, все.
Петь песни о своих чувствах Григорий Лепс еще способен, а вот любить другую женщину – нет. Слишком много было лет злоупотреблений. Такие люди рано слабеют. И, я думаю, что как мужчина он давно ослаб. Поэтому ему и приходится городить вот эту чушь.
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
Вы видели какую-нибудь женщину рядом с Лепсом, кроме той, между прочим, очень симпатичной женщины, которая была женой Григория много лет, а потом сбежала от него, теряя тапки?
Какую-нибудь молодую, красивую, длинноногую, которая польстилась бы на него как на мужчину?
Да, деньги, да подарки, но при этом, чтобы избранница любила Григория? И не увидите!
Как долго Лиза Ридель продержалась в этом союзе? Две недели или два месяца?
Я точно не являюсь человеком, который хейтит Лепса. Но он находится в серьезной зависимости от плохого и сам себя наказал.
«Все, что можно, уже нажито, рождено, и уже можно расходиться!»
- Сейчас ходят устойчивые слухи о разводе Марии и Павла Погребняк. Но Мария недавно опровергла их, заявив, что это чушь, а на самом деле у них все в порядке. Как вы думаете, что на самом деле происходит в этой семье?
- Машка – умная женщина, которая состоялась со всех сторон. У нее дети уже подростки! Только чрезмерно худая!
Я думаю ей не просто надоело то, что Павел ходил и входил в других женщин, а уже стало мешать по жизни. С этим нельзя жить! Нельзя и все!
А ты живешь, живешь, а потом понимаешь, что это предел. Ты, например, ждешь мужа, готовишь ужин, а он развлекается с какой-нибудь цулей. И как тут быть, если такое положение дел длится бесконечно? А ведь еще есть какие-то доброжелатели, подружки лютого характера, которые сливают ей всю информацию.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
Вот у меня есть друзья, которые, как их ни проси этого не делать, но они каждый раз присылают мне какие-то негативные высказывания, комментарии обо мне. Вот и у Машки также. Некоторые люди ей с удовольствием расскажут, в кого еще вошел ее так называемый муж.
Поэтому я думаю, что ее терпение просто лопнуло! Эти двое уже нажились и все! Все, что можно, уже нажито, рождено, и уже можно расходиться!
- А может, это пиар-история?
- Маша не Бузова. Оля сходит в туалет и расскажет об этом в своих 600 сторисах. А Машка другая. В семье произошла трагедия, и она относится к этому именно так и меньше думает о том, как на этом пропиариться.
Я думаю, Маша сейчас в заботах. Я ее хорошо знаю, мы общались. Она очень заботливая, добросовестная, ответственная. Мы с Машей познакомились в глазной клинике, куда мы оба в один день привели своих мам, чтобы им поменяли хрусталлики. Как вам вот это?
И причем Маша привела не только свою маму, но и маму своего мужа. Я видел их обеих. Такова вот Машка!
А может, действительно, она ничего лучше не находит, чем просто схитрить? В общем, нужно посмотреть, что будет дальше. Мы пока ничего не знаем и только обо всем догадываемся. Но, видимо, все плохо, понимаете?
«Тарасов – старт успеха Бузовой»
- Что вы думаете о конфликте Ольги Бузовой и компании «Глобал Вайн Дистрибьюшен»?
- Я помню, что когда только запускалась реклама этого вина, они договаривались, что Ольга прорекламирует его у себя в соцсетях. А Бузова пошла на попятную и не захотела этого делать! Она же понимает, под что подписалась.
Бузова и ее прекрасный армянский менеджмент деньги взяли, но отрабатывать заказ отказались. А ведь люди рассчитывали хоть на какую-то рекламу. И это было нормально – немножко порекламить этот продукт!
Но бутылка была плохо оформлена, добавьте еще сюда неудачное фото. Зачем Оля фотографировалась в этом странном обильном парике? Просто Варвара-краса длинная коса! В общем, чушь с самого начала!
Бутылка с вином или шампанским так не оформляется. Существуют определенные законы оформления.
А эта бутылка же больше напоминала детское безалкогольное ситро, но никак не взрослый напиток. Она была по-детски оформлена,с какими-то дурацкими розовыми оттенками.
К тому же в тот момент Оля была половозрелой теткой, которая уже имела секс в этой жизни. И тогда зачем нужно было изображать из себя орлеанскую девственницу?
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
А вино – оно игривое, это люди, это взрослая история. Поэтому героиня такой рекламы должна была быть наполовину или полностью обнажена, какая-нибудь хохочущая, с рюмочкой. Вот это я понимаю!
А тут Ольга изображала какое-то сердечко. Но кому твое сердечко нужно? Люди же выпить хотят. Это все мертвое, вообще не работающее, а навязывается нам как история успеха.
Но нет, это история успеха Дмитрия Тарасова, который своим пендалем выгнав Ольгу из дома, показал нам всем, кто на самом деле находился на старте проходов по красной ковровой дорожке.
Вот именно он должен был быть изображен на этой бутылке и никто другой. И тогда бы эти бутылки были раскуплены, поскольку именно Тарасов – это старт успеха Оли Бузовой. Он и его действия!
«Леонтьев думает о своем будущем!»
- «Комсомольская правда» написала, что Валерий Леонтьев приезжает в Россию на заработки из США, а его жена Людмила за годы жизни в Майами открыла там бизнес-гостиницу и парикмахерскую для собак. А теперь еще и специально выезжает к богатым клиентам на дом, чтобы подстричь четвероногих.
На ваш взгляд, такие частные выезды Людмилы означают, что у этой семьи не хватает денег?
- Послушайте, в Америке очень любят собак. И во все эти грум-заведения для этих животных, где их стригут, моют, приводят в порядок, записаться невозможно. Мы это знаем по своему опыту – у нас три собаки.
Но у грумеров обслуживается только наш пудель по кличке Пушкин, потому что с остальными гладкошерстными я итак справляюсь, сам их купаю. Невозможные очереди, бешеные деньги!
Чтобы только с собакой сделали какие-то манипуляции, нужно отдать немалую сумму. Помыли, постригли ее, а стригут три часа, уложили феном – и это будет стоить 150 долларов.
Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press
Поэтому правильно Леонтьев и его жена Людмила сделали. Это такая прожженная женщина. Конечно, она ему никакая не жена, а скорее, собутыльница… Но они как-то прижились, документы оформили и вроде как и сидят вместе. Она – где-то у себя в комнате, а он у себя на расписных диванах лежит.
Ничего, кроме всего хорошего, про Валерия сказать не могу. А то, что супруги начали такой бизнес, говорит только об одном – Леонтьев думает о своем будущем и точно не планирует его связывать с бесконечными выступлениями в России. Все-таки Майами для Валерия Леонтьева – дом родной!