Жена Дмитрия Диброва паникует после новостей о его замене в шоу «Кто хочет стать миллионером?»: «Это источник дохода всей семьи»

На Первом канале проходит кастинг ведущих в популярное шоу «Кто хочет стать миллионером?». Долгие годы его лицом был Дмитрий Дибров, но, судя по всему, его решено заменить.

Молодая жена телеведущего Полина Диброва не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию, поскольку для нее она тоже стала неожиданной. Более того, светская львица в шоке и на грани паники – Дибров единственный кормилец в семье.

«Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?». Дмитрий — штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?» - написала красавица в микроблоге.

Среди возможных преемников Диброва – певицы Юлианна Караулова, Пелагея, а также давняя коллега по Первому каналу Лариса Гузеева.

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