«Загугли звезду»: жирненький Петров, простушка Паулина, богатая Гузеева, рокерская бабка Слава, а Топалов распускает руки

А помните ее странную фразочку пару лет назад, что если женщину бьют, то она сама этого заслужила, довела мужика и так далее? Так она ж про свою жизнь рассказала. А вы думаете — про что?

Кстати, 12 лет назад мы пригласили Викторию Лопыреву на передачу Who is who. А потом я попросил: «Может, ты с Топаловым нас сведешь?» А в тот момент она с ним встречалась.

И Виктория ответила: «Да запросто! Но имейте в виду, он такой вспыльчивый и распускает руки». Я очень хорошо помню эту ее фразу.

Я могу предположить, что он распускает руки и в отношении Тодоренко. Да на ней же лица нет.

И потом, шила в мешке не утаить. Влад очень часто демонстрирует признаки человека, который расширяет свое сознание чем-то очень сильно запрещенным. И пусть это будет даже моим допущением, я имею на это право. С таким человеком — жизнь не сахар, это всегда мучение.

Поэтому каждый раз, когда Влад Топалов пробуждается от своего кайфовенького состояния, ему хочется сказать что-то большое и нелепое. На этот раз это было про вечность, которую он хочет прожить вместе с этой женщиной. Ну ок!

«Может ли глупая примитивная женщина понравиться Федору Бондарчуку?»

— По сценарию Паулины Андреевой снова запустили проект, на этот раз сериал «Актрисы» (сценарий «Психа» с Константином Богомоловым в главной роли тоже написала она). И говорят, что «Актрисы» тоже получились весьма неплохим сериалом. Вы верите, что все сценарии пишет реально она, без помощи Федора Бондарчука?

— Можно привести пример. Рената Литвинова живет своими сценариями. Она автор, она придумщик. А Паулина Андреева — амбассадор всего на свете: красивой одежды, красных губ, но точно не сценариев. Поэтому весьма странно от вас было услышать, что Паулина Андреева ваяет их.

Чтобы быть сценаристом, надо сильно постараться. Вот Виктория Токарева всю жизнь писала сценарии к фильмам по своим же произведениям.

И она рассказывала, как это делается. Ты уходишь буквально в схиму, и погружаясь в процесс, лишаешься всего.

А сейчас я открываю сайт большой светской хроники, и фото Паулины стоит на первой полосе. Тусит она, а не сценарии пишет. Вы меня простите, пожалуйста, но нельзя же так народ за быдло держать.

Но, может, она в чем-то и участвует? Хотя может ли глупая примитивная женщина понравиться Федору Бондарчуку? Наверное, нет. А с другой стороны, вероятно, да. Может, ему хочется, чтобы рядом была простушка?

Я позитивно отношусь к Паулине. Она красавица, не говорит ничего глупого, не тупая.

Но пусть будет так! Паулина Андреева пишет сценарии, а я тогда китайская балерина-летчица. С понедельника по среду я балерина, а с четверга по воскресенье — летчик-пилотчик. Но китайский!

Всякие случаи бывали в жизни, но тут прямо совсем удивительно!

Некоторым женщинам достаточно быть просто милыми и говорить глупости! И такая дама всю жизнь так живет, пока не станет седовласой. Ведь такая милая дурочка всем нравится. У нее полно ухажеров, жених и счастливый брак! А она все говорит глупости…