«Загугли звезду»: жирненький Петров, простушка Паулина, богатая Гузеева, рокерская бабка Слава, а Топалов распускает руки

В центре внимания уходящей недели оказались самые яркие пары нашей богемы. Так, например, на премии МХТ им. Чехова 27 марта актер Александр Петров был запечатлен с кольцом на безымянном пальце правой руки. После этого многие предположили, что он наконец женился на своей избраннице — актрисе Стасе Милославской.
Много шума наделала и красивая пара Федор Бондарчук — Паулина Андреева. На днях в Москве прошла большая светская премьера сериала «Актрисы», автором сценария которого как раз выступила сама Паулина. Но журналистов, конечно, интересовали не писательские способности артистки, а то, что на этом вечере она затмила всех остальных женщин.
Телеграм-канал «НеМалахов» вообще отметил, что Андреева так хороша, что на ее фоне другие дамы кажутся не просто дурнушками, а сплошной нелепостью.
А вот Влад Топалов свою жену Регину Тодоренко нелепой точно не считает. Певец заявил, что однажды, когда в кризисный момент супруга вдруг заговорила о разрыве, он ответил, что «развода точно не дам, мы будем жить с тобой вечно».
Эти звездные пары, а также новоиспеченную бабушку — певицу Славу — и телеведущую Ларису Гузееву, собравшуюся наладить бизнес по лепке пельменей, в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» снова обсудил популярный блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.
«Эту Стасю я помню рядом с ним уже миллион лет!»
— Александр Петров появился на премии МХТ им Чехова с обручальным кольцом, чем спровоцировал слухи о женитьбе на Стасе Милославской. Меж тем они уже встречаются три года. Как думаете, актер наконец реально женится на своей пассии?
— Мне кажется, Александру Петрову стало дурно, поскольку последний его фильм, в котором артист якобы предстает героем-любовником, обезумевшем от страсти, просто высмеяли. В Сети гуляют кадры совершенно смешнючего, карикатурного Петрова, в которых он пытается заняться каким-то нелепым сексом.
Это и есть секс-символ? Эта попочка? Этот белый выцветший цвет кожи, который аж синий? Это тот человек, про которого говорили, что он заменил Есенина, со своим фирменным прищуром? Вот это мамино горе и есть сексуальный чувак Александр Петров?
Александр Петров и Стася Милославская. Фото: Global Look Press
Мне кажется, эти вбросы про ту же Милославскую будут продолжаться и дальше, чтобы перекрыть новость о нелепом Саше Петрове, которого выдавали за секс-символ поколения.
Ну сколько можно? Эту Стасю я помню рядом с ним уже миллион лет. Что, они там кольца надели? Ах, какая новость!
Пусть Александр лучше расскажет, почему в спортзал не ходит, являясь актером — секс-символом целого поколения. Почему он оказался такой жирненький и такой мягенький? И такой смешной!
Как вообще можно соглашаться брать большие деньги за свои роли и еще изображать из себя сексуального мачо?! У людей от этого только чувство неловкости.
На канале «Звездная пыль»не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«От Тодоренко остались только кожа да кости»
— Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали журналистам, что в их отношениях был кризис, и они даже хотели разводиться. Но Топалов заявил, что собирается прожить со своей женой вечно. Как думаете, у них получится?
— Вот эти слова «Мы будем вместе вечность плюс две недели» очень удобны. Топалов вообще удобно устроился. Тодоренко работает как ломовая лошадь. А он может не стараться приносить деньги в дом, потому что она и так все заработает. Регина — эта украинская женщина — хотела припарковаться в Москве — она это сделала.
Я вообще недолюбливаю Тодоренко. Она неискренняя, двуличная, какая-то неприятная, и люди это считывают, поэтому они ее и не любят. Нет в Регине обаяния, обычной человеческой, женской харизмы.
Да и вообще это очень странная парочка. Я понимаю, что Влад сидит на ресурсах бати, потому что Топалов-старший одно время был очень богат, мог позволить себе певицу Наталью Ветлицкую в отношениях. А Ветлицкая любила широкие жесты, большие подарки. Например, ходили устойчивые слухи, что она получила в свое пользование от Керимова целый самолет.
А пока Топалов сидит на ресурсах, Тодоренко вкалывает. От нее остались только кожа да кости.
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Global Look Press
А помните ее странную фразочку пару лет назад, что если женщину бьют, то она сама этого заслужила, довела мужика и так далее? Так она ж про свою жизнь рассказала. А вы думаете — про что?
Кстати, 12 лет назад мы пригласили Викторию Лопыреву на передачу Who is who. А потом я попросил: «Может, ты с Топаловым нас сведешь?» А в тот момент она с ним встречалась.
И Виктория ответила: «Да запросто! Но имейте в виду, он такой вспыльчивый и распускает руки». Я очень хорошо помню эту ее фразу.
Я могу предположить, что он распускает руки и в отношении Тодоренко. Да на ней же лица нет.
И потом, шила в мешке не утаить. Влад очень часто демонстрирует признаки человека, который расширяет свое сознание чем-то очень сильно запрещенным. И пусть это будет даже моим допущением, я имею на это право. С таким человеком — жизнь не сахар, это всегда мучение.
Поэтому каждый раз, когда Влад Топалов пробуждается от своего кайфовенького состояния, ему хочется сказать что-то большое и нелепое. На этот раз это было про вечность, которую он хочет прожить вместе с этой женщиной. Ну ок!
«Может ли глупая примитивная женщина понравиться Федору Бондарчуку?»
— По сценарию Паулины Андреевой снова запустили проект, на этот раз сериал «Актрисы» (сценарий «Психа» с Константином Богомоловым в главной роли тоже написала она). И говорят, что «Актрисы» тоже получились весьма неплохим сериалом. Вы верите, что все сценарии пишет реально она, без помощи Федора Бондарчука?
— Можно привести пример. Рената Литвинова живет своими сценариями. Она автор, она придумщик. А Паулина Андреева — амбассадор всего на свете: красивой одежды, красных губ, но точно не сценариев. Поэтому весьма странно от вас было услышать, что Паулина Андреева ваяет их.
Чтобы быть сценаристом, надо сильно постараться. Вот Виктория Токарева всю жизнь писала сценарии к фильмам по своим же произведениям.
И она рассказывала, как это делается. Ты уходишь буквально в схиму, и погружаясь в процесс, лишаешься всего.
А сейчас я открываю сайт большой светской хроники, и фото Паулины стоит на первой полосе. Тусит она, а не сценарии пишет. Вы меня простите, пожалуйста, но нельзя же так народ за быдло держать.
Но, может, она в чем-то и участвует? Хотя может ли глупая примитивная женщина понравиться Федору Бондарчуку? Наверное, нет. А с другой стороны, вероятно, да. Может, ему хочется, чтобы рядом была простушка?
Я позитивно отношусь к Паулине. Она красавица, не говорит ничего глупого, не тупая.
Но пусть будет так! Паулина Андреева пишет сценарии, а я тогда китайская балерина-летчица. С понедельника по среду я балерина, а с четверга по воскресенье — летчик-пилотчик. Но китайский!
Всякие случаи бывали в жизни, но тут прямо совсем удивительно!
Некоторым женщинам достаточно быть просто милыми и говорить глупости! И такая дама всю жизнь так живет, пока не станет седовласой. Ведь такая милая дурочка всем нравится. У нее полно ухажеров, жених и счастливый брак! А она все говорит глупости…
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Global Look Press
А другим этого бывает недостаточно! Например, Ольга Бузова говорит глупости нарочито, сознательно, косит все под девочку, но ей это давно не идет. И народ видит, что у нее внутреннее не гармонирует с внешним, странный раскардаш, а Оля все продолжает якобы неправильно выговаривать некоторые слова, чтобы только публика смеялась. Но еще раз повторю, что этот случай — когда не идет.
Но на каждый такой случай есть свой купец, который это покупает в хорошем смысле этого слова. То есть: есть товар — есть купец.
Возвращаясь к нашей паре, с одной стороны, Федор может быть человеком, которому нравятся глупости, а с другой, он может быть личностью, который ценит интеллектуальную составляющую и совершенно холоден к проявлениям глупой женской натуры Паулины Андреевой. И поэтому она — хоба! — и пишет сценарии! Какая прелесть!
«Да пусть хоть чебуреки жарит!»
— Лариса Гузеева сообщила в соцсетях, что будет выпускать пельмени под своей фирмой. Но уточнила, что при этом ей хватает работы и в кино, и на телевидении. А пельмени — это так, для души. Вы верите, что она собралась лепить пельмени действительно по зову сердца?
— Нет, финансовых трудностей у Гузеевой нет. Все-таки она может продавать рекламу у себя в соцсетях за большие деньги и не испытывать никаких сложностей, даже если у нее не будет телепроектов.
Я как-то встретил Ларису на Чистопрудном бульваре. И она мне взяла и по доброте душевной сказала, что идет смотреть квартиру — для покупки детям. Там же, на бульваре. А дети были рядом, и она меня с ними познакомила.
Знаете, это было как-то по-матерински, очень круто и, наверное, правильно. А еще это говорит о ее большом заработке.
Лариса Гузеева в шоу «Голос»
А эту новость про пельмени, может, стоит приравнять к 1 апреля? Но даже если это не шутка, то пусть делает что хочет.
У Ларисы Гузеевой небольшой карт-бланш перед народом. Ее есть за что критиковать.
Но, извините, все с лихвой покрывает фильм «Жестокий романс», в котором она сыграла Ларису Огудалову. И сыграла так проникновенно и так чувственно, хотя и спела за нее Валентина Пономарева, а говорила Анна Каменкова. Но все-равно этот образ — это все-таки Гузеева.
Это от Ларисы нам большой подарок — навечно. И только одно такое обстоятельство уже делает ее масштабной фигурой по умолчанию. Вот за одно это Гузееву можно любить и не предъявлять ей никаких претензий.
Поэтому пельмени, блины… Да пусть хоть чебуреки жарит, лишь бы смеялась!
«Рокерская бабка может позволить себе и коньяк»
— Певица Слава объявила, что стала бабушкой и теперь пьет коньяк и закусывает шоколадкой. Вы верите, что артистка может полноценно погрузиться в эту роль и начнет помогать дочери с младенцем?
— Правильнее сказать, Слава будет бабкой. Слово «бабушка» ей не подходит. Она такая больше рокерша.
Певица Слава — с сильно размытой позицией, с отсутствием каких-либо внятных шлягеров. Кроме песни «Одиночество — сволочь» я из ее творчества ничего не помню.
Но все же у Славы родился внук, поэтому ее нужно хвалить, говорить, что она молодец. Жизнь прошла не даром.
Пусть не все случилось так, как загадывала Слава, но бабка из нее выйдет рокерская! Вполне себе неплохая, дерзновенная. С чем я ее и поздравляю! И думаю, Слава будет помогать дочке с внуком.
Певица Слава. Фото: Михаил Фролов / КП
А что касается коньяка, то рокерская бабка может его себе позволить. Но это уже немножко другой вопрос, что лишнего себе позволяет певица Слава на протяжении всей своей творческой карьеры. Это ее демоны, она с ними сражается, мучается.
А коньячок — это то, что мы видим. Есть еще что-то другое, что вообще даже запрещено к произношению Роскомнадзором. От этого Слава уходит в депрессию, впадает в бесконечную плаксивость, выставляет свое состояние на всеобщее обозрение в соцсетях.
Пусть певица справляется со своими привычками, полноценно лечится. И, может, рождение внучки ей и поможет, потому что это хороший повод завязать с пагубными пристрастиями.