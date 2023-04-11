«Ох, как две горячие пышки»: Ольга Бузова обнажила свою налившуюся грудь в откровенном платье — не фотошоп

Ольга Бузова продолжает строить карьеру. Она снимается в телевизионных шоу и дает концерты. В свои 37 лет артистка успела заработать целое состояние. Теперь она мечтает лишь о семье. Телеведущая регулярно наряжается. Она старается подчеркивать достоинства фигуры, чтобы мужчины всегда обращали на нее внимание.
На этот раз Ольга целый день провела на съемках. Она сменила несколько образов. Телеведущая также устроила шопинг. Она выложила пикантные кадры из примерочной. Сначала артистка покрасовалась в платье-бюстье с разрезом от бедра. А потом Бузова надела откровенное платье с роскошным декольте. Она оголила свой налившийся бюст.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ольга. Многие были удивлены тем, какая у нее фигура. «Снова поправилась?», «Ох, а декольте тут сочное», «Все богатство на виду», «Ох, как две горячие пышки», «Стала просто мамасита», «Декольте такое, что челюсть отвисает», — стали писать пользователи Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды