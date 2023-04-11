«Ох, как две горячие пышки»: Ольга Бузова обнажила свою налившуюся грудь в откровенном платье — не фотошоп

На этот раз Ольга целый день провела на съемках. Она сменила несколько образов. Телеведущая также устроила шопинг. Она выложила пикантные кадры из примерочной. Сначала артистка покрасовалась в платье-бюстье с разрезом от бедра. А потом Бузова надела откровенное платье с роскошным декольте. Она оголила свой налившийся бюст.

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