«Загугли звезду»: алкоголизм МакSим, развод Самойловой и Джигана, откровения про Бузову, махинации Бородиной и травля Орбакайте

Прошедшая неделя выдалась относительно спокойной, если не считать пары инцидентов. Например, то, что на концерте в Дубае неадекватный фанат Ольги Бузовой выскочил на сцену, попытался вырвать у нее микрофон и разбил телеведущей губу.
До сих пор не утихают разговоры и о сорванном концерте в Сочи певицы МакSим. Артистка с трудом двигалась на сцене, хрипела, не попадала в ноты, а потом и вовсе бросила микрофон и удалилась. В итоге зрителям пообещали вернуть деньги за билеты на сорванный концерт.
А на следующий день после инцидента МакSим оправдалась за неудачное выступление в своих соцсетях, сославшись на плачевное состояние здоровья. По словам певицы, у нее поднялось давление, закружилась голова, и пропал голос. Как призналась исполнительница хита «Знаешь ли ты», обстоятельства оказались сильнее…
Видимо, стечение обстоятельств повлияло и на то, что певица Кристина Орбакайте не пришла на премьеру фильма со своим участием – новую серию кинокомедии «Любовь-морковь». Организаторы объяснили отсутствие артистки ее сложным гастрольным графиком, а вот пользователи Сети предполагают, что Кристина Орбакайте просто не хочет отвечать на вопросы журналистов об Алле Пугачевой.
Все эти темы в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» обсудил популярный блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.
«В Сочи перед нами предстала синюшняя тетка очень средних тревожных лет»
- Певица МакSим не допела концерт в Сочи и ушла со сцены, бросив микрофон. Позже артистка объяснила свой поступок неважным состоянием здоровья. А вы что думаете об этой истории?
- Я вообще считаю, что рядом с артистом должен находиться человек, получающий зарплату, - так называемый менеджер, директор, концертный директор. Неужели у МакSим его нет?
С прискорбием нужно отметить, что эта функция никак не выполняется, коллективно не обсуждается. А ведь это важный сигнал о том, что артист непрофессионален.
МакSим. Фото: Global Look Press
С еще большим прискорбием вынужден сообщить, что певица МакSим – запойная пьяница, которая лезет на сцену в таком состоянии и при этом не отдает себе отчет, где находится, что впереди народ.
С другой стороны, я могу даже оправдать менеджеров, которые не уследили за тем, сколько алкоголя в нее влилось перед концертом. А, судя по всему, МакSим не только пьет, но и хорошо закусывает.
В Сочи перед нами предстала синюшная тетка очень средних тревожных лет, ближе к пятидесяти годам. В тот момент она так и выглядела.
Так вот, менеджеры МакSим понимали, что концерт нельзя отменить и понадеялись на «авось». Авось, все пройдет нормально, и никто ничего не заметит. Но заметили, что на сцене стоит готовенькая певица, которая пытается из себя что-то изобразить, но ее хватило на три или четыре трека.
Вот это мы, собственно, имеем. Это наша эстрада и разрекламированная певица МакSим.
«Оксана Самойлова сама по себе раболепна»
- В СМИ пишут, что рэпер Джиган продает роскошный особняк в Подмосковье, в котором жил с Оксаной Самойловой и детьми. Сейчас пара разъехалась. Думаете, дело движется к разводу?
- Я думаю, что не будет у них никакого развода, хотя она, конечно, побегает, поизображает из себя что-то. Оксана Самойлова – вообще женщина довольно безвольная в семейных отношениях.
Она, безусловно, знает, как делать какой-никакой бизнес, обманывать подписчиков, проводить какие-то марафоны. А вот как вести себя с мужем, который берет наглостью и хамством, Оксана не знает.
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Global Look Press
Да он и не больших достоинств. Такой персонаж, копеечный…
Самойлова перед ним вся в таком податливом состоянии, она сама по себе раболепна. Муж ее оскорбляет, говорит всякие неприятные слова, а Оксане это нравится.
Похоже, что Самойлова получает от такого обращения удовольствие. Она мазохистична, а он садист. Вот они и сошлись и думаю, друг без друга страдают.
Оксане нужно, чтобы ее кто-то «воспитывал», а ему - кого-то «воспитывать». Так что ждите, что скоро все забудут, зачем они вообще ссорились.
Правда, случится какое-никакое примирение, на котором пара в очередной раз попытается заработать денег.
«Любить фальшивку я не могу!»
- Ольга Бузова рассказала, что на сцене в Дубае какой-то парень во время выступления разбил ей губу. Как вы думаете, Ольга использует сумасшедшего фаната как повод для пиара?
- Я думаю, пиарщики как всегда пытаются что-то придумать про Олю, вскочить в какую-то повестку, а ее нет. Заметьте, что новостей про Бузову становится все меньше и меньше.
Я уже не помню, когда мы последний раз про нее говорили. Между прочим, мне рассказывали, что бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов даже привет мне передавал, потому что здесь, в нашей с вами передаче я сказал, что она должна быть благодарна экс-супругу. Ведь весь пиар на старте она поимела именно после расставания с этим святым человеком, этим футболистом.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
И Тарасов об этом знал всегда. А тут я как раз кинул Дмитрию такое подтверждение, хотя мы с ним были в плохих отношениях.
Тарасов занят своими детьми, у него их трое, а может быть, и четверо скоро. У него своих дел невпроворот, а тут Олечка нуждается в пиаре, в новостях, ей нужно хайповать. А где взять столько поводов? Вот и приходится придумывать…То губу ей разбили, то еще что-нибудь.
Не верю ни одному слову! Бузова – фальшивка, это нужно всем усвоить! И поэтому я перестал любить Олю, хотя на «Доме-2» любил ее безответно и самоотверженно. Но любить фальшивку я не могу!
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Это и есть путь Бородиной!»
- Недавно бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров пришел на премьеру фильма «Джон Уик-4» со своей новой возлюбленной Валерией и начал уверять журналистов, что обязательно предложит ей руку и сердце, но не сейчас…Еще не время! Кто-то из представителей СМИ спросил Омарова про экс-супругу. И он кардинально поменялся в лице…
Хотя самой Ксении Бородиной, наверное, все равно. Она недавно рассказывала подписчикам о прогулках по Парижу. А что у нее вообще в личной жизни происходит?
- Понятны только те вещи, которые связаны с подлостью и мерзостью ее поведения. Если бы подписчики сами не рассказывали мне о прочитанных про Бородину новостях, я бы их даже не увидел, потому что читать про нее – это мрак.
Благодаря своим читателям я узнал, что, оказывается, Курбан Омаров заявил о том, что она пыталась снести ему соцсети. Это делается очень просто – ты платишь айтишнику, который начинает нагонять на страницу человека ботов. И их становится так много, что алгоритм соцсети считывает это как нарушение и жестко тебя блокирует. И не на 15 минут, а навсегда!
Год назад я так потерял одну из своих страничек, очень раскрученную в соцсети, и уже тогда знающие люди мне подсказывали, что это дело рук этой мерзкой особы.
Это и есть путь Бородиной, по которому она идет. Понты, хвастовство, фанаберия (это такие понты, увеличенные во много-много раз), бесконечное яканье.
Я, кстати, заметил, что за последние несколько лет даже речь Ксении Бородиной стала примитивнее. По своему сознанию она буквально превратилась в землеройку. Я никогда в жизни не мог бы себе представить, что Бородина вот так вот будет кончать. Мне в голову бы такое не пришло!
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Насколько я ее любил, ценил, вкладывался в нее как друг. И Ксения как подруга в те годы была просто идеальным человеком. Бородина никогда не была подлой, завистливой, она такой стала. Представляете, какой тяжелый путь прошла эта женщина. Но что с ней случилось?
Окружить себя уродливыми подругами, чтобы блистать на их фоне? Я помню, что об этом еще мне когда-то говорил Михаил Терехин (экс-муж Ксении Бородиной – прим.ред): «Ты посмотри, кто вокруг нее. Они же одна страшнее другой».
А ведь, например, неслучайно рядом поставлена та же самая Варвина (Наталья Варвина - экс-участница «Дома-2», подруга Ксении Бородиной - прим.ред) – очень скромная женщина средних лет! Только обнять и плакать! Специально для того, чтобы люди смотрели и думали: «Какая Бородина-то!»
Но на самом деле Ксения сама себе букеты покупает и выставляет их на всеобщее обозрение в соцсетях, сама себе в сторис пишет вопросы и сама же на них и отвечает!
Уверен, что скоро Ксения Бородина вообще будет кидаться на всех подряд, потому что ей нужно будет доказывать, что она всем нужна, что ее вот-вот возьмут замуж. А она сама все устроит.
И это будет такой вариант блогерши Гоар Аветисян. Одно несчастье, мамино горюшко!
В общем, они же не живут, а производят некое впечатление. Жизни то нет!
«Кристину Орбакайте все равно не трогают из-за мамы!»
- Почему, на ваш взгляд, Кристина Орбакайте не пришла на собственную премьеру фильма «Любовь-морковь»? Не хочет расспросов про Аллу Борисовну, или просто так сложились обстоятельства из-за концертной занятости или чего-либо еще?
- Всякие могли быть причины. Кристину все равно не трогают из-за Аллы, иначе это будет совсем мерзко. А топить ее за то, что мама уехала…Они не делают этого, потому что Кристина очень мудрая, работоспособная. Певица - очень хороший красивый человек!
А еще она здоровская талантливая актриса, притом, что я вообще не жалую этих российских актрисуль.
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
Да, фильм «Любовь-морковь» - это не очень, но даже в нем Кристина и Гоша Куценко хороши.
А не прийти могла и из-за несовпадающего графика. Не забывайте, что раньше из Штатов, где живет Кристина практически всю сознательную жизнь, были прямые перелеты из Майами, а теперь их нет. А нужно лететь через пень-колоду, через три колена. Я понимаю, что бешеной собаке и сто верст не крюк, но нужно летать, летать и летать.
Ну, а когда же тогда жить? А не умереть ли в этом двадцатичасовом полете с пересадкой от усталости? Можно же сойти с ума!
А не отвечать на вопросы Кристина имеет право – взять и просто не отвечать, если ей что-то не нравится!