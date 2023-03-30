«Загугли звезду»: алкоголизм МакSим, развод Самойловой и Джигана, откровения про Бузову, махинации Бородиной и травля Орбакайте

Прошедшая неделя выдалась относительно спокойной, если не считать пары инцидентов. Например, то, что на концерте в Дубае неадекватный фанат Ольги Бузовой выскочил на сцену, попытался вырвать у нее микрофон и разбил телеведущей губу.

До сих пор не утихают разговоры и о сорванном концерте в Сочи певицы МакSим. Артистка с трудом двигалась на сцене, хрипела, не попадала в ноты, а потом и вовсе бросила микрофон и удалилась. В итоге зрителям пообещали вернуть деньги за билеты на сорванный концерт.

А на следующий день после инцидента МакSим оправдалась за неудачное выступление в своих соцсетях, сославшись на плачевное состояние здоровья. По словам певицы, у нее поднялось давление, закружилась голова, и пропал голос. Как призналась исполнительница хита «Знаешь ли ты», обстоятельства оказались сильнее…

Видимо, стечение обстоятельств повлияло и на то, что певица Кристина Орбакайте не пришла на премьеру фильма со своим участием – новую серию кинокомедии «Любовь-морковь». Организаторы объяснили отсутствие артистки ее сложным гастрольным графиком, а вот пользователи Сети предполагают, что Кристина Орбакайте просто не хочет отвечать на вопросы журналистов об Алле Пугачевой.

Все эти темы в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» обсудил популярный блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

«В Сочи перед нами предстала синюшняя тетка очень средних тревожных лет»

- Певица МакSим не допела концерт в Сочи и ушла со сцены, бросив микрофон. Позже артистка объяснила свой поступок неважным состоянием здоровья. А вы что думаете об этой истории?

- Я вообще считаю, что рядом с артистом должен находиться человек, получающий зарплату, - так называемый менеджер, директор, концертный директор. Неужели у МакSим его нет?

С прискорбием нужно отметить, что эта функция никак не выполняется, коллективно не обсуждается. А ведь это важный сигнал о том, что артист непрофессионален.