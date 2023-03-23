«Загугли звезду»: место жительства Малышевой, зарплата Дорониной, малодушный Баста, гонорар Меньщикова на «Доме-2» и развод Африкантовой

А Дима Масленников и правда считает, что он Юрий Лотман? Ираклий Андроников? Спикер международного значения?

Да и Баста тот еще спикер… В его моральных качествах я разбираться не могу. Все-таки страна уже год живет в иной реальности. Но о том, что Баста живет чаяниями страны, я ничего не слыхивал. И думаю, что уже и не услышу.

На мой взгляд, Баста – вообще малодушный персонаж. Но в малодушии его уличал не я, а те люди, которым он действительно важен.

А Масленников не очень умный. Накрутил себе подписчиков и думает: «Все!» Вот они и встретились – малодушный и не очень далекий человек.

Малодушный теперь над ним издевается, а недалекий хавает эту обиду. И мажут ее, словно кашу по тарелке. Ну и пусть!

«Что-то подсказывает мне, что между Степой и Ангелиной произошел вульгарный, банальный разрыв!»

- Недавно жена Степана Меньщикова Ангелина Монах объявила, что вернулась жить в Таиланд. Знаете ли вы, из-за чего пара разошлась? Или, может быть, супруги взяли паузу в отношениях?

- Я об этой ситуации знаю давно - от наших общих друзей. Мне неудобно задавать Степе вопросы, хотя я могу сделать это в любой момент.

Степа как был моим стародавним другом, так им и является.

Он остался «в деревне», в Химках, живет опять же у наших общих друзей. А квартира, которую они снимали с женой, улетела в «тартарары».

Когда я жил в Москве, при мне происходила какая-то постройка семейного гнезда. Это, конечно, была арендованная квартира, но полстраны, а то и полмира так живет и при этом неплохо себя чувствует.

Я очень хорошо помню, как Ангелина развивала свои соцсети. Тогда она уже была несколько узнаваемой среди фанатов «Дома-2», хотя пробыла на проекте недолго. В хорошем смысле слова успела закрепиться, потому что родила ребенка, после чего Степан и Ангелина сразу ушли! Но ведь это случилось!

А тем временем Степка стал пробоваться как ведущий «Дома-2». И я считаю это справедливым, верным и правильным, что он появляется на съемках.

Во-первых, оттуда нужно убрать старых девушек, которые всем уже порядком надоели. Одна в декрете, вторая никак не отойдет от своего пафоса и насмерть бьется с подписчиками. Я сейчас про Ксению Бородину.

Вот если вычистить оттуда всю эту нечисть, тогда все и сработает. Но это к слову, о наболевшем.

Однако вернемся к нашей теме. Степан и его жена разъехались, но слово «развод» там не звучало. Ангелина звала Степу жить с собой в Таиланд: «Давай поедем. Сейчас там много русских. И ты, может быть, будешь вести мероприятия. А может, и не будешь...»

Но Степка выбрал ту овчинку, которая уже возделана. Я не знаю, что бы выбрал я на его месте? Возможно, остался бы в Москве – работать на «Доме-2» за 100. 000 рублей в месяц. Во всяком случае больше так называемым ведущим они не платят.

Но ведь весь вопрос состоит в том, что он ее отпустил. Мол, лети, голубь сизокрылый, «До свидания! Лети за тридевять земель, с моим ребенком». Честно говоря, я не понял этого прикола.

Может быть, когда Степа объяснит мне все, тогда все и станет понятнее. Но что-то мне подсказывает, что между ними произошел обычный вульгарный разрыв, возникло непонимание. Прошла любовь…