«Загугли звезду»: место жительства Малышевой, зарплата Дорониной, малодушный Баста, гонорар Меньщикова на «Доме-2» и развод Африкантовой

Прошлая неделя богата на сплетни и обиды. Так, юмористка Марина Федункив рассказала, что в частной беседе телеведущая Елена Малышева заявила молодой коллеге по цеху Екатерине Варнаве: «А чего вы не краситесь? Вы красьтесь, а то страшненькая очень». (Но, очевидно, Екатерина не обиделась и пропустила острые слова мимо ушей).
А вот блогер Дима Масленников – наоборот. Очень обиделся на то, что, пригласив его в свое YouTube-шоу «Вопрос ребром», рэпер Баста (Василий Вакуленко) поднимал в разговоре интимные темы и всячески перебивал его. Музыкант, конечно, принес извинения обиженному в соцсетях, но, обращаясь к своим подписчикам, добавил в свою речь изрядную долю перчинки.
Тем временем у народной артистки СССР, президента МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, находящейся на лечении в геронтологическом центре «Юго-Западный», внезапно объявилась племянница Юлия, которая жаждет видеться с любимой тетей. Пока Татьяна Васильевна не захотела принимать новоиспеченную родственницу, но разрешила написать ей письмо. Посмотрим, что будет дальше!
А сегодня все эти новости в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro вновь обсудил популярный блогер, экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.
«Елена Малышева – тетка выверенная, хитрая, цепкая!»
- Рустам, вы, наверное, слышали, что Елена Малышева назвала Екатерину Варнаву страшненькой. Что бы вы ответили самой Елене?
- Грустно, когда человек доживает до тревожных лет и при этом не имеет понимания ни о себе, ни об окружающих.
Пусть Елена обижается, но что она творила в своей передаче «Жить здорово», когда мемы вовсю проносились по Интернету…
Все-таки этот контент, во-первых, рассчитан на неуважение к зрителю. Поэтому еще тогда я не ожидал от нее никаких высот. Тем более Елена Малышева - тетка довольно выверенная, хитрая, цепкая.
Напоминаю вам про место жительства Елены, которым была выбрана Америка. Я не против этого всего, я сам живу в Штатах, но когда человек представляет собой всю российскую медицину и при этом выбирает для себя американский соцпакет, намеренно, осознанно, годами об этом думая, то он лицемер.
Елена Малышева. Фото: Global Look Press
А что касается Екатерины Варнавы, то это красивая, очень необычная женщина, обладающая талантом, даже какой-то творческой уникальностью, с чем я ее и поздравляю.
И, честно говоря, я не понял причины ее ухода из театра-кабаре Crave, в котором Варнава выступала голой. И мне не совсем понятны творческие перипетии Екатерины. Но тем не менее желаю ей успехов во всех начинаниях, денег и здоровья!
«Пусть племянница гуляет!»
- У актрисы Татьяны Дорониной внезапно объявилась еще одна, пишут, что на этот раз настоящая племянница Юлия. А до этого была другая – Елена Буянова. Откуда такая любовь и заинтересованность жизнью знаменитой родственницы?
- Нужно понимать, что Татьяна Доронина до сих пор получает в театре зарплату - насколько я знаю, около 600 000 рублей в месяц. Это очень приличные деньги, на которые можно хорошо жить молодым людям.
«Но зачем старому человеку в годах такие средства?» - скорее всего, размышляют разные личности, если и в самом деле являются племянницами.
А если нет, я думаю, что все же Татьяна Васильевна находится под надежной защитой, (кто-то, скорее всего, за ней приглядывает и не дает ее никому обидеть). Никто не может зайти в квартиру к Татьяне Дорониной и отжать ее, как какая-нибудь известная отжимательница квартир, которая сейчас находится под судом вместе со своим мужем-адвокатом.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press
Но вообще, о личной семейной жизни Доронина ничего не говорит, хотя в комплементарном стиле любит рассказывать о преимуществах бывших мужей: об Олеге Басилашвили, об известном драматурге: « И тут Сталин как подумал, сказал, и все затрепетали» (Рустам начинает имитировать голос Эдварда Радзинского – прим. ред).
И, между прочим, Радзинский как драматург – автор нескольких ее спектаклей.
Татьяна Васильевна любит нахваливать своих супругов, но никогда не говорила про племянников.
А чего, собственно, хочет племянница? Мы не знаем никаких деталей. Она сказала о своих желаниях – поселиться в квартире? Или влезть в завещание? Хотя, оказывается, племянники даже не являются наследниками.
Поэтому пусть родственница гуляет. Ничего не слышал о ней!
«В малодушии Басту уличил не я, а те, кому он действительно важен!»
- Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым после своего шоу «Вопрос ребром», но сделал это так, что лучше бы ничего не говорил… Как вы думаете, кто прав, а кто виноват в этой истории?
- Конечно, это даже не сарказм, а издевка над этим бедным Масленниковым. А кто это вообще такой? Самому прямо интересно стало.
Итак, открываем Интернет. Оказывается, у Димы Масленникова четыре миллиона подписчиков. Но что-то для такого количества фолловеров у него под постами не очень много комментариев. Не является ли этот блогер крутым только в кругу своей мамы и родственников? Ну что же…
Мало ли людей, считающих себя большими, великими блогерами! Послушайте, в его блоге я не вижу никакого уникального контента, каких-то глубоких размышлений. Обращаю внимание только на его портреты: тут лицо приложено и тут его лик, а вот здесь он стоит рядом с Киркоровым.
Я сам ходил на несколько интервью, которые активно обсуждал народ. Но у меня даже мысли не возникло, что со мной как-то неверно обошлись, что что-то со мной сделали, что я чувствую себя, как в воду опущенный.
Баста и Дмитрий Масленников. Фото: кадр из YouTube-шоу «Вопрос ребром»
А Дима Масленников и правда считает, что он Юрий Лотман? Ираклий Андроников? Спикер международного значения?
Да и Баста тот еще спикер… В его моральных качествах я разбираться не могу. Все-таки страна уже год живет в иной реальности. Но о том, что Баста живет чаяниями страны, я ничего не слыхивал. И думаю, что уже и не услышу.
На мой взгляд, Баста – вообще малодушный персонаж. Но в малодушии его уличал не я, а те люди, которым он действительно важен.
А Масленников не очень умный. Накрутил себе подписчиков и думает: «Все!» Вот они и встретились – малодушный и не очень далекий человек.
Малодушный теперь над ним издевается, а недалекий хавает эту обиду. И мажут ее, словно кашу по тарелке. Ну и пусть!
«Что-то подсказывает мне, что между Степой и Ангелиной произошел вульгарный, банальный разрыв!»
- Недавно жена Степана Меньщикова Ангелина Монах объявила, что вернулась жить в Таиланд. Знаете ли вы, из-за чего пара разошлась? Или, может быть, супруги взяли паузу в отношениях?
- Я об этой ситуации знаю давно - от наших общих друзей. Мне неудобно задавать Степе вопросы, хотя я могу сделать это в любой момент.
Степа как был моим стародавним другом, так им и является.
Он остался «в деревне», в Химках, живет опять же у наших общих друзей. А квартира, которую они снимали с женой, улетела в «тартарары».
Когда я жил в Москве, при мне происходила какая-то постройка семейного гнезда. Это, конечно, была арендованная квартира, но полстраны, а то и полмира так живет и при этом неплохо себя чувствует.
Я очень хорошо помню, как Ангелина развивала свои соцсети. Тогда она уже была несколько узнаваемой среди фанатов «Дома-2», хотя пробыла на проекте недолго. В хорошем смысле слова успела закрепиться, потому что родила ребенка, после чего Степан и Ангелина сразу ушли! Но ведь это случилось!
А тем временем Степка стал пробоваться как ведущий «Дома-2». И я считаю это справедливым, верным и правильным, что он появляется на съемках.
Во-первых, оттуда нужно убрать старых девушек, которые всем уже порядком надоели. Одна в декрете, вторая никак не отойдет от своего пафоса и насмерть бьется с подписчиками. Я сейчас про Ксению Бородину.
Вот если вычистить оттуда всю эту нечисть, тогда все и сработает. Но это к слову, о наболевшем.
Однако вернемся к нашей теме. Степан и его жена разъехались, но слово «развод» там не звучало. Ангелина звала Степу жить с собой в Таиланд: «Давай поедем. Сейчас там много русских. И ты, может быть, будешь вести мероприятия. А может, и не будешь...»
Но Степка выбрал ту овчинку, которая уже возделана. Я не знаю, что бы выбрал я на его месте? Возможно, остался бы в Москве – работать на «Доме-2» за 100. 000 рублей в месяц. Во всяком случае больше так называемым ведущим они не платят.
Но ведь весь вопрос состоит в том, что он ее отпустил. Мол, лети, голубь сизокрылый, «До свидания! Лети за тридевять земель, с моим ребенком». Честно говоря, я не понял этого прикола.
Может быть, когда Степа объяснит мне все, тогда все и станет понятнее. Но что-то мне подсказывает, что между ними произошел обычный вульгарный разрыв, возникло непонимание. Прошла любовь…
Степан Меньщиков и Ангелина Монах. Фото: соцсети
Мне казалось, что, будучи в этой семье мужем, Меньщиков словно отрабатывает номер. Он этот номер уже триста раз отрабатывал, и каждый раз ему нужно было сделать это еще раз, потому что, условно говоря, за это уже уплачено.
И в какой-то момент, когда этот загнанный конь решил, что больше не может мотаться по этой арене, Степан опустил руки. Она сказала: «Я уезжаю» а он ответил: «Вали!»
Только так. И в таких ситуациях нечего искать и золотое руно, какой-то потусторонний смысл!
Конечно, жаль, но Ангелина поехала туда, где у нее получается заниматься риэлторством. У нее была своя маленькая фирма, которая сдавала в аренду дома и квартиры. Насколько я знаю, у Ангелины в Таиланде осталось жилье.
А Степа остался в том месте, которое ему ближе. И никакая Ангелина и никакой ребенок не позвали его в дальнюю дорогу. Он свой выбор сделал.
«Ребят, расслабляемся по поводу этих цен!»
- Давайте поговорим и о других звездах «Дома-2». Некоторые СМИ пишут, что после развода с Романом Капаклы Марина Африкантова буквально обогатилась. И якобы теперь цена за каждый рекламный пост Марины составляет 350 тысяч рублей. Насколько такие слухи правдивы?
- Сейчас не поленюсь и открою и ее соцсети, чтобы быть в этом контексте. Итак, смотрим, у Марины Африкантовой два миллиона подписчиков и видим, что на ее странице достаточное число комментариев. Маринка старалась, я ее когда-то привел в «Дом-2», и, между прочим, долго уговаривал туда прийти. И она пришла!
Знаете, есть такое былинное сказание о том, что на людях нужно делать вид, что ты сильно дорогая женщина и ни в коем случае ни жрать банку с маслом, а есть, например, булку с черной икрой. И все будут думать: «Боже, какая ты дорогая. Как все тебя хотят и несут деньги».
Вот так и тут! Земля слухами полнится. В России кризис чувствуется особенно. А люди грустны по известной причине, так еще и заработок сильно просел. И я это знаю, наверняка, потому что общаюсь с людьми каждый день. А тут Марина со своей несусветной ценой…
Напоминаю, кто именно размещает рекламу в аккаунтах бывших участниц «Дома-2», которые себя никак не зарекомендовали в новой, «последомовской реальности». Это маленькие Интернет-магазины с небольшим ресурсом, которые продают всякую женскую безделицу. А теперь подумаем, есть ли у таких магазинов ресурс в виде этих денег, для того чтобы платить за рекламные посты. А я вам отвечу за них – нет и никогда не было.
Поэтому, ребят, расслабляемся по поводу этих цен. Если Маринка в самом деле получает какие-то деньги, то я буду очень рад за нее. Но реальные цифры очень далеки от заявленных.
Марина Африкантова. Фото: соцсети
Я знаю, сколько получают бывшие участницы «Дома-2», которые ушли из отрасли и нигде себя не зарекомендовали. Что касается Маринки, это был ее выбор. Она пришла туда неизвестной, но красивой женщиной.
У нынешних участников проекта нет широкой известности, потому что это уже не тот «Дом-2».
Когда Рустам Солнцев, извините, что о себе в третьем лице, уходил из проекта, его знала вся страна. Из того «Дома-2», из которого уходила Марина Африкантова, выжать это уже было невозможно.
Участники покидали это реалити-шоу, узнаваемые небольшим специфическим кругом самых преданных фанатов. Но узнаваемости на всю страну, когда тебя рвут на части на улице и знает каждый второй, уже не было.
Поэтому, я вас очень прошу, (я, конечно, тоже люблю слушать эти сказки, легенды, побасенки), но давайте опустимся на землю.
Вообще, при всех кризисах в первую очередь страдает рекламный рынок. Он проседает, и люди либо перестают покупать рекламу у кого бы то ни было, либо просят очень большие дискаунты.
И подходить к этому вопросу с тем же самым мерилом, которое было год-полтора назад, уже невозможно. И я это просто по себе знаю.
Я людям назначаю деньги за рекламу меньше тех, которые просил год назад. Я прошу те деньги, которые рекламодатели реально могут заплатить, а не те, что они заплатят и в петлю полезут.