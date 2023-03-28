Бузова в кружевных трусиках повернулась своими «сдобными булочками» к камере: кокетливо показала округлый тыл

Ольга Бузова уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она продолжает вести передачи и давать концерты. В свои 37 лет телеведущая не перестает следить за внешностью. Примечательно, что она никогда не стеснялась оголять фигуру. Наряды артистки с каждым годом становятся все провокационней.
Недавно Ольга отправилась с театром на гастроли. Она уже выступила в Санкт-Петербурге, а теперь приехала в Пермь. Артистка решила сделать пикантные кадры в гримерке. Она покрасовалась у зеркала в черном кружевном белье. Бузова повернулась боком, обнажив свои округлые ягодицы. Она кокетливо пританцовывала в трусиках.
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Для выхода на сцену Ольга лишь надела юбку и накинула тренч. Она восхитила поклонников тем, как выглядит. Однако некоторые подвергли ее критике.
«Куда делась скромность?», «Ну фигура сочная», «Прям так играете?», «Белье шикарно сидит», «Вид сзади зачетный», «Булочки хороши», — стали писать в Сети.