«Загугли звезду»: караоке Анны Asti и Чеботиной, личная жизнь Зверева, случайные связи Серова, работа для Милохина и колхозная Кока

Уходящая неделя запомнилась подведением итогов премии «Виктория», в рамках которой награждали артистов, громко заявивших о себе в этом году. Одним из гостей мероприятия стал эпатажный стилист Сергей Зверев, появившийся на красной дорожке весь в черном, на огромных каблуках и экстравагантной блестящей шляпе. Компанию ему составила молодая певица Сандра Топ.
Пока отдельные представители шоу-бизнеса наслаждались вниманием поклонников и СМИ, блогер Даня Милохин признался, что у него на счетах осталось не больше 400 000 рублей. А новых контрактов и работы вообще пока не предвидится.
А что такое эта сумма в условиях нынешнего времени даже для рядового человека, а уж тем более для того, кто когда-то получал миллионы рублей в месяц? Даня рассказал, что не занимался накопительством, а тратил деньги на свое саморазвитие. И вот теперь его история невольно смахивает на грустный сюжет басни «Стрекоза и муравей».
Сможет ли Даня Милохин разрулить ситуацию? Порассуждать на тему и не только в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro попросила популярного блогера Рустама Солнцева. Но начали мы с «Виктории».
«Певица года – Алла Пугачева»
- На премии «Виктория» певицей года стала Анна Asti, певцом – Владимир Пресняков, а песней года – «Солнце Монако» Люси Чеботиной. Как вам такие результаты? Кому бы сами отдали победу в этих номинациях?
- Певица года - Анна Asti? Ну какая она певица? Я едва представляю себе, как она выглядит. Во-первых, все эти рулады, все такое арабское – это кальянная музыка. А кто сидит в кальянных? Наши замечательные братья с бородами и без оных!
Поэтому я Анну Asti отношу к исполнительницам арабского толка.
При этом я знаю, что сейчас очень предвзят. Но подытоживая вышесказанное, Анна Asti на «Певицу года» не тянет. Ее можно назвать начинающей. Она начинает свой творческий путь, но ни о какой большой зрительской любви к Анне я не знаю.
Певица года – Алла Пугачева по одной простой причине: несмотря на то что в этом году Примадонна не спела ни одной ноты, на сегодняшний день это самая обсуждаемая женщина-певица постсоветского пространства. А в каком месте Анна Asti стоит рядом с Аллой Борисовной? Ни в каком.
«Виктория» переводится как «победа», но победила Пугачева – по количеству новостей, скачиванию ее треков в Интернете. Я не могу зайти ни на один сайт, который занимается видеохостингом, без того, чтобы мне сразу не было предложено несколько песен Аллы Пугачевой. Они не рекомендованы мне, а просто присылаются как данность, даже исходя из моих поисков.
Анна Asti на премии «Виктория». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Что касается Люси Чеботиной, то трек «Солнце Монако» зазвучал, он действительно попал в аудиторию. Но опять же – это караоке-искусство, песня года по версии караоке-бара Российской Федерации. Вот Ксении Бородиной только петь эту дрянь. Это все какая-то «водичка», но пусть поют.
А вот Володя Пресняков, румяный пирожок, наконец-то, стал певцом года по версии какой-то премии «Виктория».
Если уж судить объективно, то по обсуждению, по какой-то страсти, по количеству оскорблений, которое он получает каждый день, поскольку сильно надоел, то главный претендент на победу в номинации - это Филипп Киркоров.
Итак, певица года – Алла Пугачева, певец – Филипп Киркоров, а песня – пусть будет та, которую назвали. Вот это объективно, а все остальное – от лукавого.
«Сергей Зверев привык играть какую-то куклу!»
- На премию «Виктория» пришел и стилист Сергей Зверев с какой-то девушкой. Как выяснилось, это молодая певица Сандра Топ. Они охотно позировали фотографам, держась за руки. Как думаете, эту пару что-то связывает или это больше пиар?
- Это даже не пиар. Я совершенно не вторгаюсь в ту стезю по поводу пристрастий Сергея Зверева, которые известны всему шоу-бизнесу. Но не надо обсуждать женщин Сергея!
А пиар от Сергея Зверева – это неработающая штука, поскольку он сам нуждается в бесконечном пиаре. Он является бессмысленным представителем шоу-бизнеса, который не производит никакой продукт: ни песен, ни эпатажа, на который Сергей Зверев претендует. У него остались только шляпы, банты и прочая мишура.
Сергей Зверев на своем пиаре не может сделать никого популярным, сколько бы он ни водил за собой эту женщину. Я видел эти фотографии. У нее глупое, пустое лицо.
А Сергей Зверев в этой шляпе и на каблуках… Уместен ли он? Время сейчас тяжелое… А он в этих бантиках. Да Бог с ними!
Сколько лет он сидел дома и никуда не выходил, и продолжал бы сидеть дальше. Вот это сейчас и есть его первоочередная задача – чувака, которому в этом году стукнет уже 60 лет.
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Сергей Зверев и Сандра Топ. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А это, как ни крути, приличный возраст. Зверев уже плохо себя чувствует, жалуется на свое состояние, кряхтит: «Кхе, кхе, кхе». Сергей Зверев – это уже не актуально, как будто у нас 1995 год. Сейчас у Зверева нет инструментов для пиара.
Прессе он интересен, постольку поскольку… Читать про него не будут. Интервью с ним – это маленькие просмотры. Искренности не хватает. Вся проблема Сергея Зверева состоит в том, что он неискренний человек, который рассказывает про себя всякую небывальщину. Он не может сказать правду даже по самым простым вопросам.
Зверев постоянно ноет, что его так называемый сын, который вырос, его предал, пытался отжать у него квартиры, деньги, состояние, которого нет, баснословные суммы, которых тоже нет. Он так и не ответил, как в итоге разрешилась вся эта история. Все ходит вокруг да около, в хорошенького играет. Он так и не ответил, зачем он носит бабские лосины, бабьи парики. Тот народ, который ждал от него ответов, так и не дождался.
Скорее всего, Сергей Зверев привык играть какую-то куклу. Но это хорошо до определенного возраста. А когда ты уже совсем сильно взрослый, к кукле должны прибавиться смыслы.
«Пусть Александр думает о своей безопасности!»
- В одном из интервью Александр Серов рассказал, что влюблен. «Потерял голову от этого человека. Жаль, что я руку и сердце отдал другой. Я попал, и попал очень серьезно», — заявил Александр. При этом артист не стал называть имя женщины, но сказал, что она вдохнула в него жизнь. Как вы думаете, он говорит искренне, есть ли такая девушка, или это больше повод снова заявить о себе?
- У Александра Серова, что я вынес из тех передач, на которых присутствовал и все слышал из первых уст, как и у многих людей, одна проблема – он лишь бы с кем. Если вы посмотрите на окружение звезд нашего шоу-бизнеса – кто с ними рядом, с кем они ложатся в постель, с кем под ручку ходят, тусят, замечены в клубах, то это обычно такой отстой. Действительно, лишь бы с кем.
И если это не жинка, с которой они живут 40 лет, это какие-то случайные люди, которые смотрят в рот этим артистам, бегут впереди, угадывая желания. Посмотрите любую хронику с Киркоровым. Это же невозможно. Это набор каких-то непонятных разновозрастных людей, которые с ним понятно зачем находятся.
Александр Серов. Фото: Владимир Веленгурин/ КП
Вот то же самое происходит с Серовым. То количество женщин, которые экзальтированно пишут ему – молодых, постарше, невозможно. Он, скорее всего, в соцсетях это все немножко почитывает. У кого-то из этих фанаток есть прямой доступ к певцу, кто-то имеет его почту, с кем-то он знакомится после концерта.
Но это, как правило, случайная публика. И даже по прежней истории с одной ушлой дамочкой это было понятно. Она обворовала его несколько раз, почему-то имела ключ от его сейфа, из которого вынесла 300 000 рублей. И Александр Серов потом всем жаловался, несколько раз называл эту сумму, ему было ее жаль.
Скорее всего, что-то оставалось от гонорара с концерта, а он концерт этот отработал: пел, старался, пыхтел в конце-концов. И тут такое!
Конечно, жаль Серова. Как бы не попалась ему какая-нибудь особа из серии клофелинщиц, которая провернет еще какое-нибудь дельце. А Александру Серову противопоказаны такие эксперименты, он все-таки в возрасте. Поэтому пусть думает о собственной безопасности. А вот это «влюбился безоглядно», вы знаете, чем заканчивается у людей его лет.
«У Дани сейчас возраст такой, когда он не должен теряться!»
- Даня Милохин признался, что столкнулся с абсолютным безденежьем. Нет никаких контрактов, а на счету осталось не больше 400 тысяч рублей. Как вы думаете, как он выпутается из такого положения?
- Мне нравится Данечка. Он прикольный, с милыми глазками. Но сейчас он повзрослеет, а повзрослеет он довольно быстро, это все может улетучиться враз. И перед нами будет какой-нибудь лысеющий ушастый чувак очень средней наружности, пустоватый и неинтересный. И мне бы не хотелось, чтобы так случилось.
Ему не надо сейчас себя как-то форматировать. Пусть все идет, как идет. Но опять же хотелось, чтобы рядом с Даней были нужные, правильные люди, которые сделают так, что в его жизни все будет нормально. Может быть, что-то посоветуют, направят в правильное русло.
Он помыкался по заграницам, туда-сюда и теперь сидит сам не свой. Ну что это такое? Ты продолжай, работай дальше, тебе еще позволяет внешность, здоровье. У тебя сейчас возраст такой, когда ты должен не теряться.
Должны быть скиллы, навыки: навык ведущего мероприятия, например. Я бы на его месте сходил бы на хорошее большое интервью. Возможно, оно наберет пару миллионов за месяц. И может быть, во время этого интервью Даня и призадумается о чем-то. А что касается отъезда, то здесь решать только ему.
Даня Милохин. Фото: соцсети
Если ему некомфортно в России в данный момент времени, то надо уехать. Он был здесь, в Лос-Анджелесе. И мои знакомые его видели. Но был, да сплыл! И чего приезжал? Что тут забыл? А нужно было приехать и каким-то образом заявить о себе.
Мы тут встречаемся друг с другом. А это люди, известные в России. У меня тут уже компашка небольшая организовалась из вполне знаковых персон. И Даня нам бы не помешал. На самом деле это было бы весело. Но он как-то все боком.
Ну, пусть ищет! Я верю, что все будет нормально. Главное – чтобы человек наркотики не употреблял!
«В Клаве Коке все какое-то нелепое»
- Певица Клава Кока спровоцировала слухи, что может стать новой ведущей «Давай поженимся!», когда в ее клипе приняла участие Роза Сябитова. Как вы думаете, могла бы она вести такую передачу? Что вы вообще думаете об этой певице?
- Клава Кока – это тоже довольно потерянный, безадресный персонаж. Я не понимаю, для кого она поет, продуцирует собственное творчество. На кого это вообще все рассчитано?
Если на маленьких девочек, то Клава Кока вполне себе серьезная ногастая, которая полуголая выступает. Не пойдет такое дело!
Если для молодых женщин, то для этого у нее детские песенки! Я парочку слушал.
И песни довольно странные, их даже и не напоешь. Это не те хитовые шлягерные вещи, которые можно напеть про себя, без всякой музыки и напоминания со стороны. Идешь по улице и напеваешь! Но у Клавы Коки такого успеха не было.
Что такое вообще Клава Кока? Это странный творческий псевдоним. Мы в детстве так называли сами знаете что. Поэтому в Клаве Коке все какое-то нелепое.
Клава Кока. Фото: Global Look Press
Да и разговаривает она слабенько. Ей вообще надо работать над подачей, убедительностью. Клава неубедительна. Кого она сможет поженить?
Понятно, что такие шоу – это больше шоу. Но какая она шоуменка? Ее прижали какие-то идиоты, которые стали приписывать ей методичку, что Клава что-то спела напротив церкви и крутнула «вареником». Она и испугалась тут же.
А другая бы на ее месте поставила бы на место людей, выдумывающих эту дрянь, это мракобесие, не имеющее отношение ни к жизни, ни к здравому смыслу, ни к концерту, ни к тем детям и родителям, которые тогда пришли на ее концерт, ни к ее намерениям выступить в тот вечер.
Но для этого тоже нужно обладать какой-то харизмой, которой у нее нет. В следующий раз тебя опять в чем-то обвинят и потопчутся на тебе, например, какой-нибудь облезлый Соседов. И будет несмешно. И он станет везде цитироваться, а Клава Кока – опять только водить ртом воздух.
Ну что ты хочешь взять с Клавы? Клава – это же обзывалка такая про простую колхозную женщину-селючку, из села. А она кто? Да Клава там одна. Вот так и тут.