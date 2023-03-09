«Загугли звезду»: караоке Анны Asti и Чеботиной, личная жизнь Зверева, случайные связи Серова, работа для Милохина и колхозная Кока

Уходящая неделя запомнилась подведением итогов премии «Виктория», в рамках которой награждали артистов, громко заявивших о себе в этом году. Одним из гостей мероприятия стал эпатажный стилист Сергей Зверев, появившийся на красной дорожке весь в черном, на огромных каблуках и экстравагантной блестящей шляпе. Компанию ему составила молодая певица Сандра Топ.

Пока отдельные представители шоу-бизнеса наслаждались вниманием поклонников и СМИ, блогер Даня Милохин признался, что у него на счетах осталось не больше 400 000 рублей. А новых контрактов и работы вообще пока не предвидится.

А что такое эта сумма в условиях нынешнего времени даже для рядового человека, а уж тем более для того, кто когда-то получал миллионы рублей в месяц? Даня рассказал, что не занимался накопительством, а тратил деньги на свое саморазвитие. И вот теперь его история невольно смахивает на грустный сюжет басни «Стрекоза и муравей».

Сможет ли Даня Милохин разрулить ситуацию? Порассуждать на тему и не только в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro попросила популярного блогера Рустама Солнцева. Но начали мы с «Виктории».

«Певица года – Алла Пугачева»

- На премии «Виктория» певицей года стала Анна Asti, певцом – Владимир Пресняков, а песней года – «Солнце Монако» Люси Чеботиной. Как вам такие результаты? Кому бы сами отдали победу в этих номинациях?

- Певица года - Анна Asti? Ну какая она певица? Я едва представляю себе, как она выглядит. Во-первых, все эти рулады, все такое арабское – это кальянная музыка. А кто сидит в кальянных? Наши замечательные братья с бородами и без оных!

Поэтому я Анну Asti отношу к исполнительницам арабского толка.

При этом я знаю, что сейчас очень предвзят. Но подытоживая вышесказанное, Анна Asti на «Певицу года» не тянет. Ее можно назвать начинающей. Она начинает свой творческий путь, но ни о какой большой зрительской любви к Анне я не знаю.

Певица года – Алла Пугачева по одной простой причине: несмотря на то что в этом году Примадонна не спела ни одной ноты, на сегодняшний день это самая обсуждаемая женщина-певица постсоветского пространства. А в каком месте Анна Asti стоит рядом с Аллой Борисовной? Ни в каком.

«Виктория» переводится как «победа», но победила Пугачева – по количеству новостей, скачиванию ее треков в Интернете. Я не могу зайти ни на один сайт, который занимается видеохостингом, без того, чтобы мне сразу не было предложено несколько песен Аллы Пугачевой. Они не рекомендованы мне, а просто присылаются как данность, даже исходя из моих поисков.