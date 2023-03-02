«Загугли звезду»: драма Лепса, интимные переписки Муцениеце, облезлый Соседов, уставший Серебряков и тайна Заворотнюк

Прошлая неделя была праздничной, но в перерывах между празднованием дня защитника Отечества наши граждане бурно обсуждали в соцсетях приключения отечественных звезд. Тем более они сами подкидывают поводы для этого.
Например, Григорий Лепс объявил, что нашел леди своей мечты на 30 лет моложе. Агата Муцениеце решила сыграть роковую женщину и теперь появится в эротическом шоу Crave, сменив на этом посту прежнюю звезду проекта Екатерину Варнаву.
Но больше всего обсуждений вызвала новая фотография Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, запечатленных на концерте Лаймы Вайкуле. Журналисты сочли, что на этом снимке супруги выглядят очень уставшими. Кто-то даже написал о борозде, которая пролегла по лицу Аллы Борисовны, и предположил, что это следы не очень удачной пластической операции.
* - (Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента)
Рустам Солнцев. Фото: личный архив
Однако популярный блогер Рустам Солнцев считает такое высказывание некорректным, о чем и рассказал Teleprogramma.pro в рамках проекта «Загугли звезду».
«Должна же найтись женщина, которая запретит ему пить и нюхать»
- Григорий Лепс признался, что нашел женщину на 30 лет моложе. Что думаете о таком союзе?
- Нужно учитывать, что 85 % времени, в течении которого я за ним наблюдаю, Григорий Лепс находится в состоянии, близком к «божественному»: либо в полете, либо к этому полету готовится – полету мысли, тела, души. Скажем проще, он все время выпивший.
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
Хотя, как мне кажется, выпивка для Григория вторична, а первичны, скорее всего, совсем другие вещи. Но это не та передача, в которой мы их можем обсуждать. В любом случае, могло ли Григорию Лепсу показаться, что рядом с ним теперь новая любовь всей его жизни плюс две недели?
Да пусть с ним все будет замечательно по одной простой причине. Но должна же найтись женщина, которая запретит Григорию пить и нюхать, иначе он вытянет ноги. И через неделю все забудут, как звали этого певца, и где его могилка. Но организм-то не железный!
«К образу «брошенки» не хватало чего-то эротического»
- Агата Муцениеце заменит Екатерину Варнаву в эротическом шоу Crave. Как вам такая замена?
- Слушайте, ей это все пойдет. Актриса, что, плохо выглядит? Агата – сексуальная чувственная девушка. В ней есть чувственность – и в лице, и губах, и в глазах. Между прочим, артистка стройна и не раскушалась на харчах. Ведь говорят, что актеры рубят такие неплохие деньги со своих дурацких сериалов, со всей этой галиматьи.
А Агата как-то держит себя. Умничка! Что тут скажешь? Хорошая девушка! Пусть! Может, у нее все пойдет.
Хотя что-то мне подсказывает, что всех тех скандалов, которые случались у актрисы с Прилучным, словно было недостаточно… И к образу «брошенки» действительно не хватало чего-то эротического, с большим количеством секса. Счастливого секса, который был вдруг случайно украден с ее мобильного телефона, но перед этим был прекрасно снят и подан, для того, чтобы наслаждаться им, будучи вдвоем или же пересылать эти откровенные кадры друг другу.
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press
Был украден, как когда-то у Ким Кардашьян, что сделало ее знаменитой, и вот там мы увидели что-то такое. Но в случае с Агатой этого не было. А было расставание, выяснение отношений и слезы, но не эротика.
Если Варнава, в свою очередь, создала плеяду сексуальных образов в известной передаче за много лет, то я плюсую ей. Возможно, это какой-то дурацкий, гротескный, гомерический секс, но что-то же в ней мужчины находят.
Варнава хороша и ее бесконечной самоиронией и чувством юмора. В этом она превосходна. Но посмотрим, что покажет Агата, которая не была замечена в сексе, а вот в несчастье и трагедии – да. Ну, глянем…
«Если Алла и делает какие-то процедуры на лице, то понимает для чего…»
- Сейчас в кулуарах вовсю обсуждают очередной выход в свет Аллы Пугачевой и Максима Галкина. При этом многие обратили внимание на борозду на лице Аллы Борисовны. Кто-то предполагает, что это от неудачной пластической операции. А вы как полагаете?
- Что бы с Аллой Борисовной ни происходило, какие бы процедуры она себе ни делала, какие бы борозды ни пролегли на ее лице, которые заметили журналисты, но, увы, не заметил я, ей все на пользу. С артистки как с гуся вода.
Выглядит певица хорошо! Да, есть небольшая усталость взрослого человека. Ей нужно подержать за руку Макса*. И это тоже есть.
А как вы хотите? Это же нормально. Послушайте, у Аллы Пугачевой уже взрослый возраст. И те, кто высмеивает Аллу, как, например, это мерзко делает Сергей Соседов, говоря о том, что она горбатая, некрасивая, старая, семенит, пусть посмотрят на себя.
Но горбатой и некрасивой Алла стала в глазах линялого и облезлого козодоя Соседова, который сначала был поклонником Примадонны, а потом перестал им быть.
И это важно, поскольку именно сейчас мы говорим о внешности. Поэтому я привожу пример неудачного сравнения облезлого Соседова.
И не ему давать оценки Пугачевой, так как мы не знаем, что это за борозда, и что это за шрамы. Мы этого просто не понимаем, поэтому сейчас я говорю о тех темах, которые рядом, как настоящий журналист. И мне всегда есть что сказать.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
А вот бывший муж Пугачевой о своих процедурах не молчит. Киркоров уже и майки задирает, показывая что-то дряблое и почему-то хвастаясь этим. Но, как известно, каждый сходит с ума по-своему.
Понятно, что Киркоров немножко симпатичнее Соседова, но, извините, тоже где-то там…
«Алексей имеет право критиковать то, с чем имел дело»
- Вот только недавно мы говорили о грубости Данилы Козловского, как еще один повод для обсуждения дал другой актер – Алексей Серебряков.
На премьере фильма «Бешенство» на вопрос одной из журналисток: «Как съемочная группы перенесла морозы во время съемок картины?» он ответил: «Кверху каком». Как вам такой ответ? Почему, на ваш взгляд, Серебряков так груб с журналистами?
- Устал. Просто устал от журналистов, потому что долгие годы они утрируют жизнь Алексея до состояния человека, который занимается критикой чего-то там. Один неплохой артист Серебряков якобы критикует целую большую страну так, что от нее кусочек отпал.
Алексей Серебряков как гражданин своей страны, где бы он ни жил, имеет право критиковать то, с чем когда-то имел дело. Сейчас он посчитал нужным вернуться, а журналисты все равно притягивают его за это и тянут, и тянут: «А почему вы вернулись? А что? А се? Раньше вы там жили, а сейчас здесь. А что, там денег не было?»
Алексей Серебряков. Фото: Global Look Press
Это неправильно по причине того, что журналисты постоянно тянут актера только лишь в одну повестку. Если бы я был на его месте (А Алексей прожил в искусстве большую жизнь. И надеюсь, что будет жить и дальше), то, может быть и не вел себя так… Мне бы хватило иронии, самоиронии, чтобы обыгрывать подобные ситуации. Но ему не хватило…
«На месте семьи я бы сделал официальное заявление!»
- Недавно стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали домой после длительного лечения. Ее забрал муж Петр Чернышев. Говорят, актер уже накопил долги, поскольку практически все деньги отдаются на лечение жены. Как вы думаете, Анастасию выписали из-за того, что ей действительно стало лучше, или просто семья решила, что ей стоит побыть дома? Да и Петр устал настолько, что уже не справляется с этой трагедией
- Мы сидим здесь и что-то выдумываем и так это неправильно то, что мы делаем, поскольку это очень щепетильный вопрос. Но вообще, я бы на месте семьи сделал бы официальное заявление, рассказал бы, что происходит с Настей хотя бы намеком. И всем было бы легче. И можно было бы попросить помощь, чтобы люди помогли.
Представьте, у себя в соцсетях я пишу о собачке, в которую выстрелили. Мол, нужно помочь. И всего лишь за три часа мы собираем 10 000 евро на счет клиники, в которой лечится этот «мальчик».
И это собаке, а тут целая Заворотнюк! Большая, огромная, любимая многими артистка. Зачем об этом надо так молчать? Что это за такая тайна? Что они там охраняют?
Если человек в таком состоянии может умереть, то что это вообще такое? Это же ужасно. Да и сам этот бедный Петр Чернышев выглядит так, что краше только в гроб кладут. На кого он похож? Сам как смерть, потому что он все это тащит, тащит и тащит сам. Зачем надо лезть из кожи вон?
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов в 2019 году. Фото: Global Look Press
К людям обратись! Люди не звери. Скажи: «Друзья, все, я без вас пропал. Помогите, прошу! Я люблю свою жену. Но состояние сейчас плохое». И не надо деталей. По-моему, Петр уже всем показал и доказал, как относится к Анастасии. Поэтому сейчас можно сказать: «Помогите!» Я бы вот так поступил.
У нас в стране совсем неплохие люди. Я верю, что русский народ – это народ, состоящий из хороших людей. И я об этом говорю каждый день в своем стриме – одно и то же. Есть, конечно, исключения, но в основном россияне хорошие.
Если семья Анастасии Заворотнюк меня услышит, то я очень прошу, не надо стесняться, потому что сейчас гибнут два человека: и Настя, и Петр Чернышев. Симпатичный, еще не старый человек, большой профессионал, между прочим. Возможно, простое обращение помогло бы людям поверить в себя, в то, что в конце концов мы победим болезнь. Да тут много факторов.
Я бы сам у себя во всех соцсетях объявил бы о помощи Насте Заворотнюк, указал бы номер счета, на которые можно пересылать деньги. Это все, что я могу сказать.