«Загугли звезду»: драма Лепса, интимные переписки Муцениеце, облезлый Соседов, уставший Серебряков и тайна Заворотнюк

Был украден, как когда-то у Ким Кардашьян, что сделало ее знаменитой, и вот там мы увидели что-то такое. Но в случае с Агатой этого не было. А было расставание, выяснение отношений и слезы, но не эротика.

Если Варнава, в свою очередь, создала плеяду сексуальных образов в известной передаче за много лет, то я плюсую ей. Возможно, это какой-то дурацкий, гротескный, гомерический секс, но что-то же в ней мужчины находят.

Варнава хороша и ее бесконечной самоиронией и чувством юмора. В этом она превосходна. Но посмотрим, что покажет Агата, которая не была замечена в сексе, а вот в несчастье и трагедии – да. Ну, глянем…

«Если Алла и делает какие-то процедуры на лице, то понимает для чего…»

- Сейчас в кулуарах вовсю обсуждают очередной выход в свет Аллы Пугачевой и Максима Галкина. При этом многие обратили внимание на борозду на лице Аллы Борисовны. Кто-то предполагает, что это от неудачной пластической операции. А вы как полагаете?

- Что бы с Аллой Борисовной ни происходило, какие бы процедуры она себе ни делала, какие бы борозды ни пролегли на ее лице, которые заметили журналисты, но, увы, не заметил я, ей все на пользу. С артистки как с гуся вода.

Выглядит певица хорошо! Да, есть небольшая усталость взрослого человека. Ей нужно подержать за руку Макса*. И это тоже есть.

А как вы хотите? Это же нормально. Послушайте, у Аллы Пугачевой уже взрослый возраст. И те, кто высмеивает Аллу, как, например, это мерзко делает Сергей Соседов, говоря о том, что она горбатая, некрасивая, старая, семенит, пусть посмотрят на себя.

Но горбатой и некрасивой Алла стала в глазах линялого и облезлого козодоя Соседова, который сначала был поклонником Примадонны, а потом перестал им быть.

И это важно, поскольку именно сейчас мы говорим о внешности. Поэтому я привожу пример неудачного сравнения облезлого Соседова.

И не ему давать оценки Пугачевой, так как мы не знаем, что это за борозда, и что это за шрамы. Мы этого просто не понимаем, поэтому сейчас я говорю о тех темах, которые рядом, как настоящий журналист. И мне всегда есть что сказать.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.