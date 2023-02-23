Не только Газманов и Пореченков: звездные защитники Отечества

Многие из наших звезд служили в армии или проходили обучении на военной кафедре - и получили военные специальности. Мы расскажем только о некоторых.
Олег Газманов
Олег Газманов. Фото: Global Look Press
Песня «Господа офицеры» - отчасти и о самом Газманове: ведь он служил в свое время на Балтийском флоте. Позднее ему присвоили внеочередное звание капитана 3-го ранга – за особые заслуги в области искусства. Офицером был и отец артиста – когда-то, в 1945-м, он дошел до Берлина.
«Я горжусь тем, что и сам - офицер. И то, что объявили об этом со сцены Кремлевского дворца на концерте, посвященном Дню защитников Отечества, - не только дань моему творчеству. Значит, недаром «расту» в чинах. Хоть самое главное в моей жизни - музыка и поэзия, а основная деятельность - композитор и певец, но знаю, что в армейской среде меня чужаком не считают. Всегда приглашаю бесплатно на свои концерты военных, постоянно выступаю в гарнизонах, на кораблях, на заставах, в госпиталях», - рассказывал артист в интервью.
Александр Розенбаум
Александр Розенбаум. Фото: Global Look Press
В юности Розенбаума не взяли в армию – он уже тогда страдал близорукостью и астигматизмом. Однако его нельзя упрекнуть в том, что он не отдал Родине долг. Студентом мединститута Александр Яковлевич трудился в составе стройотрядов, проходил стажировку на кораблях Тихоокеанского флота. Окончив институт, он год служил на Балтийском флоте. Потом пошел работать на «скорой помощи», а спустя пять лет окончательно выбрал путь артиста.
Но военная тема всегда была ему особенно близка, у него много песен о войне, о солдатах, об офицерах. Среди самых известных – «Черный тюльпан», которую всегда слушают стоя в память о погибших воинах-«афганцах». Розенбаум избран почетным членом Российского морского офицерского собрания, а также клуба подводников. Он – полковник медицинской службы Военно-морских сил запаса.
Алексей Нилов
Алексей Нилов. Фото: Global Look Press
Военная специальность известного актера Алексея Нилова – минер-подрывник. В этом качестве он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков. Фото: Global Look Press
После окончания Кронштадтской мореходной школы Вдовиченков служил на Балтийском и Северном морях.
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец. Фото: Global Look Press
Актер и драматург в свое время проходил службу на Тихоокеанском флоте. Демобилизовался Гришковец матросом, но позднее, «за популяризацию российского флота», ему присвоили звание «старшина второй статьи».
Леонид Якубович
Леонид Якубович. Фото: Global Look Press
Военную специальность «сапер-минер» Якубович получил на военной кафедре. Все положенные сборы и переподготовки он всегда прилежно посещал, так что квалификацию не потерял. У знаменитого ведущего «Поля чудес» имеется немало почетных наград от Министерства обороны.
Сергей Глушко
Сергей Глушко. Фото: Global Look Press
У певца и танцовщика Сергея Глушко («Тарзана») – офицерское звание, полученное в Военно-космической академии. Он окончил ее в звании старшего лейтенанта. Но потом началась трудная жизнь. Как вспоминал сам Тарзан:
«В армию я пришел по настоянию моего отца, тоже офицера. Но, скажу вам честно, ни удовлетворения, а тем более денег моя профессия мне не давала. Нам, военным, платили гроши, да и те всегда задерживали. Представьте, я даже работал зазывалой в одном модном частном магазине. Мне надоела беспросветная жизнь, которая ничего, кроме запоя, мне не сулила».
Сергей выбрал путь исполнителя стриптиза и прославился в этом качестве.
Сергей Зверев
Сергей Зверев. Фото: Global Look Press
Известный стилист Сергей Зверев много лет назад проходил службу в элитных войсках ПВО, которые дислоцировались на территории Польши. Тогда Зверев был командиром взвода, демобилизовался он в звании старшего сержанта.
Сергей Пенкин
Сергей Пенкин. Фото: Global Look Press
Окончив школу, будущий певец пошел в армию. Он попал в артиллерийские войска, а спустя год его определили в музыкальную роту при части. У Пенкина сохранились об этом периоде самые теплые воспоминания: он нашел в армии новых друзей, с которыми продолжал общаться и позднее.
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Михаил Пореченков
Михаил Пореченков. Фото: Global Look Press
Тягу к погонам Михаил испытывал с юности – может быть, именно поэтому ему так удаются роли военных. Поначалу он поступил в таллинское военно-политическое училище, но потом бросил учебу и пошел в армию. Именно там он получил навыки обращения с оружием, освоил приемы борьбы и бокса.