Не только Газманов и Пореченков: звездные защитники Отечества

В юности Розенбаума не взяли в армию – он уже тогда страдал близорукостью и астигматизмом. Однако его нельзя упрекнуть в том, что он не отдал Родине долг. Студентом мединститута Александр Яковлевич трудился в составе стройотрядов, проходил стажировку на кораблях Тихоокеанского флота. Окончив институт, он год служил на Балтийском флоте. Потом пошел работать на «скорой помощи», а спустя пять лет окончательно выбрал путь артиста.

Но военная тема всегда была ему особенно близка, у него много песен о войне, о солдатах, об офицерах. Среди самых известных – «Черный тюльпан», которую всегда слушают стоя в память о погибших воинах-«афганцах». Розенбаум избран почетным членом Российского морского офицерского собрания, а также клуба подводников. Он – полковник медицинской службы Военно-морских сил запаса.

Алексей Нилов

