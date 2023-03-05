Обнищавший Милохин снизил гонорар в три раза — заказов по-прежнему нет (тиктокер в панике)

Бежавший из России Даня Милохин придумал способ, как поправить свое финансовое положение: кумир молодежи снизил гонорар за свои выступления в три раза. Правда, желаемого результата это не принесло.

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Еще до отъезда из страны Милохин готов был выступать за три миллиона рублей. Сейчас ситуация изменилась — контракты разорваны, рекламы нет — единственный способ заработать это дать концерт, но и с ними сейчас туго. Чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей персоне Даня пошел на вынужденные меры.

По информации телеграмм-канала Mash, если поторговаться, Милохин готов спеть за один миллион рублей. Требований у тиктокера не много: это 70 долларов суточных, много охраны и смартфон с 2 тыс. рублей на балансе, чтобы можно было снимать контент вдали от дома.

Ранее всплыла информация, что на картах у Милохина осталось около 400 тысяч рублей. Эта сумма катастрофически мала, чтобы в Дубае, где сейчас находится тиктокер, обеспечивать привычный образ жизни.