Николай Басков рассказал правду об отношениях с Филиппом Киркоровым

Певец Николай Басков сейчас нарасхват. Так, он почти весь месяц радовал зрителей своим появлением в шоу «Ну-ка, все вместе. Битва сезонов!» в качестве ведущего, не забывая об участии в концертах и поддержке наших раненых бойцов в госпиталях. А недавно артист в очередной раз получил награду премии «Виктория».
В ходе недавнего общения с журналистами Николай рассказал о самом лучше подарке для Любови Успенской, отношениях с Филиппом Киркоровым и человеке, которого считает примером для подражания.
«Успенская и Лепс в восторге от котят!»
- Николай, как вы себя чувствуете?
- Совершенно здоров, в хорошей форме. Голос замечательный! Рад, что получил статуэтку премии «Виктория». Для меня это уже третья награда, нынешняя - в номинации «Лучшая танцевальная песня». Серые глаза маренго».
Николай Басков. Фото: Global Look Press
- Как поживает ваша любимая кошка Шанель? Когда планируется новое потомство? В прошлый раз вы роздали котят своим друзьям.
- Пока не знаю, но Шанель уже свозили опять к тому же коту, поскольку Люба Успенская и Григорий Лепс в восторге от котят. Успенская присылает фото моего бывшего котенка. Я ее забыл поздравить с днем рождения 24 февраля. Эта дата выпала у меня из головы из-за безостановочных творческих работ.
Но на следующий день я позвонил Любови со словами: «Люба, дорогая. Ты меня прости. Лучше поздно, чем никогда. Я тебя поздравляю». (А тогда я еще был не в Москве). И Люба говорит: «Мог бы прислать цветочек или подарок», на что я ответил: «Люба, ну какой подарок?! Я тебе подарил самое дорогое, что у меня было, – первый помет первого котенка. Это твоя радость?» «И это моя самая большая радость», - согласилась Люба.
«Нас с Филиппом не надо разводить в разные стороны»
- На премии «Виктория» вы на сцене пошутили над Филиппом Киркоровым, а СМИ уже написали, что он обиделся…
- Да у нас всегда с ним что-то. Мы так долго не видимся, и у нас вечно начинается творческая художественная перепалка.
- То есть заранее шутки не готовите?
- Нет, никогда. Да и нас не надо разводить в разные стороны. Мы с Филиппом уже два состоявшихся больших артиста, поэтому вполне естественно, что зрителям интересно, какие у нас взаимоотношения. Все-таки мы два ярких персонажа шоу-бизнеса.
Но поверьте мне, это все происходит чисто творчески. За сценой мы поддерживаем друг друга, помогаем друг другу в разных ситуациях. Поэтому хватит добавлять какой-то перчинки.
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Николай Басков со статуэткой премии «Виктория». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Вы изрядно похудели. Как держитесь, чтобы не набрать вес снова?
- Надо держаться. Надо быть все время на коне. Я сегодня увидел Льва Валериановича Лещенко…
- Кстати, как он? Говорят, что хромал на сцене…
- Все с ним нормально. Человек в потрясающей форме. Я уже не говорю о том, какая у него цифра в паспорте. Это человек, на которого я равняюсь, поэтому что говорить о моих данных?