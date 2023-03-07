Николай Басков рассказал правду об отношениях с Филиппом Киркоровым

Певец Николай Басков сейчас нарасхват. Так, он почти весь месяц радовал зрителей своим появлением в шоу «Ну-ка, все вместе. Битва сезонов!» в качестве ведущего, не забывая об участии в концертах и поддержке наших раненых бойцов в госпиталях. А недавно артист в очередной раз получил награду премии «Виктория».

В ходе недавнего общения с журналистами Николай рассказал о самом лучше подарке для Любови Успенской, отношениях с Филиппом Киркоровым и человеке, которого считает примером для подражания.

«Успенская и Лепс в восторге от котят!»

- Николай, как вы себя чувствуете?

- Совершенно здоров, в хорошей форме. Голос замечательный! Рад, что получил статуэтку премии «Виктория». Для меня это уже третья награда, нынешняя - в номинации «Лучшая танцевальная песня». Серые глаза маренго».