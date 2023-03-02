Все о фаворитке Николая Баскова, и почему Лариса Долина обрушится с критикой на музыкальных экспертов в сотне: интригующее закулисье финала «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов.

3 марта на канале «Россия» состоится грандиозный финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Его откроет Лариса Долина, которая потом присоединится к судейству. Во время обсуждения одного из конкурсантов возникнет спор, и певица будет строго отстаивать свою точку зрения.

А участницы группы «Тутси» Ирина Ортман и Анастасия Крайнова встретились на площадке после словесной дуэли в Интернете. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках финала и заодно познакомилась с главной фавориткой Николая Баскова.

Напомним об основном посыле шоу. Концепция проекта производства компании Weit media заключается в том, что выступление участников оценивают сразу сто человек, которые находятся на так называемой Стене, напоминающей трибуну. Если пение конкурсанта нравится участнику сотни, то он встает со своего места и начинает подпевать.

Когда человек поднимается, то над ним автоматически загорается желтый цвет. Если же представитель сотни остается равнодушным, то участник видит еще один красный участок стены. Задача выступающего – поднять со своих мест как можно большее количество людей и таким образом получить заветные 100 баллов.

Праздничные наряды Сотни

Если театр начинается с вешалки, то шоу «Ну-ка, все вместе!» - с пресс-волла. Именно там позируют те, кто будет вершить судьбы участников.

Как мне объясняют в кулуарах, к финалу музыкальные эксперты готовятся особенно и надевают самые яркие наряды, всем хочется привлечь внимание ведущего шоу Николая Баскова. И я убедилась в этом собственными глазами. Ну и конечно, сам Николай и Сергей Лазарев обычно надевают все самое нарядное, не забывая и о последних трендах моды.

Член сотни, певица Акула появится в обтягивающем салатного цвета комбинезоне с необычным принтом, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова - в длинном платье, струящимся до пола, с оригинальным браслетом на запястье. А сестры Зайцевы» щегольнут в белых открытых платьях, опоясанными розовым бантом. Все это неудивительно, ведь финал для сотни – это праздник!

Противостояние Ирины Ортман и Анастасии Крайновой

Один из самых откровенных нарядов пресс-волла – ультракороткое электрически синее платье с серебристыми вставками участницы группы «Тутси» Ирины Ортман. Кстати, на съемку Ирина приехала не одна, а с дочерью мужа Лилией. Девушка не собирается связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, а хочет стать военным психологом. Она из пятого поколения династии военных.

Многие на площадке гадали, столкнется ли Ирина Ортман со своей бывшей коллегой по группе «Тутси» Анастасией Крайновой. Дело в том, что накануне съемок девушки обменялись любезностями в прессе.

Ирина дала большое интервью, в котором отметила, что Анастасию ждут суды, поскольку она исполняет песни коллектива «Тутси», но сама не собирается возвращаться в коллектив, поскольку, по собственному признанию, не хочет петь «колхозные песни».

Крайнова, в свою очередь, также разразилась гневной тирадой в адрес коллеги со словами:

«Столько негатива в ее высказываниях. Это странно, потому что сейчас и она, и я снимаемся в шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия». Буквально вчера мы с ней здоровались и болтали, а уже сегодня она выливает на меня этот ушат помоев. Это так по-ортмановски», —недоумевала Анастасия.

На съемках проекта я снова спросила Ирину о ее отношении к высказываниям Анастасией Крайновой и их реальных отношениях.

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