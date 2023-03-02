Все о фаворитке Николая Баскова, и почему Лариса Долина обрушится с критикой на музыкальных экспертов в сотне: интригующее закулисье финала «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов.

3 марта на канале «Россия» состоится грандиозный финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Его откроет Лариса Долина, которая потом присоединится к судейству. Во время обсуждения одного из конкурсантов возникнет спор, и певица будет строго отстаивать свою точку зрения.
А участницы группы «Тутси» Ирина Ортман и Анастасия Крайнова встретились на площадке после словесной дуэли в Интернете. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках финала и заодно познакомилась с главной фавориткой Николая Баскова.
Напомним об основном посыле шоу. Концепция проекта производства компании Weit media заключается в том, что выступление участников оценивают сразу сто человек, которые находятся на так называемой Стене, напоминающей трибуну. Если пение конкурсанта нравится участнику сотни, то он встает со своего места и начинает подпевать.
Когда человек поднимается, то над ним автоматически загорается желтый цвет. Если же представитель сотни остается равнодушным, то участник видит еще один красный участок стены. Задача выступающего – поднять со своих мест как можно большее количество людей и таким образом получить заветные 100 баллов.
Праздничные наряды Сотни
Если театр начинается с вешалки, то шоу «Ну-ка, все вместе!» - с пресс-волла. Именно там позируют те, кто будет вершить судьбы участников.
Как мне объясняют в кулуарах, к финалу музыкальные эксперты готовятся особенно и надевают самые яркие наряды, всем хочется привлечь внимание ведущего шоу Николая Баскова. И я убедилась в этом собственными глазами. Ну и конечно, сам Николай и Сергей Лазарев обычно надевают все самое нарядное, не забывая и о последних трендах моды.
Член сотни, певица Акула появится в обтягивающем салатного цвета комбинезоне с необычным принтом, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова - в длинном платье, струящимся до пола, с оригинальным браслетом на запястье. А сестры Зайцевы» щегольнут в белых открытых платьях, опоясанными розовым бантом. Все это неудивительно, ведь финал для сотни – это праздник!
Противостояние Ирины Ортман и Анастасии Крайновой
Один из самых откровенных нарядов пресс-волла – ультракороткое электрически синее платье с серебристыми вставками участницы группы «Тутси» Ирины Ортман. Кстати, на съемку Ирина приехала не одна, а с дочерью мужа Лилией. Девушка не собирается связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, а хочет стать военным психологом. Она из пятого поколения династии военных.
Многие на площадке гадали, столкнется ли Ирина Ортман со своей бывшей коллегой по группе «Тутси» Анастасией Крайновой. Дело в том, что накануне съемок девушки обменялись любезностями в прессе.
Ирина дала большое интервью, в котором отметила, что Анастасию ждут суды, поскольку она исполняет песни коллектива «Тутси», но сама не собирается возвращаться в коллектив, поскольку, по собственному признанию, не хочет петь «колхозные песни».
Крайнова, в свою очередь, также разразилась гневной тирадой в адрес коллеги со словами:
«Столько негатива в ее высказываниях. Это странно, потому что сейчас и она, и я снимаемся в шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия». Буквально вчера мы с ней здоровались и болтали, а уже сегодня она выливает на меня этот ушат помоев. Это так по-ортмановски», —недоумевала Анастасия.
На съемках проекта я снова спросила Ирину о ее отношении к высказываниям Анастасией Крайновой и их реальных отношениях.
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Ирина Ортман. Фото: телеканал «Россия»
«Я всегда с Настей здороваюсь. Я с ней не общаюсь, но всегда здороваюсь в силу своего воспитания. Но мы не дружим и не общаемся», - отметила Ирина.
Конфликт двух участниц «Тутси» не единственный взрывоопасный момент, возникший на съемках проекта «Ну-ка, все вместе!». Стоит отметить праздничный ажиотаж у пресс-волла, так как все хотят сфотографироваться друг с другом, ведь сотня за все четыре сезона сильно сдружилась. Нелегкая задача - сфотографировать целых сто человек хоть и по очереди, правда?!
Перед «мотором» выстраивается длинная очередь, и каждый норовит поскорее занять центральное место перед фотографами. Не успевает сфотографироваться один, как к нему присоединяется другой, восклицая: «О! Я тоже хочу с тобой фотку! Давайте вместе!».
Иногда слышались и нотки недовольства.
«Народники, куда вы вперед-то идете?» - воскликнул один из музыкальных экспертов в адрес певицы, исполнительницы народных песен Валентины Ворониной.
Но Валентина, как всякая русская женщина, идет до конца, как поется в песне певца SHAMANa.
Артистка признается, что чаще всего следит за своими коллегами, фолк-исполнителями. Певица закончила Московский институт культуры, изучала фольклор, а на проекте болеет за группу «Русский праздник». По ее мнению, эти музыканты как раз и являются подлинными исполнителями народной песни.
«Музыка нас связала»
Кажется, что семейный дуэт «Сезон любви» проходит на пресс-волл без очереди, поскольку их пропускают из уважения к наградам. Оба музыкальных эксперта – представители МЧС РФ.
Алексей Дорохин – уже полковник в запасе, его жена Мария служит в 3-м управлении МЧС. Познакомились они, когда Алексей пел в ансамбле «Лидер» при Министерстве.
Дуэт «Сезон любви». Фото: телеканал «Россия»
« Мария из Ростова приехала в Москву. Командир попросил меня взять в коллектив «Лидер» новую девочку, хотя у нас был принцип отбирать в ансамбль самим! Но она прекрасно вписалась в наш коллектив. Потом мы отделились от ансамбля и стали дуэтом не только на сцене, но и в жизни. Так что музыка нас связала», ».
По словам Алексея, несмотря на то что супруги дружат со многими конкурсантами, они постараются не быть предвзятым, а судить честно и справедливо. Критерии оценки просты – вокал, харизма, образ поведение на сцене, внешние данные, сложность произведения.
Жан Милимеров: «Очень сложно что-то прогнозировать»
А вот еще одного звездного эксперта Жана Милимерова должно просто тронуть за душу исполнение, подача произведения. По словам певца, участнику шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» нужно донести свое пение до зрителей душевно, красиво и правильно. В общем, пазл должен сложиться. Спрашиваю Жана, способен ли он увидеть среди десятка людей настоящую звезду?
«Мы знаем много моментов, когда начинающим певцам или певицам говорили: «Тебе здесь не место, тебя не поймут», а потом через какие-то полгода человек собирал «Олимпийский», - объясняет Жан Милимеров. – А представители жюри не понимали, как такое могли сказать.
Поэтому здесь очень сложно что-то прогнозировать. На самом деле у каждого есть шанс. Участник может не понравиться кому-то из сотни, а вот простым зрителям – наоборот».
Сам Жан принимал участие в качестве конкурсанта в крупных вокальных проектах на федеральных каналах, уже будучи состоявшимся артистом. По собственному признанию, ни с кем не конкурировал, а стремился сделать так, чтобы зрители ощутили атмосферу праздника. Но востребованность была не всегда.
Когда артист какое-то время оставался без работы, у него в семье случился кризис. И в итоге Жан расстался с женой.
Жан Милимеров. Фото: телеканал «Россия»
«Но теперь все в порядке. Мы дружим. Каждый день видимся с детьми и с супругой. И такая дружба дорогого стоит», - признается Жан в беседе с Teleprogramma. pro.
Из недавних творческих новостей – Жан Милимеров записал дуэт на песню «Поздно бьем в колокола» с певицей Валерий.
Участник проекта «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» Фахриддин Хакимов из Таджикистана хоть и не прошел в финал, но пришел на съемки финала, чтобы поддержать коллег: Дарью Храмову, Валерию Белову, Яну Блиндер, группу «Русский праздник», Симону Куприну и других.
Во втором выпуске суперсезона артист исполнил знаменитую композицию Макса Фадеева «Танцы на стеклах». Когда-то эту песню перепел и SHAMAN, набравший миллионные просмотры на YouTube. Но у Фахриддина была своя интерпретация композиции, не похожая ни на какую другую.
«SHAMAN – потрясающий певец и музыкант. Но мне больше нравится, как песню исполнил Слава Басюль на проекте «Хочу к Меладзе»», - сказал Фахриддин.
Сейчас певец живет и работает в Москве. После участия в первом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» его пригласили в проект X factor в Беларуси.
«Я сотрудничаю с белорусскими продюсерами, пишем свои песни, выступаем на больших площадках. По радио крутятся мои композиции, - объяснил Фахриддин. - Пою и в Москве, планирую выступать с концертами и на Родине. В общем, все идет, как надо и думаю, что придет в нужное время».
Сергей Лазарев и Николай Басков. Фото: телеканал «Россия»
Один из последних на пресс-волле появился певец Сергей Лазарев, глава Сотни. В интервью телеканалу «Россия» на площадке артист рассказал, что в соцсетях ему пишет огромное количество людей с вопросом «Как стать участником шоу?» И певец приглашает всех на кастинг, где каждый получает шанс проявить себя с лучшей стороны. А что же касается судейства на проекте, то…
«Я стараюсь оценивать здесь и сейчас. Но в финале уже не буду давать никаких авансов. У участников уже была возможность ошибиться. А на финале уже ее не будет», - отметил Сергей Лазарев.
Фаворитка Баскова, гнев Долиной и эротические фантазии сестер Зайцевых
После того как Сергей проходит на свое место на Стене, шоу начинается. Наблюдать за участниками сотни – отдельное удовольствие.
Вот Лариса Долина обнимается с сестрами Зайцевыми. Кстати, на съемках одна из сестер буквально призналась в тайной страсти одному из конкурсантов.
«Если бы мне в жизни кто-то так спел, я бы уже все… Стала бы его», - озвучила свои эротические фантазии певица.
Услышав это, певец Алекс Малиновский заулыбался и шепнул что-то на ухо рядом сидящему соседу.
Певец Алекс Малиновский и участница шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» Валерия Белова. Фото: телеканал «Россия»
Кстати, среди представителей Сотни есть и женщина, негласно считающаяся фавориткой певца Николая Баскова. Это музыкальный эксперт Марина Фирсова. Практически в каждом выпуске Николай оказывает улыбчивой блондинке знаки внимания и осыпает ее комплиментами, а иногда и поцелует, и приобнимет.
Марина Фирсова. Фото: телеканал «Россия»
«Я думаю, что Коля каждой красивой женщине на Стене дарит комплименты, - рассказывала Марина Teleprogramma.pro еще до съемок передачи. – И я - не исключение. Многие думают, что мы знакомы много лет. Но это не так, мы познакомились только на съемках шоу еще в первом сезоне».
Впрочем, во время записи финала нашлось место не только поцелуям, но и стрелам гнева, которые выпустила Лариса Долина в нескольких представителей сотни. Они просто не поднялись со своих мест во время выступления конкурсанта.
«Те, кто не встал, что вам нужно? Очень правильно была решена песня. Но вы этого не поняли и не услышали. Потрясающее исполнение!» - сказала, как отрезала Лариса Александровна.
Лариса Долина. Фото: телеканал «Россия»
Впрочем, яростная речь Ларисы Долиной – это еще цветочки. Видели бы вы, сколько недовольства обрушилось на одного из экспертов, когда он тоже выделился своей оценкой. Он буквально закрыл голову руками, словно ожидая, что кто-то из сотни отомстит ему.
Короче говоря, страсти на стене кипят нешуточные, ведь это финал и на кону серьезный приз – возможность в будущем открыть пятый, юбилейный сезон гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!».
Не пропустите Финал шоу «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов» на канале «Россия» 3 марта в 21.30.