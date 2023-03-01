Григорий Лепс о демарше Дмитрия Нагиева: «Я не могу залезть ему в голову»

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Напомним, некоторое время назад телеведущий Дмитрий Нагиев вышел на связь с подписчиками микроблога и рассказал, что ему поступило предложение провести премию Муз-ТВ. Предложение, от которого Нагиев отказался.