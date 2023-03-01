Григорий Лепс о демарше Дмитрия Нагиева: «Я не могу залезть ему в голову»

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press

Григорий Лепс прокомментировал отказ Дмитрия Нагиева вести премию Муз-ТВ.

Известный музыкант Григорий Лепс во время церемонии российской национальной музыкальной премии «Виктория» прокомментировал демарш телеведущего Дмитрия Нагиева. Тот отказался вести церемонию вручения премии Муз-ТВ, которая обычно проходит в июне.

Григорий Лепс дал понять, что не знает причин такого поведения Дмитрия Нагиева.

«Я не могу залезть ему в голову, я же не экстрасенс», — ответил Григорий Лепс.

Григорий Лепс. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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Напомним, некоторое время назад телеведущий Дмитрий Нагиев вышел на связь с подписчиками микроблога и рассказал, что ему поступило предложение провести премию Муз-ТВ. Предложение, от которого Нагиев отказался.

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