Григорий Лепс о демарше Дмитрия Нагиева: «Я не могу залезть ему в голову»

Известный музыкант Григорий Лепс во время церемонии российской национальной музыкальной премии «Виктория» прокомментировал демарш телеведущего Дмитрия Нагиева. Тот отказался вести церемонию вручения премии Муз-ТВ, которая обычно проходит в июне.
Григорий Лепс дал понять, что не знает причин такого поведения Дмитрия Нагиева.
«Я не могу залезть ему в голову, я же не экстрасенс», — ответил Григорий Лепс.
Григорий Лепс. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, некоторое время назад телеведущий Дмитрий Нагиев вышел на связь с подписчиками микроблога и рассказал, что ему поступило предложение провести премию Муз-ТВ. Предложение, от которого Нагиев отказался.