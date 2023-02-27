Модная Успенская сверкнула оголенным задом на сцене: стринги на месте, а юбки нет

69-летняя певица Любовь Успенская в последнее время заметно преобразилась и поражает публику своим цветущим видом. Также на зависть публике артистка добилась фигуры, о которой ее ровесницы часто могут лишь мечтать. И поэтому может позволить себе самые смелые наряды.

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В минувшие выходные Успенская выступала перед московской публикой в одном из ночных клубов. И на сцену вышла в модном наряде с прозрачными легинсами. Пикантность образа оказалась на грани: повернувшись спиной, Любовь Залмановна продемонстрировала людям пышный тыл в стрингах и чулках. Так на первый взгляд могло показаться собравшимся. И лишь немногие смогли разобрать, что это – такая текстильная иллюзия, рисунок на легинсах.