«Алла в бабку никогда не превратится!» — стилист рассказал, как Пугачева живет в Израиле

Появившись на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле, Алла Пугачева поразила окружающих заметным шрамом на лице, а также затрудненностью движений. Заговорили: мол, певица «сдает». На это ответил Джордж Ровалс — стилист Примадонны. По его словам, Пугачева прекрасно себя чувствует и охотно занимается сменой имиджа.

«Я удивляюсь людям: им лишь бы оскорбить Пугачеву. А на самом деле у Аллы все прекрасно. Я с ней на связи. Она живет обычной жизнью, ходит на концерты, спектакли. Просто людям делать нечего, вот и обсуждают каждый ее шаг», — констатировал стилист.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ровалс уверяет, что певица не собирается делать пластические операции.