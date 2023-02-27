«Алла в бабку никогда не превратится!» — стилист рассказал, как Пугачева живет в Израиле

Появившись на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле, Алла Пугачева поразила окружающих заметным шрамом на лице, а также затрудненностью движений. Заговорили: мол, певица «сдает». На это ответил Джордж Ровалс — стилист Примадонны. По его словам, Пугачева прекрасно себя чувствует и охотно занимается сменой имиджа.
«Я удивляюсь людям: им лишь бы оскорбить Пугачеву. А на самом деле у Аллы все прекрасно. Я с ней на связи. Она живет обычной жизнью, ходит на концерты, спектакли. Просто людям делать нечего, вот и обсуждают каждый ее шаг», — констатировал стилист.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ровалс уверяет, что певица не собирается делать пластические операции.
«Алла в бабку никогда не превратится: она следит за собой. Буквально на днях прислала мне сообщение, что хочет измениться. Планирует несколько поменять имидж, сделать новую стрижку. У нее все идет своим чередом: так, как положено по природе. Пугачева выглядит на свой образ. Или же вы хотите, чтобы она превратилась в резиновую куклу, как многие 80-летние дамы, злоупотребляющие пластикой?» — приводит слова стилиста издание «МК».