«Загугли звезду»: расставание Паулины и Бондарчука, судьба Костомарова, жизнь Преснякова в США и эскортницы в шоу-бизнесе

 Рустам Солнцев. Фото: личный архив 

 Рустам Солнцев. Фото: личный архив 

Рустам Солнцев подвел итоги ушедшей недели.

Уходящая неделя выдалась довольно грустной. В прессу просочилась информация, что фигуристу Роману Костомарову удалили две стопы и кисти рук. А недавно стало известно, что 19-й ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» в 2023 году решено провести в поддержку Романа. Как рассказал хореограф и продюсер шоу Илья Авербух, все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на реабилитацию олимпийского чемпиона.

Встречались и весьма неожиданные новости с комическим эффектом. Например, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов неожиданно назвал нашумевший фильм «Чебурашка», собравший в прокате более шести миллиардов рублей, миной замедленного действия.

Эти и другие новости в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro обсудил известный блогер Рустам Солнцев.

«Паулина с мужем как с дополнительным средством для ходьбы»

- Последнее время Федор Бондарчук все чаще появляется на светских приемах один, без жены Паулины Андреевой. Как вы думаете, что происходит в их отношениях? Пресса уже начала намекать на возможное расставание…

- Всякое может быть. В принципе, Паулина Андреева еще совсем молодая женщина, привлекающая внимание: публики, светских СМИ и, надеюсь, что собственного мужа.

И разрыв этой связи мог бы сыграть с ней совсем злую шутку, потому что с мужем Паулина как с дополнительными устройствами для ходьбы. Помните, существуют такие специальные норвежские или шотландские палки для ходьбы. Так вот, Федор Бондарчук в профессии именно такой и никак иначе.

Он большой помощник жены во всех делах. Я могу только себе представить, какие ее финансовые запросы он исполняет, какие подарки дарит. Поэтому Паулина вряд ли бы хотела избавиться от этих «костылей» в виде Федора Бондарчука.

Если что-то там и произошло, раз они не появляются вместе, то скорее всего, это по желанию самого Федора, но никак не потому, что этого захотела Паулина. Я думаю, что это могли быть какие-то его хотелки или в данном случае не хотелки. Знаете, выводы делать еще рано. Они вроде бы уже давняя пара и укоренились в том, что вместе.

 Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Global Look Press 

Но Светлану Бондарчук и куклу Вуду никто не отменял. Светлана, конечно, может делать вид, что когда-то была счастлива за молодых. Но послушайте, женщина пьет шампанское, пьет и пьет.

Да мало ли что придет в голову сильно пьющей шампанское женщине. Помните «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях?» Там ведь тоже тетка вышла замуж за царя, но при этом все время смотрелась в зеркало и все спрашивала: «Я ль на свете всех милее?»

Ей не жилось спокойно. И Александр Сергеевич Пушкин знал об этом как никто другой. А кто я такой, чтобы спорить с классиком? Однажды мы узнаем то, что скрывает пара.  

А с другой стороны, не была и не была Паулины на светских мероприятиях. Может быть, у актрисы грипп, как у многих. Всякое же может быть. Да и вообще знаете же все эти тусовки.

«Романа лишили самого главного – полета»

- Как, на ваш взгляд, теперь сложится судьба Романа Костомарова?

- Выходить в большой спорт для него уже нет возможности. Но что касается преподавательской деятельности, к олимпийскому чемпиону выстроится очередь. Я думаю, что ученики Романа не оставят его. Его тренерский талант, дар никуда не уйдет, иначе мы бы не знали, кто такой Роман Костомаров.

Роман Костомаров и Валерия Ланская в шоу «Ледниковый период». Фото: Global Look Press

А это талантливый фигурист. Я мало знаком с его творчеством. Но, исходя из того, какая беда случилась с этим человеком, я буду его поддерживать. Просто из солидарности! И желать ему в будущем больше подопечных, пиара, съемок, заработка.  

Этого фигуриста лишили самого главного – полета. Птице отрезали крылья, она не может летать. Но мне очень хочется, чтобы он поскорее выкарабкался из этой ситуации.

  Роман Костомаров. Фото: Global Look Press 

Как бы прискорбно это ни звучало, я надеюсь, что Роман уже свыкается с этой мыслью. Именно свыкается и по-другому никак. И приходит к мысли, что надо жить дальше – жить, жить, жить.

«Сегодня пришел час, когда Никита должен доказать, что чего-то стоит»

- Никита Пресняков теперь живет в Америке и снимает клипы под именем Ник Пресс. На ваш взгляд, он добьется там успеха?

- Я так понимаю, что Ник собирается заниматься продакшном – съемками клипов, рекламой. В Америке этот рынок развит. Я знаю тут одного парня, правда, он живет в США с 14 лет, у которого свой продакшн. И очень успешный.

И он мне сам лично рассказывал, какие у них доходы. А они превосходные! В общем, есть чем похвастать.

И если Никита пойдет по такой дорожке, я его прямо с этим и поздравляю. Это правильное направление. И тут дело не сколько в раскрутке, а в способности работать со сложной аппаратурой, в команде.

Я даже не обсуждаю весь бэкграунд, связанный с тем, что Никите Преснякову уже за 30, а он все в начинающих, все во внучках Аллы Борисовны ходил.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

 Никита Пресняков. Фото: Global Look Press 

Я с этим даже не спорю. Признаюсь, я сам его за это критиковал. Но, послушайте, сейчас этого всего нет. Семейство разбросано по всему свету. Все должны работать, стиснуть зубы и быть сильными, в том числе и Никита.  

И как раз пришел тот час, та минута, когда он должен доказать, что сам по себе чего-то стоит. Однако я думаю, что помощь все равно оказывается. Но не бросит его бабушка никогда!

Я думаю, что ему помогли. Никита не остается как брошенный котенок. И Слава Богу! Когда есть такая помощь, это же великолепно.

«Большинство забыло о тех фильмах, в которых играл Дмитрий Певцов»

- Как вы думаете, почему актер и депутат Дмитрий Певцов сказал столько нелестных слов в адрес фильма «Чебурашка»? Назвал его чуть ли не миной замедленного действия?

-  Я думаю, что большинство забыло о тех фильмах, в которых актер когда-то снимался, играл отцов, бандитов. Кого он только не играл!

 Дмитрий Певцов. Фото: Global Look Press 

«Все эскортницы на виду»

- В прошлом выпуске нашего «Загугли» вы сказали что даже работали с некоторыми эскортницами из числа шоу-бизнеса. А можете назвать их имена?

- Ну, послушайте, они у вас у всех на виду. Эти дамы сами рассказывают в интервью, как у них в Дубае все медом помазано.

Кто-то подешевле. И вид у них, как у китайской вазы с рынка. Выглядит как сильно расписная, а ткни ее – окажется, что из веток.

Кто-то продает себя подороже, кто-то совсем туда переехал – вусмерть отфотошопленный. Зачем мне называть этих женщин по именам? Их и так все знают!  

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