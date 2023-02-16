«Загугли звезду»: расставание Паулины и Бондарчука, судьба Костомарова, жизнь Преснякова в США и эскортницы в шоу-бизнесе

Уходящая неделя выдалась довольно грустной. В прессу просочилась информация, что фигуристу Роману Костомарову удалили две стопы и кисти рук. А недавно стало известно, что 19-й ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» в 2023 году решено провести в поддержку Романа. Как рассказал хореограф и продюсер шоу Илья Авербух, все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на реабилитацию олимпийского чемпиона.
Встречались и весьма неожиданные новости с комическим эффектом. Например, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов неожиданно назвал нашумевший фильм «Чебурашка», собравший в прокате более шести миллиардов рублей, миной замедленного действия.
Эти и другие новости в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro обсудил известный блогер Рустам Солнцев.
«Паулина с мужем как с дополнительным средством для ходьбы»
- Последнее время Федор Бондарчук все чаще появляется на светских приемах один, без жены Паулины Андреевой. Как вы думаете, что происходит в их отношениях? Пресса уже начала намекать на возможное расставание…
- Всякое может быть. В принципе, Паулина Андреева еще совсем молодая женщина, привлекающая внимание: публики, светских СМИ и, надеюсь, что собственного мужа.
И разрыв этой связи мог бы сыграть с ней совсем злую шутку, потому что с мужем Паулина как с дополнительными устройствами для ходьбы. Помните, существуют такие специальные норвежские или шотландские палки для ходьбы. Так вот, Федор Бондарчук в профессии именно такой и никак иначе.
Он большой помощник жены во всех делах. Я могу только себе представить, какие ее финансовые запросы он исполняет, какие подарки дарит. Поэтому Паулина вряд ли бы хотела избавиться от этих «костылей» в виде Федора Бондарчука.
Если что-то там и произошло, раз они не появляются вместе, то скорее всего, это по желанию самого Федора, но никак не потому, что этого захотела Паулина. Я думаю, что это могли быть какие-то его хотелки или в данном случае не хотелки. Знаете, выводы делать еще рано. Они вроде бы уже давняя пара и укоренились в том, что вместе.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Global Look Press
Но Светлану Бондарчук и куклу Вуду никто не отменял. Светлана, конечно, может делать вид, что когда-то была счастлива за молодых. Но послушайте, женщина пьет шампанское, пьет и пьет.
Да мало ли что придет в голову сильно пьющей шампанское женщине. Помните «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях?» Там ведь тоже тетка вышла замуж за царя, но при этом все время смотрелась в зеркало и все спрашивала: «Я ль на свете всех милее?»
Ей не жилось спокойно. И Александр Сергеевич Пушкин знал об этом как никто другой. А кто я такой, чтобы спорить с классиком? Однажды мы узнаем то, что скрывает пара.
А с другой стороны, не была и не была Паулины на светских мероприятиях. Может быть, у актрисы грипп, как у многих. Всякое же может быть. Да и вообще знаете же все эти тусовки.
«Романа лишили самого главного – полета»
- Как, на ваш взгляд, теперь сложится судьба Романа Костомарова?
- Выходить в большой спорт для него уже нет возможности. Но что касается преподавательской деятельности, к олимпийскому чемпиону выстроится очередь. Я думаю, что ученики Романа не оставят его. Его тренерский талант, дар никуда не уйдет, иначе мы бы не знали, кто такой Роман Костомаров.
Роман Костомаров и Валерия Ланская в шоу «Ледниковый период». Фото: Global Look Press
А это талантливый фигурист. Я мало знаком с его творчеством. Но, исходя из того, какая беда случилась с этим человеком, я буду его поддерживать. Просто из солидарности! И желать ему в будущем больше подопечных, пиара, съемок, заработка.
Этого фигуриста лишили самого главного – полета. Птице отрезали крылья, она не может летать. Но мне очень хочется, чтобы он поскорее выкарабкался из этой ситуации.
Роман Костомаров. Фото: Global Look Press
Как бы прискорбно это ни звучало, я надеюсь, что Роман уже свыкается с этой мыслью. Именно свыкается и по-другому никак. И приходит к мысли, что надо жить дальше – жить, жить, жить.
«Сегодня пришел час, когда Никита должен доказать, что чего-то стоит»
- Никита Пресняков теперь живет в Америке и снимает клипы под именем Ник Пресс. На ваш взгляд, он добьется там успеха?
- Я так понимаю, что Ник собирается заниматься продакшном – съемками клипов, рекламой. В Америке этот рынок развит. Я знаю тут одного парня, правда, он живет в США с 14 лет, у которого свой продакшн. И очень успешный.
И он мне сам лично рассказывал, какие у них доходы. А они превосходные! В общем, есть чем похвастать.
И если Никита пойдет по такой дорожке, я его прямо с этим и поздравляю. Это правильное направление. И тут дело не сколько в раскрутке, а в способности работать со сложной аппаратурой, в команде.
Я даже не обсуждаю весь бэкграунд, связанный с тем, что Никите Преснякову уже за 30, а он все в начинающих, все во внучках Аллы Борисовны ходил.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Никита Пресняков. Фото: Global Look Press
Я с этим даже не спорю. Признаюсь, я сам его за это критиковал. Но, послушайте, сейчас этого всего нет. Семейство разбросано по всему свету. Все должны работать, стиснуть зубы и быть сильными, в том числе и Никита.
И как раз пришел тот час, та минута, когда он должен доказать, что сам по себе чего-то стоит. Однако я думаю, что помощь все равно оказывается. Но не бросит его бабушка никогда!
Я думаю, что ему помогли. Никита не остается как брошенный котенок. И Слава Богу! Когда есть такая помощь, это же великолепно.
«Большинство забыло о тех фильмах, в которых играл Дмитрий Певцов»
- Как вы думаете, почему актер и депутат Дмитрий Певцов сказал столько нелестных слов в адрес фильма «Чебурашка»? Назвал его чуть ли не миной замедленного действия?
- Я думаю, что большинство забыло о тех фильмах, в которых актер когда-то снимался, играл отцов, бандитов. Кого он только не играл!
Дмитрий Певцов. Фото: Global Look Press
«Все эскортницы на виду»
- В прошлом выпуске нашего «Загугли» вы сказали что даже работали с некоторыми эскортницами из числа шоу-бизнеса. А можете назвать их имена?
- Ну, послушайте, они у вас у всех на виду. Эти дамы сами рассказывают в интервью, как у них в Дубае все медом помазано.
Кто-то подешевле. И вид у них, как у китайской вазы с рынка. Выглядит как сильно расписная, а ткни ее – окажется, что из веток.
Кто-то продает себя подороже, кто-то совсем туда переехал – вусмерть отфотошопленный. Зачем мне называть этих женщин по именам? Их и так все знают!