«Загугли звезду»: расставание Паулины и Бондарчука, судьба Костомарова, жизнь Преснякова в США и эскортницы в шоу-бизнесе

Уходящая неделя выдалась довольно грустной. В прессу просочилась информация, что фигуристу Роману Костомарову удалили две стопы и кисти рук. А недавно стало известно, что 19-й ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» в 2023 году решено провести в поддержку Романа. Как рассказал хореограф и продюсер шоу Илья Авербух, все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на реабилитацию олимпийского чемпиона.

Встречались и весьма неожиданные новости с комическим эффектом. Например, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов неожиданно назвал нашумевший фильм «Чебурашка», собравший в прокате более шести миллиардов рублей, миной замедленного действия.

Эти и другие новости в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro обсудил известный блогер Рустам Солнцев.

«Паулина с мужем как с дополнительным средством для ходьбы»

- Последнее время Федор Бондарчук все чаще появляется на светских приемах один, без жены Паулины Андреевой. Как вы думаете, что происходит в их отношениях? Пресса уже начала намекать на возможное расставание…

- Всякое может быть. В принципе, Паулина Андреева еще совсем молодая женщина, привлекающая внимание: публики, светских СМИ и, надеюсь, что собственного мужа.

И разрыв этой связи мог бы сыграть с ней совсем злую шутку, потому что с мужем Паулина как с дополнительными устройствами для ходьбы. Помните, существуют такие специальные норвежские или шотландские палки для ходьбы. Так вот, Федор Бондарчук в профессии именно такой и никак иначе.

Он большой помощник жены во всех делах. Я могу только себе представить, какие ее финансовые запросы он исполняет, какие подарки дарит. Поэтому Паулина вряд ли бы хотела избавиться от этих «костылей» в виде Федора Бондарчука.

Если что-то там и произошло, раз они не появляются вместе, то скорее всего, это по желанию самого Федора, но никак не потому, что этого захотела Паулина. Я думаю, что это могли быть какие-то его хотелки или в данном случае не хотелки. Знаете, выводы делать еще рано. Они вроде бы уже давняя пара и укоренились в том, что вместе.