«Так дорого я еще не отдыхал»: отдых в Тайланде с любимой стал для Лепса одним из самых дорогих в жизни

Григорий Лепс вторую половину января провел в Тайланде. Восстанавливать силы после корпоративов артист умчал с таинственной незнакомкой, о существовании которой общественность узнала по отражению в зеркале на одном из снимков певца. Теперь же музыкант перестал скрывать: у него действительно есть любимая женщина.
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На отдыхе парочка ни в чем себе не отказывала, наслаждалась обществом друг друга и беспорядочно тратила деньги. В итоге траты выросли до таких сумм, что даже для Лепса они оказались чересчур.
«Так дорого я еще никогда не отдыхал. Сильно дорого даже для меня. Если в денежном эквиваленте: я потерял дорогую вещь — бриллиантовую сережку. Море свое забрало», — поделился исполнитель хита «Рюмка водки» с НТВ.
То самое фото Григория Лепса на отдыхе в Таиланде (в отражении видна женщина). Фото: соцсети
К слову, Григорий Лепс признан самым высокооплачиваемым среди российских звезд, а потому быстро восполнит пустоту в карманах. К примеру, в новогодние праздники гонорар певца составлял 120 тысяч евро. А это почти девять млн рублей!