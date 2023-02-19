«Так дорого я еще не отдыхал»: отдых в Тайланде с любимой стал для Лепса одним из самых дорогих в жизни

Григорий Лепс вторую половину января провел в Тайланде. Восстанавливать силы после корпоративов артист умчал с таинственной незнакомкой, о существовании которой общественность узнала по отражению в зеркале на одном из снимков певца. Теперь же музыкант перестал скрывать: у него действительно есть любимая женщина.

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На отдыхе парочка ни в чем себе не отказывала, наслаждалась обществом друг друга и беспорядочно тратила деньги. В итоге траты выросли до таких сумм, что даже для Лепса они оказались чересчур.