«Загугли звезду»: запущенная Брутян, известные эскортницы, реальная сущность Козловского, развод Климовой и опухшая Шишкова

На уходящей неделе наши звезды закружились в водовороте страстей. Так, Данила Козловский и Оксана Акиньшина вместе пришли на премьеру сериала «Раневская», но отчаянно делали вид, что их ничего не связывает. А когда журналисты попытались запечатлеть парочку вместе, артист обрушил на них весь свой «праведный» гнев…
Актер Гела Месхи неожиданно начал изображать из себя загадочного влюбленного, как это делают подростки накануне 14 февраля. «Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…» — такое послание, очевидно, посвященное бывшей жене Екатерине Климовой, артист оставил у себя в соцсетях.
Пользователи Сети пишут, что он, видимо, до сих пор не может забыть свою пассию. Оно и неудивительно. В кулуарах уже неоднократно судачили о том, как похорошела Екатерина в последнее время. Хотя есть мнение, что она воспользовалась услугами пластического хирурга. Или просто влюбилась – снова в бывшего мужа?
А вот Агата Муцениеце, наверное, хочет привлечь внимание олигарха на белом мерседесе, поскольку в ее соцсетях все чаще мелькают фото в стиле ню.
В личной жизни этих селебритис и не только в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» снова разбирался популярный блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.
«Зепюр будет помалкивать, сидеть с ребенком и набирать вес»
- Последнее время в прессе все чаще появляются новости о жене Павла Прилучного Зепюр Брутян и ее беременности. (Хотя пара официально не объявляет о грядущем пополнении в семье).
Даже историк моды Александр Васильев признался в том, что понимает, почему Прилучный женился на своей девушке. А как вы сами думаете, долго ли продержится этот брак или нет?
- Если бы я мог, то на законодательном уровне запретил бы девушкам вообще подходить к таким личностям, как Павел Прилучный, потому что, как мы знаем, ничем хорошим это не заканчивается. Детей будет много, а Павел сделает лыжи, как уже это сделал. И, как говорится, все свободны!
А по поводу того, что они скрывают факт беременности…Послушайте, это такой секрет Полишинеля. Кстати, это довольно заметно, поскольку Зепюр как традиционная армянская женщина сразу же изменилась. То есть из порхающего эльфа превратилась в тяжеленькую… Извините, но это так.
Вот так вот быт влияет на армянскую женщину. И об этом вам скажет любой. Я живу в городе, на треть состоящем из представителей этой прекрасной нации, и неоднократно вижу этих женщин с детьми.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Однако я поздравляю Зепюр с беременностью. Она счастливо найдет себя у раковины, а Павел Прилучный также счастливо поскачет козликом к следующей Зепюр. А жена по-прежнему будет считать, что она в его жизни единственная.
У Зепюр даже взгляд изменился, оптика у нее поменялась. Она теперь сильно уставшая женщина, хотя с Прилучным всего несколько месяцев. Они ведь только недавно нашли друг друга, а выглядит она – эх… Это настолько заметно, что даже бросилось мне в глаза. Но, возможно, я ошибаюсь, и это просто неудачная фотография.
Однако мне кажется, что Зепюр найдет себя в быту. А потом вот и сказочке конец. Но тем не менее, она оказалась верткой. Девица, которая поняла, что ей нужно. Она была не намерена долго ждать, когда их роман во что-то перерастет, а просто взяла и сделала все в одну секунду.
А так, можно было и не дождаться. В общем, посмотрим, поведение Павла нам все покажет. Вероятно, Зепюр будет помалкивать, сидеть с ребенком и набирать вес – драгоценные килограммы. Я это знаю по своим наблюдениям.
Вы не поверите, с какой скоростью армянские девчонки здесь поправляются после того, как вступают в брак. Это же просто реактивно! Вчера еще девочка, а уже сегодня вот такая попа.
Но тут присутствует закономерность, о которой я заметил. Эти девочки просто рождены для брака. Вот это я и имел в виду.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«С некоторыми эскортницами я работал вместе на некоторых программах»
- Почему, на ваш взгляд, Агата Муцениеце постоянно стала раздеваться в Интернете? Недоброжелатели поговаривают, что актриса занимается эскортом. Как вы думаете, возможно ли такое? И зачем Агате столько пикантных фото? Раньше за ней такого не наблюдалось.
- Видимо, в Агате спал инстинкт женщины-кошки, он в ней проснулся. Разбудило его, вероятно, желание зарабатывать. Что касается эскорта, то нет, брать деньги для нее было бы слишком легко и просто.
К тому же я знаю эскортниц, которые действительно промышляли этим занятием. С некоторыми из них даже работал вместе на некоторых программах. Иные известные женщины так и остались в этой отрасли, занимаются этим и по сей день. Им все кажется, что они еще в девках бегают, хотя уже давно перекисшие плюшки.
Агата не входит в список женщин, торгующих собственным телом. Да и вообще у нас нет никаких доказательств, а мы так говорим про мать двоих детей. Вот это и называется «Двойные стандарты», а сейчас мы ими занимаемся.
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press
К тому же чуйка подсказывает мне, что Агата никакая не эскортница и ей ею уже не быть. Просто актриса хочет «парковки» - «припарковаться» с каким-то мужчиной, который оценит ее вежливость, тактичность, талант. Но заманить его она должна своим телом, нижним бельем, сиянием кожи, маникюром, педикюром. То есть основными женскими примочками, с помощью которых мужчин ловят в свое сети.
Вот этим она сейчас и занимается, но точно не эскортом. Эскорт – это продажа собственного тела по-быстренькому. Все случилось, продалась, а тут тебе и отдали деньги, о которых ты договаривалась.
Нет, это как-то пошло и с Агатой точно не вяжется. На этот товар может найтись купец, вполне уверенный в себе. Ей нужен кто-то, верящий в собственные силы, понимающий, что он делает и какую женщину берет. Агата кажется мне милым человеком, доброй женщиной. Мне она не кажется тварью. Я не вижу в ней ничего низкого, нет в ней этого.
Да, она лила слезы, Прилучный обижал ее. Думаете, в это сложно поверить? Послушайте, но это же чувак, который пришил свои уши, чтобы выглядеть сексуальным. Мало того, у него еще и нос прооперирован.
Чувак с набором комплексов, мешок, набитый комплексами. И вы не верите, что он изгалялся над Агатой, «арбузил» ее, да со всей силы? Так что мы должны пожелать ей только удачи.
«Даниле Козловскому показалось, что пора включать Джонни Деппа»
- На премьере сериала «Раневская» Данила Козловский пришел с Оксаной Акиньшиной, но категорически запрещал журналистам снимать их. Никто не понимает, к чему эти запреты. Ведь если пара пришла на публичное мероприятие, то должна быть готова к вспышкам фотоаппаратов.
Однако Данила Козловский вел себя довольно резко по отношению к некоторым представителям СМИ, можно сказать агрессивно, даже употребил грубое слово в адрес нашего корреспондента, когда она попыталась запечатлеть его рядом с Оксаной Акиньшиной.
Вы знакомы с Данилой Козловским? Какой это человек? Действительно ли такой агрессивный, как это показалось некоторым на премьере сериала?
- Данила Козловский – точно нет. У актера ведь есть определенный имидж, в котором он прибывает. Это все-таки имидж благородного Козловского, а не наоборот.
Для чего Даниле превращаться из Козловского в козла, я вообще не понимаю. Что там за тайные встречи с Оксаной Акиньшиной? Актеры миллион лет якшаются. И я думаю, что на самом деле они хорошие друзья, приятели и когда могут, то созваниваются и встречаются.
Понятно, что любви, наверное, там никакой нет и быть не может. Потому что если бы была любовь, то мы бы видели эти отношения. Они бы развивались. Актеры бы не могли этого скрывать, жили бы вместе, и им бы ничего не мешало.
А так, я думаю, Данилу что-то переклинило. Ему показалось, что пришла пора включать Джонни Деппа. Это ему и не идет. Данила Козловский и никогда таким не был. Зачем ему быть таким?
Данила Козловский и Оксана Акиньшина в сериале «Чернобыль»
Подобные вещи обычно плохо скрываемы. Если Киркоров реально хамил журналистам с младых ногтей, и это было пошло, некрасиво, низко, то Козловский не такой.
Я думаю, что у него есть собственное воспитание, понимание того, как нужно себя вести, и он следует этим правилам, но не более того… А обвинять его в том, что он какая-то сволочь, которая только и ждет подходящего момента, чтобы кого-то обидеть, не стоит. Мне кажется, это все дело случая.
Я думаю, что что-то там на самом деле его могло задеть, возможно, какое-то слово, действие. А мог и просто кураж поймать. Возможно, Даниле Козловскому показалось, что он недостаточный красавчик последние пару лет, да и как-то стали о нем подзабывать. Такое ведь тоже может быть.
И притом не забывайте, что Данила артист, да и не самый плохой. Что-то там изобразить он может, вот его и «вперло» в этот момент. И даже журналистка Teleprogramma.pro попала под раздачу.
«А потом окажется, что актеры просто угорают друг над другом»
- Как вы думаете, что на самом деле происходит в отношениях Гелы Месхи и Екатерины Климовой? Недавно актер оставил бывшей жене романтичное послание в соцсетях. По вашему мнению, возможно ли их воссоединение?
- И что же означает эта грузинская страсть от Гелы Месхи? Вот это да. Наконец то это все проснулось, а не осталось только в тех сериалах, в которых он снимается. Надо смотреть, что будет дальше.
Мы сейчас понаделаем выводов, а потом окажется, что актеры просто угорают друг над дружкой. У бывших супругов же общий ребенок – дочка, поэтому там, наверняка, есть отношения. И они продолжатся всю жизнь.
Екатерина Климова и Гела Месхи в сериале «Волчье солнце»
Поэтому я предлагаю подождать, что будет дальше. А там, скорее всего, произойдет какое-то развитие. Труднее всего предсказать, что Гела Месхи хочет вернуть бывшую жену таким образом.
Послушайте, это тот самый поезд, который уже уехал. Да там и рельсы разобраны. Поэтому я не буду говорить: «Ой, они опять будут вместе», это просто бред. Такие браки нельзя соединить, поскольку они уже высосали из своего союза все, что могли. Там от брака уже ничего не осталось, как и от отношений. Поэтому и надо посмотреть.
«Каналы ловят ее в каких-то некрасивых ракурсах и смеются, смеются, смеются!»
- Многие отметили, что лицо Алены Шишковой, экс-возлюбленной Тимати, резко опухло. Это можно даже и заметить в шоу «Наследники и самозванцы». Как вы думаете, что с ней случилось? Злоупотребила филлерами, как говорят эксперты?
- Алену давно ловят на том, что она вечно какая-то опухшая. Человек не будет колоть филлеры бесконечно – много и долго. Насколько я понимаю, те средства, от которых распухают женские лица, колются один раз за какой-то период и все. А потом лицо совершенно не трогается. Ни к чему все это.
А если лицо распухает, то, возможно, это какая-то особенность ее организма. Но при этом разные Телеграм-каналы просто издеваются над Шишковой. Они ловят ее в каких-то некрасивых ракурсах и смеются, смеются, смеются.
В чем виновата Шишкова? В том, что ее иногда поддувает, и она становится, как в том анекдоте: «Пчелы не трогали толстую девочку, потому что думали, что они ее уже трогали». Так и здесь. У человека может случиться все что угодно.
Возможно, у нее есть какая-то предрасположенность, а ее просто мучают этим всем. То худоба, то лицо. Так же с ума можно сойти!
Я не девушка и никогда не хотел ею быть, но когда захожу в свои соцсети, на свой канал, вы не поверите, какие комментарии я вижу правым глазом…
Алена Шишкова. Фото: Global Look Press
А потом делаю так, как будто их для меня не существует. Они как в тумане. Это нельзя читать, поскольку тебе пишут те люди, которые желают «добра» и при этом своими посылами и откровениями вымащивают твою дорогу куда-нибудь в преисподнюю.
Так и с ней. Это очень тяжело, очень. Что там у Шишковой с лицом, это касается только ее самой. Может, Алена пьет «портвишок», налегает каждый вечерочек. Может, то, это, пятое, десятое. Да пусть будет!
Вопрос здесь в другом! Мне кажется, что Алена какая-то несчастная сама по себе. Все ей не то. У нее почему-то не появляется молодой человек, что-то странное происходит с дочкой Алисой.
То ли она у нее отобрана семьей этого Тимати, который тоже довольно странный, то ли что… Понимаете, он бесконечно понтуется, будучи полтора метра ростом.
В общем, там другие проблемы, а лицо – это последнее из них. Тут налицо личное несчастье Алены. Ведь она постоянно в каком-то горе горьком.
А тем людям, кто ее хейтит, я бы сказал, что, скорее всего, они обижают в принципе неплохого человека. Неплохую женщину и к тому же молодую еще.