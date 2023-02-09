«Загугли звезду»: запущенная Брутян, известные эскортницы, реальная сущность Козловского, развод Климовой и опухшая Шишкова

На уходящей неделе наши звезды закружились в водовороте страстей. Так, Данила Козловский и Оксана Акиньшина вместе пришли на премьеру сериала «Раневская», но отчаянно делали вид, что их ничего не связывает. А когда журналисты попытались запечатлеть парочку вместе, артист обрушил на них весь свой «праведный» гнев…

Актер Гела Месхи неожиданно начал изображать из себя загадочного влюбленного, как это делают подростки накануне 14 февраля. «Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…» — такое послание, очевидно, посвященное бывшей жене Екатерине Климовой, артист оставил у себя в соцсетях.

Пользователи Сети пишут, что он, видимо, до сих пор не может забыть свою пассию. Оно и неудивительно. В кулуарах уже неоднократно судачили о том, как похорошела Екатерина в последнее время. Хотя есть мнение, что она воспользовалась услугами пластического хирурга. Или просто влюбилась – снова в бывшего мужа?

А вот Агата Муцениеце, наверное, хочет привлечь внимание олигарха на белом мерседесе, поскольку в ее соцсетях все чаще мелькают фото в стиле ню.

В личной жизни этих селебритис и не только в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» снова разбирался популярный блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

«Зепюр будет помалкивать, сидеть с ребенком и набирать вес»

- Последнее время в прессе все чаще появляются новости о жене Павла Прилучного Зепюр Брутян и ее беременности. (Хотя пара официально не объявляет о грядущем пополнении в семье).

Даже историк моды Александр Васильев признался в том, что понимает, почему Прилучный женился на своей девушке. А как вы сами думаете, долго ли продержится этот брак или нет?

- Если бы я мог, то на законодательном уровне запретил бы девушкам вообще подходить к таким личностям, как Павел Прилучный, потому что, как мы знаем, ничем хорошим это не заканчивается. Детей будет много, а Павел сделает лыжи, как уже это сделал. И, как говорится, все свободны!

А по поводу того, что они скрывают факт беременности…Послушайте, это такой секрет Полишинеля. Кстати, это довольно заметно, поскольку Зепюр как традиционная армянская женщина сразу же изменилась. То есть из порхающего эльфа превратилась в тяжеленькую… Извините, но это так.

Вот так вот быт влияет на армянскую женщину. И об этом вам скажет любой. Я живу в городе, на треть состоящем из представителей этой прекрасной нации, и неоднократно вижу этих женщин с детьми.