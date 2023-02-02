«Загугли звезду»: «козлячьи истории» Новиковой, возвращение Ефремова, тайна Садальского и блат для известного актера

На уходящей неделе нас удивили сразу несколько человек. Так, 76-летняя юмористка Клара Новикова похвасталась тем, что у нее появился молодой возлюбленный. И призналась в том, что сейчас воспитывает его.
«Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот, я и воспитываю», — сообщила артистка.
Также юмористка посетовала на то, что иногда в присутствии молодого кавалера у нее спрашивают пенсионное удостоверение, что очень возмущает Клару Борисовну.
А тем временем Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в автокатастрофе, попросил заменить ему оставшийся срок в колонии принудительными работами.
У актера Стаса Садальского пошатнулось здоровье. Артист попал в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением, которое не сразу удалось остановить. Садальский считает, что причиной его недуга стали переживания о смерти друзей (Инны Чуриковой и Вахтанга Кикабидзе), и употребление разжижающих кровь препаратов.
Но как только актеру стало чуть лучше, он намекнул на то, что на него наслали проклятье двое недоброжелателей. Якобы недруги, в которых некоторые угадали актрису Татьяну Кравченко и директора театра «Ленком» Марка Варшавера, даже смастерили куклу Вуду и понатыкали в нее иголки. (Мудрые люди, конечно, понимают, что это шутка).
Что движет героями недели, делающими подобные заявления? В этом в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» снова разбирался популярный блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.
«Надеюсь, что у Клары Новиковой хватит ума не устраивать из этого шоу»
- Клара Новикова призналась, что завела молодого возлюбленного. Что вы думаете о кардинальных переменах в личной жизни юмористки?
- У человека счастье. Она влюблена. 76 лет – это даже для меня, человека широких взглядов, жизненный порог, предел, какая-то граница, позволяющая тебе смотреть на эту жизнь сильно свысока, потому что женщина уже видела столько и стольких…
Говоря о «молодом женихе», Клара Новикова может иметь в виду 70 или 65-летнего мужика и даже, извините меня, 50-летнего. И это все для нее будет молодостью. Человек моложе Клары на 26 лет – почти что ее внучок.
Очень надеюсь, что у артистки хватит ума не устраивать из этого шоу и отказаться, например, если это ей будет предлагаться, от прихода на известные ток-шоу, где из нее будут делать полную дуру, круглую дуру старую дуру – какую угодно дуру. Представьте здесь любое слово, и оно подойдет.
Клара Новикова. Фото: Global Look Press
Такое может быть, если она согласится рассказывать о личном счастье для миллиона зрителей.
Ведь в 76 лет не побегаешь по концертам, изображая бабу Тосю с одесского Привоза, да и уже как-то не комильфо. Да и время сейчас какое-то странное для того, чтобы изображать украинскую бабушку.
Я помню, что в моем детстве Клара Новикова вызывала у меня позитивные чувства. Мне она нравилась и казалась хорошим человеком, артисткой. Ну вот пришел и ее час сойти с ума!
В какой-то момент у этих артисток (я даже сейчас не про Клару Новикову) вскакивают «козлячьи истории» в «козлячий период», когда они вдруг лишаются рассудка, решают всем нравиться, делают какие-то странные пластические операции, как Бабкина, надувают себе лица до пуховых подушек. Мне самому интересно, что там за «жоник», как долго он будет свеж, как долго о нем будут витать разговоры. Дай Бог, пусть все случится.
«Я бы на месте судьи отпустил»
- Михаил Ефремов попросил заменить ему наказание, отбываемое в колонии, на принудительные работы. На ваш взгляд, пойдут ли ему навстречу?
- Знаете, в этом смысле я вообще человек некровожадный. Я, конечно, с одной стороны не хотел бы, чтобы Ефремов продолжал свою муку, а с другой стороны, он так по-глупому лишил человека жизни, исходя из своих сиюминутных желаний набухаться. И как поговаривали, там и побольше всего. Это такой момент…Просто не хочу судить!
Что бы сделал я? Я бы на месте судьи отпустил. Мол, сможешь жить – живи. Хочешь работать – работай, принудительно или обязательно – да как угодно! Пусть все будет нормально, не будем измываться над этой ситуацией.
Ты столько горя доставил этой семье, отнял у нее кормильца, хорошего человека – человека, который хрен знает откуда ездил в Москву, работал на тяжелой работе водителем, ездил по жаре. Ты вот это все сделал, чувак.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press
Ну ладно, оk. Но имей в виду! Если мы тебя поймаем выпившим или каким-то непотребным, за рулем или нет, то пеняй на себя. Ефремов ведь может забухать, занюхаться опять. Это же все уродливо.
И посмотрите, что себе позволяют эти люди. В такую тяжелую для страны годину позволяют себе так рассобачиться, так себя ведут, не стесняясь что-то демонстрируют, бахвалятся богатством. Ужасная стыдоба! Но Ефремов то в тюрьме! Посмотрим, посмотрим! Не хочу делать по нему выводы, не хочу!
«Садальский по своему обыкновению дуркует!»
- Сейчас о Стасе Садальском много говорят. Недавно он попал в Боткинскую больницу, потом сделал странное, нелепое объявление, рассказал, что предполагает, будто его кто-то проклял, чуть ли не куклу Вуду сделал, намекнув на Татьяну Кравченко и Марка Варшавера. Как вы думаете, он больше старается напомнить о себе, чем действительно испытывает проблемы со здоровьем?
- Это как раз тот случай, когда человек, называющий и считающий себя хорошим артистом, больше известен тем, что он дуркует. Его ролей никто не знает, мало кто помнит, потому что маленькие роли плохо помнятся. Так и в случае со Стасом.
Он по своему обыкновению дуркует, человек шутит про куклу Вуду. Мне кажется, что его надо оставить в покое, как и Татьяну Кравченко. Ну, пьет она… Скорее всего, Садальский прав, и я с ним соглашусь.
Я видел какое-то выступление актрисы у Корчевникова. И это выглядело, как вполне себе известный городской сумасшедший Боря Корчевников приглашает к себе тетку и разделывает ее «под тарелку». Задает ей такие вопросы, от которых она не может увернуться.
А я же ставлю этот кусочек видео себе в соцсети и пишу: «Да, точно пьет. Она алкашка». А ничего другого и не остается. Вот так они все в этом возрасте сходят с ума. Эта пьет, а этот дуркует. А нам потом это все обсуждать в новостях!
Стас Садальский. Фото: Лариса Кудрявцева/ КП
Лучше бы Садальский рассказал, почему на самом деле у него пошло кровотечение из ноги. Что это было? Что к этому привело? Диабетическая стопа? Взял бы да и рассказал о себе правду: «Вы знаете, ребята, так плохо и тяжко с этим».
Который выпуск я уже желаю героям того, что мы обсуждаем, конкретно физического здоровья. Желаю им быть физически здоровыми людьми, не умирать. Так и в случае с Садальским.
Дурковать можно сколько угодно, а без здоровья плохо. Он же к тому же одинокий. Одинокий мужчина – это неприлично, как говорится, воды-то некому подать.
Пусть поправляется! Я бы так закончил с Садальским. Зачем обсуждать юмор, да и еще не очень смешной…
«Это то, о чем я прочитал вчера»
- Актриса Дарья Мельникова намекнула на то, что на самом деле хотела принять участие в съемках «Папиных дочек», но ее просто не взяли туда. Как вы думаете, это произошло из-за высказываний ее бывшего мужа Артура Смольянинова*, или же ее героиня действительно не вписалась в формат сериала?
- Дарья Мельникова высказывалась против курса страны. А Артур* – один из самых главных весомых аргументов в качестве отказа. Да что тут далеко ходить?
Я знаю, что они в разводе, потому что Артур* говорил, что они развелись, но он с уважением относится к своей жене. Но высказывание Дарьи тоже было, потому что апеллируют в том числе и к нему. Это то, о чем я прочитал вчера.
Дарья Мельникова в шоу «Ледниковый период». Фото: Global Look Press
Мы же не знали о том, что Кристина Асмус что-то там говорила, пока ее в суд не потащили. Каждый делает свой выбор сам, и я его уважаю.
Между прочим, я никому не тыкал и не говорил: «А что вы там сидите все? Ну-ка встали и уехали». Я тоже сделал свой выбор, обусловленный какими-то факторами, который увели меня в даль дальнюю. Так же и у Мельниковой, я уважаю ее выбор.
- А что вы скажете о прошедшей премии «Золотой орел»? Вот, например, Никита Ефремов получил награду за лучшую мужскую роль в онлайн-сериале «Нулевой пациент» и в зале поблагодарил маму и папу, сказал, что хочет выразить ему свою поддержку. Еще одним обладателем этой награды за фильм «Чемпион мира» стал Иван Янковский… Два отпрыска знаменитых семейств.
- Это тот самый момент, когда отец неблагонадежный и сидит в тюрьме, а Никита продолжает играть в кино и при этом еще и получает награду. А награда «Золотого Орла» приравнена к государственным, потому что это вотчина Никиты Михалкова.
Вот видите, эта связь прослеживается во всем. А Никиту не стесняясь награждают за лучшую мужскую роль. Насколько он крутой актер, я не знаю, мне он не кажется таковым. Но в любом случае - мои поздравления!
А Дарья Мельникова, которая когда-то была женой Артура Смольянинова*, но разошлась с ним два года назад, роль не получает. И наград тоже никаких нет!
Никита Ефремов. Фото: Global Look Press
Тут явная связь, в одном случае - человек при награде и при почестях! А в другом вообще все неявно, ведь Артур* и Дарья давно в разводе. Вот она актерская судьба – странная и витиеватая.
В любом случае у Никиты все впереди, пусть у него все получится. Может, еще и батя сейчас выйдет, будут на пару сниматься в сериалах. Все получится.
А вот Иван Янковский между прочим сбил меня. В центре Москвы теплым летним вечером я еду на мотоцикле, а он – на автомобиле. Он поворачивает к ресторану, «тюкает» меня, и я падаю набок на мягкую-премягкую клумбу.
Не ранен, никак не пострадал мотоцикл, и тут выскакивает этот Иван, извиняется, помогает мне подняться. В общем, он не очень внимательно водит автомобили, я вам так скажу. Но в этом авто он, кстати, был с девушкой.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.