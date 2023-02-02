«Загугли звезду»: «козлячьи истории» Новиковой, возвращение Ефремова, тайна Садальского и блат для известного актера

На уходящей неделе нас удивили сразу несколько человек. Так, 76-летняя юмористка Клара Новикова похвасталась тем, что у нее появился молодой возлюбленный. И призналась в том, что сейчас воспитывает его.

«Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот, я и воспитываю», — сообщила артистка.

Также юмористка посетовала на то, что иногда в присутствии молодого кавалера у нее спрашивают пенсионное удостоверение, что очень возмущает Клару Борисовну.

А тем временем Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в автокатастрофе, попросил заменить ему оставшийся срок в колонии принудительными работами.

У актера Стаса Садальского пошатнулось здоровье. Артист попал в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением, которое не сразу удалось остановить. Садальский считает, что причиной его недуга стали переживания о смерти друзей (Инны Чуриковой и Вахтанга Кикабидзе), и употребление разжижающих кровь препаратов.

Но как только актеру стало чуть лучше, он намекнул на то, что на него наслали проклятье двое недоброжелателей. Якобы недруги, в которых некоторые угадали актрису Татьяну Кравченко и директора театра «Ленком» Марка Варшавера, даже смастерили куклу Вуду и понатыкали в нее иголки. (Мудрые люди, конечно, понимают, что это шутка).

Что движет героями недели, делающими подобные заявления? В этом в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» снова разбирался популярный блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

«Надеюсь, что у Клары Новиковой хватит ума не устраивать из этого шоу»

- Клара Новикова призналась, что завела молодого возлюбленного. Что вы думаете о кардинальных переменах в личной жизни юмористки?

- У человека счастье. Она влюблена. 76 лет – это даже для меня, человека широких взглядов, жизненный порог, предел, какая-то граница, позволяющая тебе смотреть на эту жизнь сильно свысока, потому что женщина уже видела столько и стольких…

Говоря о «молодом женихе», Клара Новикова может иметь в виду 70 или 65-летнего мужика и даже, извините меня, 50-летнего. И это все для нее будет молодостью. Человек моложе Клары на 26 лет – почти что ее внучок.

Очень надеюсь, что у артистки хватит ума не устраивать из этого шоу и отказаться, например, если это ей будет предлагаться, от прихода на известные ток-шоу, где из нее будут делать полную дуру, круглую дуру старую дуру – какую угодно дуру. Представьте здесь любое слово, и оно подойдет.