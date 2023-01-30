Козловский появился вместе с Акиньшиной на премьере сериала «Раневская»

В понедельник, 30 января, состоялась премьера сериала «Раневская», где актер Данила Козловский появился с коллегой Оксаной Акиньшиной. При этом артист в резкой форме попросил не фотографировать их вместе.
Напомним, Акиньшина и Козловский не любят афишировать свои отношения. При этом роман знаменитостей – не секрет для их поклонников. Фанаты Козловского не понимают, почему Данила прячет свои чувства к Оксане на людях.
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Данила Козловский и Оксана Акиньшина сидели рядом во время просмотра фильма.
После премьеры они вместе покинули зал, общаться с журналистами отказались.
Данила Козловский на премьере сериала «Раневская». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Напомним, ранее Оксану Акиньшину и Динила Козловского застали на совместном отдыхе в Турции. При этом возлюбленная режиссера не хотела, чтобы их рассекретили.