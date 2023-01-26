«Жуткий характер!»: Моисеев закатывал истерики Гороху

Попробуйте на секунду представить себя на этом месте! С ним-то здоровым никто совладать не мог. У Моисеева был жуткий характер», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Сергей Горох, по словам блогера, каждый день ходил к больному человеку, как на работу.

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