«Жуткий характер!»: Моисеев закатывал истерики Гороху

Популярный блогер Рустам Солнцев вспомнил, что Борис Моисеев был сложным человеком. По его словам, артист часто закатывал истерики своему директору — Сергею Гороху, но тот все терпел.
«Сергей более десяти лет, со времени первого инсульта находился рядом с Борисом, а это, конечно, требовало затрат. Вы попробуйте быть с больным человеком, с больным Моисеевым.
Попробуйте на секунду представить себя на этом месте! С ним-то здоровым никто совладать не мог. У Моисеева был жуткий характер», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
Сергей Горох, по словам блогера, каждый день ходил к больному человеку, как на работу.
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