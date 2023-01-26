«Загугли звезду»: травля Ярмольника, драма Удовиченко, тайна Моисеева, изуродованная Агузарова и бабушка Слава

Неделя выдалась относительно спокойной, хотя не обошлось и без трагических новостей. Так, СМИ сообщили, что актриса Лариса Удовиченко повредила позвоночник. Сейчас звезда театра и кино практически обездвижена. По словам актера Эвклида Кюрдзидиса, Лариса Удовиченко уже перенесла операцию на позвоночнике и теперь находится дома.
Ну а так, «в Багдаде все спокойно». В круг интересов прессы снова попала тема борьбы за наследство между братом Бориса Моисеева Марксом Толкачом и директором артиста Сергеем Горохом. Говорят, родственник певца скоро приедет в Москву из Канады, чтобы отстоять свои права на его имущество.
Если Маркс Толкач едет к нам, то Леонид Ярмольник – наоборот. Актера, а также ведущего Владимира Познера недавно запечатлели в Лос-Анджелесе.
А все эти свежие «сплетни» в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro вновь обсудил популярный блогер Рустам Солнцев.
«Леонид Ярмольник остается Человеком»
- Говорят, Леонид Ярмольник перебрался в США. А недавно его видели в компании Владимира Познера, поющего шлягер «Summertime» Джорджа Гершвина. Одно время писали, что Ярмольник поехал к внукам в Юрмалу. Что он делает в Америке, на ваш взгляд? Да и уехал так, по-английски, очень тихо…
- Не хочет этих разговоров, не хочет, чтобы обсуждали, критиковали, тянули за язык, называли предателем, изменником. Ничего этого не хочет и пытается жить какой-то приватной частной жизнью так, чтобы этого никто не видел.
А то ведь как поступают люди по типу журналистов, которые звонят Яне Поплавской и говорят: «Вот вы знаете, есть такой актер. Вы же, наверное, его знаете. Ой, а вы знаете, что он в Штатах?»
Он в них полетел и никого не проклинает при этом. Полетел, не чтобы рассказать, как мы здесь хорошо устроились, а с Познером встретился, который поет песню на американском языке - Summertime. Это же старая вещь, которую кто только ни пел – от Поля Робсона до Ареты Франклин.
Ну-ка, госпожа Поплавская, расскажите, как вы умеете, дайте нам г-на вентилятор. И началось! Предатель, то, се.
Поэтому, чтобы всего этого заранее избежать, совершенно неглупый актер Ярмольник так и поступил.
Леонид Ярмольник. Фото: Global Look Press
(Роли у него всякие бывали. Запоминающихся, наверное, меньше, нежели эпизодов, между прочим смешных. Например, однажды Леонид изображал цыпленка табака в программе «Вокруг света». И с этого началось мое знакомство с молодым тогда актером, тогда я сам был совсем маленьким).
Леонид Ярмольник остается Человеком. Я так понимаю, он еще и дед. У него подрастают внучки. Ну зачем ему это все?
К слову, я вспоминаю, сколько огребли Ярмольник и его жена, когда выяснилось, что это та самая Оксана, в которую при живой Марине Влади был влюблен Владимир Высоцкий. Она тогда была девочкой, едва вошедшей в пору цветения. И в этот момент в нее влюбился Высоцкий.
Это та самая легендарная девочка, жена Ярмольника на протяжении многих лет. Поэтому, что такое злые завистливые взгляды и нездоровый интерес, эта семья знает не понаслышке.
«Поскольку Лариса Удовиченко умна, она решила просто об этом молчать»
- Лариса Удовиченко упала и сломала позвоночник на новогодних праздниках. Казалось бы, рядовая ситуация. Но все говорят разное и кажется, что никто толком ничего не знает или что-то скрывает. Сама актриса тоже ничего не комментирует. Одни говорят про какой-то несчастный случай на съемках, другие, что актриса просто неудачно упала. Как вы думаете, что на самом деле случилось? И почему столько таинственности?
- Дело в том, что Лариса Удовиченко давно не в фарватере новостей. Ее практически вообще нет – в шоу-бизнесе, в артистической среде. Она нигде не появляется, сто лет не давала интервью.
Может быть, артистке не о чем говорить? Такое тоже бывает. И актриса неплохая, и женщина мудрая. Пережив этот несчастный случай, решила, зачем об этом рассказывать, писать в соцсетях, начать ваять мемуары, бежать на интервью к Малахову, на Первый канал, на второй и рассказывать, что упала и испытываешь сейчас боли, недомогания, физические страдания. Нет!
Поскольку Лариса Удовиченко умна, она решила просто молчать о своем падении. Актриса не дает комментариев и об этом рассказывают досужие журналисты, которые что-то там узнали. Упала, сломала… Наши представители прессы любят рассказать о том, чего нет.
Лариса Удовиченко. Фото: Global Look Press
Поэтому я считаю, что тут и говорить не о чем. Мы просто пожелаем ей скорейшей поправки. Если Лариса Удовиченко упала на съемках, то это говорит о том, что они у нее есть, а это же здорово!
Был у артистки такой друг – Стас Садальский. Насколько я знаю, у него вообще никаких съемок нет. Он же актер плохой, слабенький. Вот Садальский читает стихи, что-то выделывает, но даже стихи в его исполнении никак не трогают душу. И, кстати, они давно уже не друзья.
А то, что Удовиченко снимается, - это замечательно и слава Богу! Даже если это сериал, короткий метр, клип, «Ералаш». Дай Бог всего наилучшего и пусть она действительно поправится, если там что-то серьезное.
«Боря закатил истерику, сказал, что не будет делать ничего»
- По слухам, в Москву едет брат Бориса Моисеева Маркс Толкач – бороться за наследство. Что думаете об этом его противостоянии с Сергеем Горохом? Родственник певца даже заручился поддержкой Александра Добровинского.
- Это все может быть. На кону – прекрасная квартира, в которой, еще раз повторюсь, я был несколько раз.
Я общался на днях со своими хорошими друзьями и, кстати говоря, мы обсуждали Бориса Моисеева и Сергея Гороха тоже. И я задал вопрос: «Как вы считаете, справедлива ли передача наследства директору певца? И вообще, передано ли оно? Или это тоже какой-то дурацкий слушок?»
И ведь ни у кого даже и сомнений нет, что справедливо, потому что он более десяти лет, со времени первого инсульта находился рядом с Борисом, а это, конечно, требовало затрат. Вы попробуйте быть с больным человеком, с больным Моисеевым. Попробуйте на секунду представить себя на этом месте! С ним-то здоровым никто совладать не мог. У Моисеева был жуткий характер.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Борис Моисеев и Сергей Горох. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»
Между прочим, я тоже столкнулся с капризами Бориса в период его болезни. Я знал, что у него проблемы с прямохождением, певец не мог ходить. И я написал Гороху в соцсетях, что у меня есть знакомая в том же доме, где живет Боря. Там находится офис, где ему могут сделать специальный массаж для восстановления хождения. Там действительно поднимают людей! Отведи его туда! Как меня благодарил Сергей за это!
И он все-таки повел Бориса на лечение, но в том офисе Боря закатил истерику, сказал, что не будет делать ничего. И Горох не солоно хлебавши привел его назад, в ту квартиру, в которой спустя полтора года Боря и скончался…
Этот пример я привожу вам для понимания, с кем мы имели дело. И вот Горох 11 лет имел дело с больным человеком! Каждый божий день. Это не то что там кто-то позвонил и спросил: «Боречка, как у тебя дела? Нормально? Ну пока, котик».
Сергей Горох каждый день ходил к больному человеку, как на работу. Вы попробуйте так же! Конечно, Борис переписал все эти квартиры. Что-то было продано, например, таунхаус на Рублевке, что-то было отдано в знак благодарности Гороху, поэтому этот «Маркс Энгельс» заблуждается…
К тому же есть документы. И причем здесь Добровинский? Вы меня простите, но не хочется произносить слово «Прохвост».
Маркс не понимает будто, что документы были оформлены еще при жизни Бориса. Очень странно! Вот где мистика, так это здесь!
«Там использовался липофилинг»
- Жанна Агузарова все чаще появляется в медиапространстве, показывает свое лицо после пластики. Что вы думаете о ее «преображении»?
- Знаете, с Жанной что-то происходит. Я имею в виду, что ее восприятие себя каким-то образом расходится со здравым смыслом, потому что иногда с внешностями женщин случаются совершенно фатальные вещи.
Иногда дамы не могут остановиться, скорее, даже не это. Они сразу падают в какие-то топи, странные дебри, полностью уничтожая и стирая свою личность на лице, предстают на публике другим человеком.
Это и произошло с Жанной, причем не в первый раз. Два года назад тоже была эта странная история про то, как певица для одного из журналов решила показать, что у нее находится в сумке. Показала и попутно привела в ужас людей, которые посмотрели на то, на что смотреть были не готовы. На какую-то новую преображенную Жанну!
Жанна Агузарова. Фото: Global Look Press
Поскольку я долго работал с первоклассными врачами-пластиками, занимался пиаром, я стал понимать, что это за процедуры. Там использовался липофилинг, когда из каких-то частей твоего тела, которые тебе кажутся полноватыми, например, ноги, бедра, ягодицы, у тебя забирается жир и вкалывается в твое лицо. Обычно это с бедер и ног.
И в случае с Жанной это сделали с большим перебором! Но это было два года назад. А сейчас я только мельком увидел какую-то фотографию. Возможно, это как-то еще все усядется, уляжется, сойдет отек. В любой момент ведь можно сказать: «Это отек, а я ни в чем не виновата». Марсианские хроники Жанны Агузаровой. Только так могу сказать.
«Вы видели этого чувака? Это же бабушкина радость»
- Певица Слава сообщила, что ее дочь ждет ребенка. Как думаете, какая из артистки получится бабушка?
Последнее время про нее появляется много разных новостей. То Слава сходится с мужем, то расходится, то нечаянно показывает интимные семейные моменты. Как вы считаете, она сейчас больше пиарится, хочет пережить новый виток популярности?
- Слава занимается тем, чем и многие. Она вешает что-то своей аудитории, (надеюсь, что она у нее есть), которая Славу почитает как певицу, как артистку. Я таких людей не знаю, но, наверняка, они существуют.
Знаете, как в том фильме про начинающего актера: «Что-то долго вы начинаете…». Так и здесь, Слава все начинает и никак не придет к какому-то статусу. Такие люди есть, и может, это и к лучшему, когда ты начинаешь, начинаешь и все никак не начнешь, не закрепишься.
Певица Слава болтается в каком-то «просаке» и при этом выдает какие-то новости. Насколько я знаю, она понаделала себе всякие липосакции. При этом у нее совершенно новая задница ходит ходуном, не очень хорошие импланты, не очень качественные.
Поначалу Слава их показывала, крутилась, вертелась, потом поняла, что эти импланты видно, они выдают себя, а это и недешево. И она перестала это делать, как и перестала делать Викуля Боня, у которой возникла та же самая проблема с некачественными имплантами. И вот Викуля бочком-бочком и задницу больше не показывает.
Певица Слава. Фото: Михаил Фролов/ КП
Я к тому, что все эти женщины - подруги по несчастью, которым очень хочется, чтобы о них говорили, шло движение, вокруг замечали, какая у них личная жизнь… А вы видели этого чувака? Этого чела, за которого Слава замуж выходит и все никак не выйдет.
Я прошу прощения, но это же мамино горе, бабушкина радость, в очках и с ушами. Там есть что обсуждать. Помните известный мультфильм с веселыми человечками: Карандашом, Буратино, Самоделкиным? И вот там был такой – Гурвинек. Вот это он и есть. Он очень смешной дядька, уже старый стал, а все дурака валяет, как и сама Слава.
В любом случае это их житуха. Набухались, вы мои маленькие… Любите выпить и рассказать об этом? Наверное, это повод показать, какие вы крутые. Именно поэтому певица Слава больше известна всякой дурниной, а не песнями и творчеством, а хотелось бы наоборот. Я бы, может, и песни ее слушал, только слушать нечего.
А бабушкой она может быть сумасшедшей, веселой бабкой, которая постоянно будет тянуться к бутылке, а то и к чему-нибудь похлеще, ржать дурным голосом и рассказывать истории из своей жизни, покуривая длинную капитанскую трубку.