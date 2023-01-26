«Загугли звезду»: травля Ярмольника, драма Удовиченко, тайна Моисеева, изуродованная Агузарова и бабушка Слава

Неделя выдалась относительно спокойной, хотя не обошлось и без трагических новостей. Так, СМИ сообщили, что актриса Лариса Удовиченко повредила позвоночник. Сейчас звезда театра и кино практически обездвижена. По словам актера Эвклида Кюрдзидиса, Лариса Удовиченко уже перенесла операцию на позвоночнике и теперь находится дома.

Ну а так, «в Багдаде все спокойно». В круг интересов прессы снова попала тема борьбы за наследство между братом Бориса Моисеева Марксом Толкачом и директором артиста Сергеем Горохом. Говорят, родственник певца скоро приедет в Москву из Канады, чтобы отстоять свои права на его имущество.

Если Маркс Толкач едет к нам, то Леонид Ярмольник – наоборот. Актера, а также ведущего Владимира Познера недавно запечатлели в Лос-Анджелесе.

А все эти свежие «сплетни» в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro вновь обсудил популярный блогер Рустам Солнцев.

«Леонид Ярмольник остается Человеком»

- Говорят, Леонид Ярмольник перебрался в США. А недавно его видели в компании Владимира Познера, поющего шлягер «Summertime» Джорджа Гершвина. Одно время писали, что Ярмольник поехал к внукам в Юрмалу. Что он делает в Америке, на ваш взгляд? Да и уехал так, по-английски, очень тихо…

- Не хочет этих разговоров, не хочет, чтобы обсуждали, критиковали, тянули за язык, называли предателем, изменником. Ничего этого не хочет и пытается жить какой-то приватной частной жизнью так, чтобы этого никто не видел.

А то ведь как поступают люди по типу журналистов, которые звонят Яне Поплавской и говорят: «Вот вы знаете, есть такой актер. Вы же, наверное, его знаете. Ой, а вы знаете, что он в Штатах?»

Он в них полетел и никого не проклинает при этом. Полетел, не чтобы рассказать, как мы здесь хорошо устроились, а с Познером встретился, который поет песню на американском языке - Summertime. Это же старая вещь, которую кто только ни пел – от Поля Робсона до Ареты Франклин.

Ну-ка, госпожа Поплавская, расскажите, как вы умеете, дайте нам г-на вентилятор. И началось! Предатель, то, се.

Поэтому, чтобы всего этого заранее избежать, совершенно неглупый актер Ярмольник так и поступил.