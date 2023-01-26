Садальский вернулся к поклонникам с «поля боя»

Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Артист с юмором сообщил о том, что его выписали из больницы.

Попавший в Боткинскую больницу Станислав Садальский сообщил о том, что его выписали. Артист известил своих поклонников о том, что он снова к ним возвращается, и поблагодарил врачей, которые боролись за его здоровье.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. В общем, друзья, я снова с вами и снова на связи после небольшой кровопотери на поле боя», — приводит слова Садальского в его «Живом Журнале» издание РИА ФАН.

Напомним, Станислава Садальского пришлось госпитализировать в ночь на 24 января — у него открылось сильное кровотечение. Сейчас, судя по всему, здоровье актера пришло в норму.

Читайте также