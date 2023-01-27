«Выразить ему какую-то поддержку»: Никита Ефремов заговорил о сидящем в колонии отце на премии «Золотой орел»

В Москве в эту пятницу, 27 января, прошла ХХI торжественная церемония вручения премии «Золотой орел». В числе награжденных оказался актер Никита Ефремов.
Он получит статуэтку в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за роль в фильме «Нулевой пациент». Поднявшись на сцену, Никита Ефремов вспомнил о своем отце, актере Михаиле Ефремове, который сейчас отбывает наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом.
«Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку», — сказал Никита Ефремов.
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Делая заявление для прессы, Никита Ефремов отметил, что его награда — это результат работы все съемочной группы, создавшей картину.
«Я надеюсь, что эта работа поможет кому-то прожить свои неприятные чувства», — отметил Никита Ефремов.
Никита Ефремов со статуэткой «Золотой орел». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro