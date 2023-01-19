«Загугли звезду»: цензура Чуриковой, фрики Волочковой, похождения Карпович, беда Лорак и уход Леонтьева

Уходящая неделя ознаменовалась печальным событием. Не стало яркой звезды театра и кинематографа Инны Чуриковой. Хотя многие надеялись, что в уже феврале актриса вернется на сцену родного «Ленкома», однако у Бога свои планы.

Как говорится, жизнь продолжается. Анастасия Волочкова в очередной раз отдыхает на Мальдивах, и, возможно, в гордом одиночестве. Балерина наслаждается видами океана, позирует рядом с пальмами и при этом сетует на боли в паху, вызванные многочисленными шпагатами и тренировками.

Актриса Мирослава Карпович рассказывает о таинственном незнакомце, с которым провела новогоднюю ночь, а певица Ани Лорак также интригует снимками некого молодого человека. Интрига заключается также и в том, для чего певец Валерий Леонтьев распродает свои вещи в США, о чем написали в прессе.

Все эти новости в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro вновь обсудил с популярным блогером Рустамом Солнцевым.

«В каждой своей игре Инна Чурикова плела кружева»

- На этой неделе не стало Инны Чуриковой. Что для вас значит ее уход?

- Он сказался на кинематографе в целом. Но важнее то, что это сказалось на нас как на людях, которые, не побоюсь этого слова, с самого детства знакомы с творчеством Инны Михайловны. Оно буквально мистифицирует и будет еще также влиять на умы, вовлекая их в какую-то странную мистическую вязь игры, которую могут дать только талантливые люди.

Это как плести кружева. В каждой своей игре Инна Михайловна плела кружева и окутывала нас ими. Мы были внутри этого всего. Поэтому фильмы с этой актрисой очень трогательные. Если в кинокартине есть Чурикова, то эту ленту просто так смотреть нельзя.

Вспомним «Курьер», где она играла маму главного героя Федора. Казалось, бы героиня немножко не в себе, она была поражена разводом. Поет не по нотам, какая-то перепуганная тетка, не знающая, как ей самой жить дальше. А что уж советовать сыну?! И при этом в этой героине море обаяния.

«Военно-полевой роман» Петра Тодоровского – это еще один шедевр, где Инна Чурикова играет женщину, которую разлюбил собственный муж. И он теперь любит ту, в которую был влюблен во время войны. Он наблюдал за этой дамой только со стороны, потому что она была военно-полевой женой одного из генералов.

И героиня Чуриковой вроде бы должна быть убита горем, но актриса играет сверхвеселую, сверхоптимистичную женщину.