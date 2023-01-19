«Загугли звезду»: цензура Чуриковой, фрики Волочковой, похождения Карпович, беда Лорак и уход Леонтьева

Уходящая неделя ознаменовалась печальным событием. Не стало яркой звезды театра и кинематографа Инны Чуриковой. Хотя многие надеялись, что в уже феврале актриса вернется на сцену родного «Ленкома», однако у Бога свои планы.
Как говорится, жизнь продолжается. Анастасия Волочкова в очередной раз отдыхает на Мальдивах, и, возможно, в гордом одиночестве. Балерина наслаждается видами океана, позирует рядом с пальмами и при этом сетует на боли в паху, вызванные многочисленными шпагатами и тренировками.
Актриса Мирослава Карпович рассказывает о таинственном незнакомце, с которым провела новогоднюю ночь, а певица Ани Лорак также интригует снимками некого молодого человека. Интрига заключается также и в том, для чего певец Валерий Леонтьев распродает свои вещи в США, о чем написали в прессе.
Все эти новости в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro вновь обсудил с популярным блогером Рустамом Солнцевым.
«В каждой своей игре Инна Чурикова плела кружева»
- На этой неделе не стало Инны Чуриковой. Что для вас значит ее уход?
- Он сказался на кинематографе в целом. Но важнее то, что это сказалось на нас как на людях, которые, не побоюсь этого слова, с самого детства знакомы с творчеством Инны Михайловны. Оно буквально мистифицирует и будет еще также влиять на умы, вовлекая их в какую-то странную мистическую вязь игры, которую могут дать только талантливые люди.
Это как плести кружева. В каждой своей игре Инна Михайловна плела кружева и окутывала нас ими. Мы были внутри этого всего. Поэтому фильмы с этой актрисой очень трогательные. Если в кинокартине есть Чурикова, то эту ленту просто так смотреть нельзя.
Вспомним «Курьер», где она играла маму главного героя Федора. Казалось, бы героиня немножко не в себе, она была поражена разводом. Поет не по нотам, какая-то перепуганная тетка, не знающая, как ей самой жить дальше. А что уж советовать сыну?! И при этом в этой героине море обаяния.
«Военно-полевой роман» Петра Тодоровского – это еще один шедевр, где Инна Чурикова играет женщину, которую разлюбил собственный муж. И он теперь любит ту, в которую был влюблен во время войны. Он наблюдал за этой дамой только со стороны, потому что она была военно-полевой женой одного из генералов.
И героиня Чуриковой вроде бы должна быть убита горем, но актриса играет сверхвеселую, сверхоптимистичную женщину.
Инна Чурикова. Фото: Global Look Press
И, конечно, совершенно безупречный фильм «Начало», который снимался во время цензуры, самоцензуры, когда режиссеры боялись давать что-то лишнее, нельзя было даже сыграть слишком эмоционально, если речь шла о какой-то любовной теме. Нельзя, потому что советский человек – это правильный человек, человек высокой нормы, культуры поведения.
И вдруг вопреки всем законам и канонам советского кино мы увидели слабую девчонку, которая сначала пытается играть в самодеятельность, а потом вырастает в большую актрису. И в конце фильма мы видим огромный постер с ее изображением где-то в столице и радуемся вместе с ней.
И фильм, который я всем советую, - это «Ребро Адама». Это фильм начала 90-х, это был излет перестроечного времени – странного, смутного, но очень интересного, времени, которое я очень люблю.
В этой картине Инна Чурикова играет мать семейства Нину Елизаровну, которая вообще не понимает, что делать. Она не старый человек, ей самой хоть как-то хочется устроиться. К Нине ходит жених.
А в этот момент ее собственная мама лежит неподвижно парализованная на кровати, а дочки ищут себя и не могут найти. Это какое-то безвременье и ощущение того, что все плохо, бедно: «На, тебе, рубль на столовую, доченька».
Но великий талант большой артистки вытягивает и эти сцены – совершенно серые и какие-то будничные. Однако Инна Михайловна придает им огромную человеческую значимость, за что ей большое спасибо. Я никогда не забуду эту артистку и всем советую смотреть ее фильмы.
«Никакой мужчина из высшего сословия Анастасию замуж не возьмет»
- Анастасия Волочкова пожаловалась на боли в паху, обострившиеся из-за многочисленных тренировок. Сейчас она пока на Мальдивах. При этом в интервью «МК» балерина сказала, что полетела туда отдохнуть и побыть наедине с собой. А где же жених? Что вообще сейчас происходит с Анастасией?
- Судя по всему, Анастасия в очередной раз поиграла в «дурочку». Будучи уже немолодой женщиной, она каждый раз придуривается. Придуривается со своей аудиторией, даже теми остатками людей, которые могут себя назвать поклонниками Анастасии Волочковой, поклонниками ее давно ушедшего таланта, балетного дара, с которым она блистала лет 25 назад.
И вот Анастасия им подтаскивает эту «дохлую новость» как «дохлую корову». Мол, я вам в очередной раз сказала, что выхожу замуж, но я прикольнулась. Ха-ха-ха. Я понимаю это только так.
А потом идет нагромождение разных дурацких фраз, про болезнь ее причинного места, прошу прощения за эти физиологические упоминания.
Как-то все это по-дурацки, не по-человечески. Не то чтобы я желаю Насте Волочковой чего-то плохого, нет. Пусть у нее появится настоящий жених! Тот человек, который сможет ее по-настоящему любить.
Но вы понимаете, что это может быть только фрик. Точно такой же, как она, равный ей. И никак иначе! Никакой мужчина из высшего сословия, тот же бизнесмен с несколькими миллионами долларов, ее замуж не возьмет.
Он не будет с ней даже рядом находиться, не составит ей компанию на Мальдивах по одной простой причине. Мужчина не очень хочет участвовать в этом цирке. Недавний жених уже понял, что Настя делает из него дурака, что она подставляет его фотографию в виде Деда Мороза. А сама блистает на этой «намонтированной фотке», как Снегурочка.
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
Я вот всерьез об этом рассуждаю, делаю какие-то глубокомысленные выводы, но это то, о чем мы не можем серьезно говорить.
Всякий раз, когда Настя устраивает очередной прикол, притом и сама верит во что-то подобное, мы понимаем, что она, Джигурда, Бузова, Киркоров, Басков – это все какой-то позорный конченный сброд. Извините, но это сброд, который нам пихают и заставляют слушать, уважать его, наслаждаться этим, напихивают его на федеральные каналы, в так называемые музыкальные передачи.
Иногда я начинаю соглашаться с этими кошмарными заявлениями, которые делают депутаты, провластные чиновники, которые призывают их гнать поганой метлой. Время от времени я думаю: «Какие же вы мракобесы!», а порой: «Ну, когда, когда вы возьметесь за свою метлу? Уж пора уже!».
«Что за стремление обязательно показать себя занятой девушкой?»
- Мирослава Карпович призналась, что праздники провела с любимым, не называя имени. Как вы думаете, кто это может быть?
- Мирослава – это вообще какой-то странный персонаж, к которому у меня нет никакого отношения. Я не понимаю ее таланта, а, скорее всего, его нет. Я не понимаю ее по-человечески, вероятно, там и нечего понимать.
А может быть, я ошибаюсь? Возможно, это какая-то огромная персона, которая заслуживает любви, внимания и почитания.
Что у них за стремление обязательно показать себя занятой девушкой? Я занята и так всем нужна, буквально нарасхват! И вот у Мирославы та же самая болезнь…
Ей возраст еще позволяет гулять. Возможно, эта артистка снимется в чем-то достойном. Для чего нужно пулять о себе фальшивые инфоповоды о том же замужестве, когда можно заниматься профессией, и, по сути, никуда не спешить?!
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Мирослава Карпович. Фото: Global Look Press
Мирослава, родненькая, я понимаю, если бы ты говорила о Брэде Питте, который все никак не может определиться, с кем ему быть, но послушай, ты уже была с чуваком, который ассоциируется у меня только с одним – он когда-то пришил уши, которые у него торчали.
Ни фильмов с этим актером, ни каких-то умных слов от него я никогда не слышал и, вероятно, не услышу. Но девочки, зараженные этой бациллой известности, начинают вести себя так, словно считают себя Николь Кидман. Однако для этого нужно быть ею. Нужны хорошие фильмы!
Мирослава, родненькая, пока ты будешь светиться звездой изданий класса C, которые пишут о том, с кем ты в очередной раз поехала на Черноморское побережье, ничего не получится. Снимайся, работай, меньше думай о мужиках. Сейчас точно это тебе не в цвет.
«Лорак попала в ловушку»
- Ани Лорак показала видео с новым мужчиной в капюшоне. На ваш взгляд, у нее действительно новый роман, или это пиар нового клипа?
- Ани Лорак понимает, что сейчас попала в ловушку, она в страшных ножницах в связи с ограничениями концертов на территории России украинских певиц, а то и полным их запретом. Певица боится этого, потому что Россия – это то место, где она большим трудом (она и неплохая вокалистка), отдавая себя, зарабатывала деньги потом и кровью.
Ани Лорак. Фото: Global Look Press
Это тяжелый артистический труд. И вот Ани попала в этот «раскардаш». Своей стране она теперь точно не нужна, а в России она чужачка. И конечно, певице нужно что-то придумывать. На этот раз это будет какой-то молодой человек, а потом еще один и еще один…
«Леонтьев сидит и продает свои концертные гольфики»
- В прессе писали, что в США Валерий Леонтьев распродает свои вещи. Как думаете, почему?
- Все просто! Забодало! Ему просто может надоесть все это. Вещей у Валерия много, ими все захламлено.
Послушайте, когда ты живешь в мире леопардовых лосин, которые ты уже натягиваешь, почитай какой год, на свою куркузную задницу, в какой-то момент, наверное, тебе начинает от них плохеть. Это все начинает пахнуть нафталином, как и сам хозяин.
Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press
Но дай Бог Валерию здоровья! Он уехал и поступил мудрее всех остальных. Взял и просто тупо свалил! И никто не тянет Леонтьева за язык, не требует от него признаний и всего прочего! Он сидит – Бродяга любви Казанова – и не «пипит», ни словечка от него.
А его тезка Валерочка Меладзе попадает в одни и те же бесконечные качели. Вот сейчас у него заберут все звания, пнут со всех телеканалов. И я думаю, что всё, федеральное телевидение закрыто навсегда. Навсегда плюс две недели. Вот она разница.
А Леонтьев сидит и продает свои концертные гольфики. И пусть продает! Ради Бога!