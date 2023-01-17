«Дайте проситься!»: поклонники отталкивали родственников на похоронах Чуриковой

На Новодевичьем кладбище похоронили актрису Инну Чурикову. До этого с артисткой попрощались в Храме Христа Спасителя.

На кладбище установили черный шатер, где проходила прощальная панихида для самых близких. Некоторые поклонники пытались туда проникнуть, расталкивая родственников.

«Дайте проститься!» - возмущались прохожие.

Около шатра поставили четыре венка: от президента России, от премьер-министра, от патриарха Кирилла и от «Ленкома».

Глеб Панфилов с сыном были не очень довольны тем, что рядом стояли посторонние люди.

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