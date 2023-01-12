«Загугли звезду»: езда на кресте Прусикина, предательство Садальского, убийства принца Гарри и «развод» Агутина с Варум

Новогодние праздники остались в прошлом (за исключением старого Нового года). Кажется, что в праздничную неделю повсюду должны царить лишь тишь да гладь, да божья благодать, но нет. Новогодние каникулы ознаменовались несколькими скандалами.
Так, солист группы Little big Илья Прусикин в православное Рождество прокатился на скейте в форме креста. А актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко не появилась на антрепризном спектакле «Гвоздь сезона, или все билеты проданы» в Санкт-Петербурге.
Ее коллега по спектаклю Стас Садальский поднял в Интернете шум, написав в соцсетях, что актриса пропала, не отвечает на телефонные звонки, и из-за этого инцидента даже появилась мысль взломать дверь в ее квартиру. К счастью, обошлось без крайних мер. Татьяна Кравченко нашлась сама, а Станислав Садальский намекнул у себя в соцсетях, что ее пропажа была связана с чрезмерным употреблением алкоголя.
Эти новости и не только в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro обсудил популярный блогер Рустам Солнцев.
«Илья сделал это на территории, которая не принадлежит Российской Федерации»
- Как вы отнеслись к видео, где солист Little big Илья Прусикин катается на кресте, как на скейте?
- Что-то мне подсказывает, что мы пошли не в ту историю. Во-первых, катался Илья Прусикин не на христианском кресте, а на католическом, увы, для всех христиан, которых это задело, и которые поспешили высказаться. Мы нивелируем форму креста и все прочее и в общем, говорим о том, что это был какой-то акт, который кого-то унизил.
Но я этих униженных людей не видел. Я заходил в соцсети все эти дни и видел материалы о том, что Илья катался на кресте. Но я не заметил ни одного комментария из разряда: «Ах ты, паршивец, паскуда», «Скудоумец». Прокатился и прокатился!
Все зависит от того, какой смысл туда вкладывать. На Западе, где сейчас находится Илья, он имеет большую свободу самовыражения, чем в России. Потому что если бы в России он пришел бы в скейт-центр со своим изобретением и начал бы на нем кататься, то некоторые люди бы оскорбились, несколько человек отнесли бы заявления в прокуратуру. В США этого быть не может.
Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Global Look Press
И нужно все-таки отдавать себе отчет, что Илья сделал это на территории, которая юридически не принадлежит к Российской Федерации.
Но обиделись почему-то в России, а на Западе я оскорбленных не наблюдал. Но допускаю, что Илюха решил хайпануть и хайпанул! И это исключительно его вопрос, его трудности. Прусикину это показалось стильным, допустимым.
Спросите меня, катался бы я на кресте. Нет - по двум причинам.
Я бы не катался в принципе на кресте, не потому что я сильно в него верую, а потому что я не посчитал бы это нужным для себя. Другой человек и при мне, и без меня может кататься, на чем он хочет.
И второе - я вообще не умею кататься на скейте. Поэтому, если бы я поехал, я бы костей не собрал ровно через полторы секунды.
«Эта странная ошибка ведь не только у Меладзе»
- Как вы отнеслись к инциденту с участием Валерия Меладзе, где он на частном мероприятии в ответ на провокационную реплику шепотом произносит украинский лозунг? Потом певец объяснил этот случай тем, что просто не хочет никого ненавидеть и ему жалко два народа. А наши общественные деятели в свою очередь предложили лишить Меладзе чуть ли не всех званий.
- Уже многие люди высказались об этом. Тема немного ушла в тень. Конечно, ждем реакцию чиновников, но не просто слова, а дела.
Я уже даже записал у себя видео по этому поводу и могу сказать, что мне прилетело какое-то количество комментариев. В этот же день эту же фразу очень громко произнес Макс Галкин* (Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента). И заметьте, что Галкин* совершенно не боялся реакции чиновничества.
Это два артиста, которые неоднократно выступали вместе и знают друг друга лет сто. Но один шепчет, а другой говорит громко.
Один за свой шепоток теперь ждет репрессий, и я думаю, что ему дико неприятно. Второй крикнул это и готов был повторить еще раз. И он не ждет ни репрессий, ничего.
Он уже репрессирован и отменить Макса Галкина* уже никто не может. Макс* сам в своей жизни отменил тех людей, которые сейчас пытаются отменить Валерия Меладзе. Вы понимаете, в чем разница?
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press
Но есть еще один аспект, о котором я подумал сию секунду. Как получается, что такой востребованный, и не побоюсь этого слова, богатый мужчина, как Меладзе, заработавший немалый капитал, в эту лихую годину не принял правильное и единственно верное в этой ситуации решение?!
Если ты не можешь открыто поддержать одну из сторон, а делаешь это так, как ты делаешь, то ты должен был уйти в тень. И не просто уйти, а исчезнуть на некоторое время. Денег достаточно, куда они делись? Капиталы были нажиты.
И именно сейчас эти деньги могли бы пригодиться. Вот для этого они и зарабатывались. Взять и уйти, раствориться, исчезнуть – на полгода, год. Оказывать помощь тем, кому ты считаешь нужным, - одной или второй стороне. Или обеим сразу.
Но никаких концертов, паблисити, ничего. Валерий Меладзе мог бы просто пересидеть этот момент в любой стране Европы, той же Италии. Но он пытается зарабатывать деньги, совсем не чует подвох, не видит, что ему в лицо суют камеры. Валерий считает, что человек, сняв видео на мобильный телефон, оставит это для своего личного пользования. Он в это уверовал.
Это странная ошибка ведь не только у Меладзе. Многие попали в эти ножницы. В это тяжелое время они пытаются зарабатывать и зарабатывать.
«Замечательная актриса, вероятнее всего, тяпнула лишнего»
- Татьяна Кравченко пропала, не вышла на сцену в питерской антрепризе, а потом все-таки нашлась. Как вы думаете, где она была все это время? Вот Стас Садальский выдвинул свою версию…
- Садальский давно с ней работает, сотрудничает. И несмотря на то что я не испытываю к этому человеку никакого доверия, мало того, что он артист плохой, слабый, не талантливый, он еще и не умеет дружить.
И об этом говорила, по-человечески не очень мне симпатичная, но как артистка очень талантливая и имеющая право на это высказывание Татьяна Васильева. Она сказала, что по отношению к друзьям Стас Садальский, мягко говоря, - сволочь.
И сколько раз он это доказывал своими поступками по отношению к ней. Сколько раз он подставлял актрису, в прессе высказывался о ее детях, которые якобы, по уверениям Стаса, ни на что не годны.
Татьяна Кравченко (первая слева). Фото: Global Look Press
Но в случае с Татьяной Кравченко я считаю, что Садальский, скорее всего, сказал правду. Замечательная, талантливая актриса, вероятно, тяпнула лишнего и забыла закусить.
Ну, такими вещами тоже не разбрасываются. Я имею в виду Садальского. Скорее всего, он что-то знает. Обычная история. Русские люди пьют, женский алкоголизм, пьяная мать - горе в семействе.
Мы видим так называемых балерину, певицу, бывшую ведущую одного реалити и их проблемы с алкашней. А тут все-таки женщина взрослее. Но Татьяну Кравченко оправдывает безграничный талант, которым она одарена Господом Богом. И за это ей можно простить абсолютно все.
Я желаю этой актрисе поправиться, оправиться от этой ситуации, отряхнуться и пойти дальше. И скорее всего, уже без Стасика Садальского.
«И вдруг мы узнаем, что принц лишил кого-то жизни…»
- На этой неделе выходят скандальные мемуары принца Гарри, где он рассказывает, как употреблял наркотики и разговаривал с унитазом. Зачем столько откровенности?
- Гарри с Меган - мои соседи. У них свое поместье. Но я так понял, они его не купили, а арендуют за огромные деньги.
В любом случае все это попахивает каким-то искрометным юмором, если бы не одно обстоятельство. Гарри признался, что побывав на военной службе, он отметился, (а из песни слов не выкинешь), 25 убитыми, лично, собственными руками (принц Гарри в своих мемуарах признался, что во время военной службы в Афганистане убил 25 человек – прим.ред).
Именно поэтому и существует та самая незыблемая сказка королевского двора, которую нельзя раскладывать на составляющие в виде этих ужасающих происшествий, связанных с людскими смертями, кто бы там ни был убит.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press
Есть сказка и сказочная основа. Есть принц. И вдруг мы узнаем, что этот принц кого-то лишил жизни. Сама эта фраза уже ужасает. Неужели не нашлось кого-то, кто мог сделать это в силу своих профессиональных обязанностей? Военных очень много.
Дальше я эту тему сильно развивать не буду. Я уже высказал свое отношение к этому.
Но в принципе, несмотря на этот факт, о котором я бы лучше не знал, Меган и Гарри не вызывают у меня негативных чувств. Я думаю, они живут свою жизнь. И скорее всего, это их лучшая версия жизни.
Лучше они придумать уже ничего не могли. Я подслеживаю за этой парой немножко. И думаю, что все приключения у них впереди.
«Варум и Агутин уже давно обо всем договорились!»
- Леонид Агутин и Анжелика Варум в конце декабря вышли в свет после многочисленных слухов о разводе. Что, на ваш взгляд, на самом деле происходит в их отношениях?
- Думаю, что проблема могла быть действительно глубокой. И этому есть причины, одна из которых – усталость. Люди устали друг от друга и давно.
Я помню, как Агутин был пойман на глубоких поцелуях с какой-то женщиной. Были сделаны фотографии и вынесены на обложки и это несмотря на действующий брак.
Я думаю, Анжелика - умная женщина, которая четко понимает, с кем имеет дело. Певица профессионально подкована в этом вопросе и, наверняка, такие вещи ее совсем не радуют. Но при этом Анжелика осознает, что переживать об этом не стоит.
Они уже давно обо всем договорились. Если они разойдутся, то вот это - ей, а это - ему. Тут так, а тут этак. Все! Только так!
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: Global Look Press
Если артисты каким-то образом брак сохранят, то по причине того, что надо выступать. Выступают они вдвоем. Двоих и ценят больше. Может, из-за этого.
Что держит эту пару вместе? Понимаете, они ж как родственники, привыкли друг к другу, знают каждое движение и трещинку. Посмотрим. Сейчас рано говорить о том, что они не разводятся или наоборот. Мол, это все домыслы, а у них любовь.
Но думаю, что между Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным нет никакой любви в силу возраста и нервной профессии, которая делает из людей нервнобольных персон. Вот они такие, только один, видимо, - меньше, а другой - больше.
Время от времени такие личности впадают в уныние и развод. Они его «мастырят», строят, а потом раз и откладывается, о чем-то договариваются. И, дай Бог им договориться еще, как минимум, раз десять!