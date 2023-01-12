«Загугли звезду»: езда на кресте Прусикина, предательство Садальского, убийства принца Гарри и «развод» Агутина с Варум

Новогодние праздники остались в прошлом (за исключением старого Нового года). Кажется, что в праздничную неделю повсюду должны царить лишь тишь да гладь, да божья благодать, но нет. Новогодние каникулы ознаменовались несколькими скандалами.

Так, солист группы Little big Илья Прусикин в православное Рождество прокатился на скейте в форме креста. А актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко не появилась на антрепризном спектакле «Гвоздь сезона, или все билеты проданы» в Санкт-Петербурге.

Ее коллега по спектаклю Стас Садальский поднял в Интернете шум, написав в соцсетях, что актриса пропала, не отвечает на телефонные звонки, и из-за этого инцидента даже появилась мысль взломать дверь в ее квартиру. К счастью, обошлось без крайних мер. Татьяна Кравченко нашлась сама, а Станислав Садальский намекнул у себя в соцсетях, что ее пропажа была связана с чрезмерным употреблением алкоголя.

Эти новости и не только в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro обсудил популярный блогер Рустам Солнцев.

«Илья сделал это на территории, которая не принадлежит Российской Федерации»

- Как вы отнеслись к видео, где солист Little big Илья Прусикин катается на кресте, как на скейте?

- Что-то мне подсказывает, что мы пошли не в ту историю. Во-первых, катался Илья Прусикин не на христианском кресте, а на католическом, увы, для всех христиан, которых это задело, и которые поспешили высказаться. Мы нивелируем форму креста и все прочее и в общем, говорим о том, что это был какой-то акт, который кого-то унизил.

Но я этих униженных людей не видел. Я заходил в соцсети все эти дни и видел материалы о том, что Илья катался на кресте. Но я не заметил ни одного комментария из разряда: «Ах ты, паршивец, паскуда», «Скудоумец». Прокатился и прокатился!

Все зависит от того, какой смысл туда вкладывать. На Западе, где сейчас находится Илья, он имеет большую свободу самовыражения, чем в России. Потому что если бы в России он пришел бы в скейт-центр со своим изобретением и начал бы на нем кататься, то некоторые люди бы оскорбились, несколько человек отнесли бы заявления в прокуратуру. В США этого быть не может.