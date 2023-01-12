Солнцев о разводе Агутина и Варум: «Леонида поймали на глубоких поцелуях с какой-то женщиной»

Известный блогер Рустам Солнцев считает, что в отношениях Леонида Агутина и Анжелики Варум действительно есть проблемы, и глубокие. Скорее всего, по его словам, артисты устали друг от друга.

«Я помню, как Агутин был пойман на глубоких поцелуях с какой-то женщиной. Были сделаны фотографии и вынесены на обложки, и это несмотря на действующий брак», — заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

По мнению Солнцева, звезды уже давно обо всем договорились.

«Если они разойдутся, то вот это — ей, а это — ему. Тут так, а тут этак. Все! Только так!» — добавил блогер.

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