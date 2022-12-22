«Загугли звезду»: издевательства Волочковой, откуп Лепса, правда о Моисееве и изгнание Ахеджаковой

На прошлой неделе как гром среди ясного неба прозвучала новость. Балерина Анастасия Волочкова выходит замуж за предпринимателя Дмитрия, похожего на Николая II. Как ранее призналась артистка Teleprogramma.pro, фреска с изображением последнего российского царя висит у нее в гостиной. И когда она увидела сходство между Дмитрием и российским императором, то восприняла это как знак судьбы.
В соцсетях Анастасия Волочкова объявила, что даже обвенчалась с избранником в церкви. А на церемонии, кроме священника, присутствовали только она и ее любимый мужчина. По словам балерины, штамп в паспорте ей не нужен.
Однако сначала Анастасия планирует съездить с избранником на Мальдивы. А уж потом можно говорить и о церемонии бракосочетания, которая, по замыслу артистки, должна пройти в Лапландии.
А меж тем к Григорию Лепсу снова зашел самый лучший день. Ведь дело о его драке с петербуржцем Дмитрием Горбачевым закончилось примирением сторон. По словам адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, ущерб был возмещен в полной мере, и потому никаких претензий его подопечный не имеет.
Эти и другие громкие новости в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro вновь обсудила с популярным блогером Рустамом Солнцевым.
«Никакой ожившей сказки в случае с Анастасией Волочковой не бывает»
- У Анастасии Волочковой опять новый жених. Причем она поведала любимым подписчикам и о венчании в церкви. Как вы думаете, балерина когда-нибудь изменится или всегда будет такой любвеобильной?
- Что-то мне подсказывает из прежнего опыта с Волочковой, что никакого мужчины нет в принципе. Физически его просто не существует. Никакой жених не имеет место быть, тем более такой, какой ее сразу в церковь повел.
Анастасия, что, в тот день вообще не закусывала, что ли? У нее уже перед глазами призраки, начались галлюцинации? Вы можете себе представить, что Волочкову кто-то волочет в церковь? Разве что только из нее демонов выбить… Лишь только для этого.
Какая еще Волочкова? Какая церковь? С какими еще признаниями? Что же мы будем смеяться? Мы же взрослые люди. Нет, врет Волочкова. Врет, как всегда.
А если и есть какой-то человек, то вот это вот все Волочкова придумала сама - вот эти все россказни про него. А этот мужчина, наверно, ни сном, ни духом. Знает ли он о сам об этом? Я думаю, что нет, даже не догадывается.
Анастасия Волочкова и ее жених Дмитрий. Фото: соцсети
А если даже какой-то ненормальный решил поиграться с Волочковой в эту ее игру под названием «Очередной жених», то мне этого человека жаль, потому что все это закончится плохо. Этот мужчина уйдет в небытие, она скажет про него что-нибудь плохое, что он был жадный и даже не подарил ей, например, автомобиль.
Нет, мои хорошие. Никакой ожившей сказки в случае с Анастасией Волочковой не бывает!
Волочкова, она, так сказать, - женщина быстрых действий. Любой человек, попадающий в ее обзор, ее фарватер, сталкивается вот с чем…(А я это знаю из первых уст). Она тут же начинает вести себя очень бойко, когда понимает, что рядом с ней мужик. Любой. Даже тот, который на женщин смотрит только на телевизионных шоу и рассказывает о том, как он их любит.
Большой ценитель бабушкиных морщин, даже и он попал туда же – в ее цепкие объятия! И он мне лично рассказывал, как бежал от балерины, теряя тапки, из ее прекрасного, замечательного, гостеприимного дома, потому что это было невозможно, нереально. Это был какой-то полный кошмар. Этот абьюз со стороны Волочковой просто не знает никаких границ!
«Я дам тебе миллион, а ты иди гуляй»
- Дело о драке Григория Лепса закончилось примирением сторон. Причем речь зашла и о материальной компенсации. Как вам такое решение?
- Они оба были под «под мухой». Да, они подрались, потому что что-то не поделили, но при этом все были сильно навеселе. При разбитом носе, даже не сломленном, а немножко расквашенном, помириться можно, если на тебя напали, тебя пнули, ни сильно, ни унизительно. Не разбили тебе части тела. Тогда и договориться можно!
«А ты же Лепс? Слушай, я заявление заберу, но тебе это будет стоить миллион рублей». Но опять же это мое допущение, я имею на него право.
Я думаю, что все это так и закончилось, потому что очень хорошо знаю нравы российского шоу-бизнеса.
Лепс и сам мог взять и предложить миллион рублей. Мне кажется, что он широкой души мужик. Просто давать меньше для него унизительно.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
«Я дам тебе миллион, а ты иди гуляй. А я буду песни свои петь: «Натали!» (Рустам поет строчки знаменитого хита 90-х. Жену Рустама зовут Натальей, поэтому для него это не чужое имя – прим. ред).
Это был его первый шлягер с клипом, где он такой молоденький, хорошенький…Еще такой, так сказать, свежий. Господи, пусть живет долго!
«Сражаться за наследство уже бесполезно»
- Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач все-таки намерен судиться за наследство. Что вы об этом думаете?
- Я думаю, что есть последняя воля Бориса, которая была им подписана и прописана. А сражаться за наследство уже бесполезно. Борис сделал так, что квартира была переписана на Сергея Гороха.
Я в этой квартире бывал, как и многие другие люди из шоу-бизнеса. Там всегда собиралась большая компания, царило веселье, щедро накрывался стол. Ешь, пей, что хочешь! Вот таким он был!
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
А про брата Бориса никогда и слова не было сказано. А теперь этот брат появился.
Все было расписано. Борис тяжело заболел, потом к этой тяжелой болезни прибавился рецидив, и тогда они точно взялись за все и расписали все – что кому отходит. И все было сделано!
«Вдруг он заразится от Лии Ахеджаковой вольнодумством?»
- Актриса Лия Ахеджакова рассказала, что из-за ее политической позиции с ней перестал здороваться актер, с которым она много лет играла на одной сцене. Артистка даже призналась, что расплакалась из-за этого. Разве люди не важнее позиции и идей?
- Дело в том, что кто бы с Лией Ахеджаковой ни здоровался, он все равно будет ниже этой замечательной актрисы по статусу. Всегда будет кто-то рядом с ней. И я думаю, что это должно немного приводить этого человека в чувство. Того, кто отказывается с ней здороваться, потому что он не разделяет ее взглядов.
Этот актер решил действовать таким образом. А то мало ли, вдруг он заразится от Лии Меджидовны ее вольнодумством? Такое же тоже может быть. У людей всякое бывает.
Помните же этот кейс, когда из какого-то многоэтажного дома пытались выселить людей, дети которых заболевали раком? Они приезжали из провинции и им надо было где-то остановиться вместе с родителями. И они останавливались в квартире, которую для них оплачивал благотворительный фонд.
Так вот, жители дома кричали: «Уберите от нас этих детей, мы от них заразимся». Так и этот человек.
Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press
Мало ли, вдруг он подумал, что тоже заразится какой-нибудь болезнью от Лии Меджидовны? Тем же вольнодумием, которое я уже назвал. И решил, что будет обходить актрису стороной. Но при этом Лия остается Лией, что бы ни происходило: дождь пойдет, листья облетят.
Лия Ахеджакова – это очень большая артистка. И это очень масштабный человек, несмотря на то, что она вот такая кроха. Она вот такая маленькая. Я видел Лию Ахеджакову в «Современнике» на премьере «Грозы». В главной роли была Татьяна Яковлева.
Я считаю, что Лие вообще не стоит огорчаться по этому поводу. Просто забить! У Лии есть зритель! И это не тот человек, который приходит посмотреть на Садальского или Бузову в какой-то роли.
Это тот зритель, который понимает, на кого он пришел, и зритель, который любит Ахеджакову, именно любит. Такие актрисы еще живы в России! И они гастролируют, играют, выходят на сцену. Их не так много, но именно их любят безумно!
Ахеджакова там, она это заслужила миллионами своих маленьких ролей, которые и были сыграны так интимно, так безумно, с такой любовью к людям, что сейчас она этим пользуется и живет на этом всем. И Лие Ахеджаковой достаточно всего этого. Вы знаете, ей должно быть ни холодно и ни жарко.