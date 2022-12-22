«Загугли звезду»: издевательства Волочковой, откуп Лепса, правда о Моисееве и изгнание Ахеджаковой

Рустам Солнцев. Фото:

Рустам Солнцев. Фото: личный архив 

Рустам Солнцев дал свой расклад по событиям уходящей недели.

На прошлой неделе как гром среди ясного неба прозвучала новость. Балерина Анастасия Волочкова выходит замуж за предпринимателя Дмитрия, похожего на Николая II. Как ранее призналась артистка Teleprogramma.pro, фреска с изображением последнего российского царя висит у нее в гостиной. И когда она увидела сходство между Дмитрием и российским  императором, то восприняла это как знак судьбы.

В соцсетях Анастасия Волочкова объявила, что даже обвенчалась с избранником в церкви. А на церемонии, кроме священника, присутствовали только она и ее любимый мужчина. По словам балерины, штамп в паспорте ей не нужен.  

Однако сначала Анастасия планирует съездить с избранником на Мальдивы. А уж потом можно говорить и о церемонии бракосочетания, которая, по замыслу артистки, должна пройти в Лапландии.

А меж тем к Григорию Лепсу снова зашел самый лучший день. Ведь дело о его драке с петербуржцем Дмитрием Горбачевым закончилось примирением сторон. По словам адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, ущерб был возмещен в полной мере, и потому никаких претензий его подопечный не имеет.   

Эти и другие громкие новости в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro вновь обсудила с популярным блогером Рустамом Солнцевым.

«Никакой ожившей сказки в случае с Анастасией Волочковой не бывает»

- У Анастасии Волочковой опять новый жених. Причем она поведала любимым подписчикам и о венчании в церкви. Как вы думаете, балерина когда-нибудь изменится или всегда будет такой любвеобильной?

- Что-то мне подсказывает из прежнего опыта с Волочковой, что никакого мужчины нет в принципе. Физически его просто не существует. Никакой жених не имеет место быть, тем более такой, какой ее сразу в церковь повел.

Анастасия, что, в тот день вообще не закусывала, что ли? У нее уже перед глазами призраки, начались галлюцинации? Вы можете себе представить, что Волочкову кто-то волочет в церковь? Разве что только из нее демонов выбить… Лишь только для этого.

Какая еще Волочкова? Какая церковь? С какими еще признаниями? Что же мы будем смеяться? Мы же взрослые люди. Нет, врет Волочкова. Врет, как всегда.

А если и есть какой-то человек, то вот это вот все Волочкова придумала сама - вот эти все россказни про него. А этот мужчина, наверно, ни сном, ни духом. Знает ли он о сам об этом? Я думаю, что нет, даже не догадывается.

Анастасия Волочкова и ее жених Дмитрий. Фото: соцсети 

А если даже какой-то ненормальный решил поиграться с Волочковой в эту ее игру под названием «Очередной жених», то мне этого человека жаль, потому что все это закончится плохо. Этот мужчина уйдет в небытие, она скажет про него что-нибудь плохое, что он был жадный и даже не подарил ей, например, автомобиль.

Нет, мои хорошие. Никакой ожившей сказки в случае с Анастасией Волочковой не бывает!

Волочкова, она, так сказать, - женщина быстрых действий. Любой человек, попадающий в ее обзор, ее фарватер, сталкивается вот с чем…(А я это знаю из первых уст). Она тут же начинает вести себя очень бойко, когда понимает, что рядом с ней мужик. Любой. Даже тот, который на женщин смотрит только на телевизионных шоу и рассказывает о том, как он их любит.

Большой ценитель бабушкиных морщин, даже и он попал туда же – в ее цепкие объятия! И он мне лично рассказывал, как бежал от балерины, теряя тапки, из ее прекрасного, замечательного, гостеприимного дома, потому что это было невозможно, нереально. Это был какой-то полный кошмар. Этот абьюз со стороны Волочковой просто не знает никаких границ!

«Я дам тебе миллион, а ты иди гуляй»

- Дело о драке Григория Лепса закончилось примирением сторон. Причем речь зашла и о материальной компенсации. Как вам такое решение?

- Они оба были под «под мухой». Да, они подрались, потому что что-то не поделили, но при этом все были сильно навеселе. При разбитом носе, даже не сломленном, а немножко расквашенном, помириться можно, если на тебя напали, тебя пнули, ни сильно, ни унизительно. Не разбили тебе части тела. Тогда и договориться можно! 

«А ты же Лепс? Слушай, я заявление заберу, но тебе это будет стоить миллион рублей». Но опять же это мое допущение, я имею на него право.

Я думаю, что все это так и закончилось, потому что очень хорошо знаю нравы российского шоу-бизнеса.

Лепс и сам мог взять и предложить миллион рублей. Мне кажется, что он широкой души мужик. Просто давать меньше для него унизительно.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху. 

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press 

«Я дам тебе миллион, а ты иди гуляй. А я буду песни свои петь: «Натали!»  (Рустам поет строчки знаменитого хита 90-х. Жену Рустама зовут Натальей, поэтому для него это не чужое имя – прим. ред).

Это был его первый шлягер с клипом, где он такой молоденький, хорошенький…Еще такой, так сказать, свежий. Господи, пусть живет долго!

«Сражаться за наследство уже бесполезно»

- Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач все-таки намерен судиться за наследство. Что вы об этом думаете?

- Я думаю, что есть последняя воля Бориса, которая была им подписана и прописана. А сражаться за наследство уже бесполезно. Борис сделал так, что квартира была переписана на Сергея Гороха.

Я в этой квартире бывал, как и многие другие люди из шоу-бизнеса. Там всегда собиралась большая компания, царило веселье, щедро накрывался стол. Ешь, пей, что хочешь! Вот таким он был!

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press 

А про брата Бориса никогда и слова не было сказано. А теперь этот брат появился.

Все было расписано. Борис тяжело заболел, потом к этой тяжелой болезни прибавился рецидив, и тогда они точно взялись за все и расписали все – что кому отходит. И все было сделано!

«Вдруг он заразится от Лии Ахеджаковой вольнодумством?»

- Актриса Лия Ахеджакова рассказала, что из-за ее политической позиции с ней перестал здороваться актер, с которым она много лет играла на одной сцене. Артистка даже призналась, что расплакалась из-за этого. Разве люди не важнее позиции и идей?

- Дело в том, что кто бы с Лией Ахеджаковой ни здоровался, он все равно будет ниже этой замечательной актрисы по статусу. Всегда будет кто-то рядом с ней. И я думаю, что это должно немного приводить этого человека в чувство. Того, кто отказывается с ней здороваться, потому что он не разделяет ее взглядов.

Этот актер решил действовать таким образом. А то мало ли, вдруг он заразится от Лии Меджидовны ее вольнодумством? Такое же тоже может быть. У людей всякое бывает.

Помните же этот кейс, когда из какого-то многоэтажного дома пытались выселить людей, дети которых заболевали раком? Они приезжали из провинции и им надо было где-то остановиться вместе с родителями. И они останавливались в квартире, которую для них оплачивал благотворительный фонд.

Так вот, жители дома кричали: «Уберите от нас этих детей, мы от них заразимся». Так и этот человек.

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press 

Мало ли, вдруг он подумал, что тоже заразится какой-нибудь болезнью от Лии Меджидовны? Тем же вольнодумием, которое я уже назвал. И решил, что будет обходить актрису стороной. Но при этом Лия остается Лией, что бы ни происходило: дождь пойдет, листья облетят.

Лия Ахеджакова – это очень большая артистка. И это очень масштабный человек, несмотря на то, что она вот такая кроха. Она вот такая маленькая. Я видел Лию Ахеджакову в «Современнике» на премьере «Грозы». В главной роли была Татьяна Яковлева.

Я считаю, что Лие вообще не стоит огорчаться по этому поводу. Просто забить! У Лии есть зритель! И это не тот человек, который приходит посмотреть на Садальского или Бузову в какой-то роли.

Это тот зритель, который понимает, на кого он пришел, и зритель, который любит Ахеджакову, именно любит. Такие актрисы еще живы в России! И они гастролируют, играют, выходят на сцену. Их не так много, но именно их любят безумно!

Ахеджакова там, она это заслужила миллионами своих маленьких ролей, которые и были сыграны так интимно, так безумно, с такой любовью к людям, что сейчас она этим пользуется и живет на этом всем. И Лие Ахеджаковой достаточно всего этого. Вы знаете, ей должно быть ни холодно и ни жарко.

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