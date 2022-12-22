«Загугли звезду»: издевательства Волочковой, откуп Лепса, правда о Моисееве и изгнание Ахеджаковой

На прошлой неделе как гром среди ясного неба прозвучала новость. Балерина Анастасия Волочкова выходит замуж за предпринимателя Дмитрия, похожего на Николая II. Как ранее призналась артистка Teleprogramma.pro, фреска с изображением последнего российского царя висит у нее в гостиной. И когда она увидела сходство между Дмитрием и российским императором, то восприняла это как знак судьбы.

В соцсетях Анастасия Волочкова объявила, что даже обвенчалась с избранником в церкви. А на церемонии, кроме священника, присутствовали только она и ее любимый мужчина. По словам балерины, штамп в паспорте ей не нужен.

Однако сначала Анастасия планирует съездить с избранником на Мальдивы. А уж потом можно говорить и о церемонии бракосочетания, которая, по замыслу артистки, должна пройти в Лапландии.

А меж тем к Григорию Лепсу снова зашел самый лучший день. Ведь дело о его драке с петербуржцем Дмитрием Горбачевым закончилось примирением сторон. По словам адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, ущерб был возмещен в полной мере, и потому никаких претензий его подопечный не имеет.

Эти и другие громкие новости в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro вновь обсудила с популярным блогером Рустамом Солнцевым.

«Никакой ожившей сказки в случае с Анастасией Волочковой не бывает»

- У Анастасии Волочковой опять новый жених. Причем она поведала любимым подписчикам и о венчании в церкви. Как вы думаете, балерина когда-нибудь изменится или всегда будет такой любвеобильной?

- Что-то мне подсказывает из прежнего опыта с Волочковой, что никакого мужчины нет в принципе. Физически его просто не существует. Никакой жених не имеет место быть, тем более такой, какой ее сразу в церковь повел.

Анастасия, что, в тот день вообще не закусывала, что ли? У нее уже перед глазами призраки, начались галлюцинации? Вы можете себе представить, что Волочкову кто-то волочет в церковь? Разве что только из нее демонов выбить… Лишь только для этого.

Какая еще Волочкова? Какая церковь? С какими еще признаниями? Что же мы будем смеяться? Мы же взрослые люди. Нет, врет Волочкова. Врет, как всегда.

А если и есть какой-то человек, то вот это вот все Волочкова придумала сама - вот эти все россказни про него. А этот мужчина, наверно, ни сном, ни духом. Знает ли он о сам об этом? Я думаю, что нет, даже не догадывается.