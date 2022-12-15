«Загугли звезду»: «рассобаченный» Лепс, месть Харламова, «провал» «Папиных дочек», уволенный пиарщик Брежневой и больной Басков

Похоже, самый лучший день заходил к певцу Григорию Лепсу явно не на прошлой неделе. В ходе драки в Санкт-Петербурге певец сломал местному посетителю бара нос.

Сначала на Лепса завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». По ней артисту грозил штраф до 40 тысяч либо арест сроком до четырех месяцев. Но все обошлось примирением сторон.

Шекспировские страсти кипят и в семье комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Оказалось, звездные экс-супруги до сих пор живут в одном доме, но на разных этажах. И выясняют отношения только онлайн.

В ходе их переписки Кристина обвинила Гарика в том, что он удерживает их с дочкой в доме вместо того, чтобы купить родным квартиру. В публичный спор вмешалась и бывшая свекровь Кристины, которая тоже живет на этой же жилплощади. По словам женщины, ее сын давно обеспечил ребенка квартирой, да и не одной.

Что об этих богемных разборках и не только думает популярный блогер Рустам Солнцев? Он как всегда рассказал об этом Teleprogramma.pro в рамках проекта «Загугли звезду».

«Григорию Лепсу вообще уже нельзя сильно нервничать»

- Рустам, что вы думаете об истории с дракой Григория Лепса? Как она, на ваш взгляд, закончится? А на недавнем концерте в том же Питере артист не очень корректно поступил со зрителями: недопел свою песню и бросил на пол микрофон. (Разговор был записан до того, как стало известно о примирении сторон).

- Я вообще не вижу никакого продолжения. Может быть, оно так и лучше. Надеюсь, что никто не пострадал. Единственное, чего хотелось бы мне лично, хотя я человек вообще не кровожадный,- чтобы Лепсу прилетело, например, штраф. Вряд ли он получит какой-то уголовный срок, но хотя бы административное наказание.

На самом деле это очень некрасиво, уродливо – рассобаченный Лепс, который показывает кулаки на глазах у всех людей, на одной из главных улиц Санкт-Петербурга в присутствии охранника, сам то он никуда не годится. Видимо, его алкашка скрепляет.

А брошенный микрофон, мы уже это когда-то видели. На моей памяти он уже бросался им раза два. Лепс – человек богатый и думаю, что он оплачивает микрофоны или же не оплачивает, если возит микрофон за собой.