«Загугли звезду»: «рассобаченный» Лепс, месть Харламова, «провал» «Папиных дочек», уволенный пиарщик Брежневой и больной Басков

Похоже, самый лучший день заходил к певцу Григорию Лепсу явно не на прошлой неделе. В ходе драки в Санкт-Петербурге певец сломал местному посетителю бара нос.
Сначала на Лепса завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». По ней артисту грозил штраф до 40 тысяч либо арест сроком до четырех месяцев. Но все обошлось примирением сторон.
Шекспировские страсти кипят и в семье комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Оказалось, звездные экс-супруги до сих пор живут в одном доме, но на разных этажах. И выясняют отношения только онлайн.
В ходе их переписки Кристина обвинила Гарика в том, что он удерживает их с дочкой в доме вместо того, чтобы купить родным квартиру. В публичный спор вмешалась и бывшая свекровь Кристины, которая тоже живет на этой же жилплощади. По словам женщины, ее сын давно обеспечил ребенка квартирой, да и не одной.
Что об этих богемных разборках и не только думает популярный блогер Рустам Солнцев? Он как всегда рассказал об этом Teleprogramma.pro в рамках проекта «Загугли звезду».
«Григорию Лепсу вообще уже нельзя сильно нервничать»
- Рустам, что вы думаете об истории с дракой Григория Лепса? Как она, на ваш взгляд, закончится? А на недавнем концерте в том же Питере артист не очень корректно поступил со зрителями: недопел свою песню и бросил на пол микрофон. (Разговор был записан до того, как стало известно о примирении сторон).
- Я вообще не вижу никакого продолжения. Может быть, оно так и лучше. Надеюсь, что никто не пострадал. Единственное, чего хотелось бы мне лично, хотя я человек вообще не кровожадный,- чтобы Лепсу прилетело, например, штраф. Вряд ли он получит какой-то уголовный срок, но хотя бы административное наказание.
На самом деле это очень некрасиво, уродливо – рассобаченный Лепс, который показывает кулаки на глазах у всех людей, на одной из главных улиц Санкт-Петербурга в присутствии охранника, сам то он никуда не годится. Видимо, его алкашка скрепляет.
А брошенный микрофон, мы уже это когда-то видели. На моей памяти он уже бросался им раза два. Лепс – человек богатый и думаю, что он оплачивает микрофоны или же не оплачивает, если возит микрофон за собой.
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
Певцу вообще уже нельзя так сильно нервничать, потому что, прошу прощения за вульгаризацию, инсульт может трахнуть его в любой момент. Просто от того, что ты так сильно нервничал. Зачем это надо вообще?
У Лепса до хрена замечательных треков. У него по-прежнему большой вокальный диапазон, несмотря на его образ жизни. Я так понимаю, жить с ним невозможно. От него жена убежала, теряя тапки, так что пятки сверкали.
Возьми перерыв хотя бы на неделю, полежи в Сосновом бору. И никто даже знать не будет. Ну, мало ли, поехал половить рыбу. Съезди на Алтай.
Ну, жалко уже… Все эти истории с этими артистами, которые не контролировали свое возлияние, они же все на виду. Мы все это видели и стольких людей потеряли. У них у всех много здоровья: что у Бузовой, что у Киркорова. Они все страдают от одной и той же болезни, причем здоровье у всех них, как у слонов. Вот так же и Лепс.
А что касается наказания, то человек, на которого они напали, сам должен инициировать это наказание. Если он этого не делает, значит, не чувствует надобности. А значит, все ок. А наше дело – смотреть со стороны.
«Они будут писать Гарику: «А ты куколд!»
- А что вы думаете о публичном выяснении отношений Кристины Асмус и Гарика Харламова? Выяснилось, что они до сих пор живут в одном доме. Кристина еще и обвинила Гарика, что он не дает ей возможность съехать от него. Там еще и мама Гарика вмешалась в публичный скандал…
- Это сказ о том, как двое разводились, разводились да не развелись. А почему спустя два года эта большая семья, которая, оказывается, живет под одной крышей, вдруг решила что-то выяснять?! Надоели друг другу уже окончательно.
Разъехаться надо было еще два года назад. Но они не разъезжались по разным причинам. У Гарика и Кристины общий ребенок.
Может быть, этот человек не может жить без дочки. Для меня Гарик Харламов – это закрытая книга, это какой-то шутник, теперь фигура мелкая, хотя раньше был большой.
Но как фигура мелкая, он и поступил мелко по отношению к Кристине Асмус. Я так полагаю, что бывшая жена не получила от него никакого жилья, куда могла бы переехать вместе с ребенком, чтобы она освободила его от своего присутствия.
Мелкопособнический такой барин сказал: «Живите здесь, места много». Это, конечно, только мои предположения.
Но это так экономно, зачем Асмус отдельное жилье? Да и за дорого. Не буду я ничего делать, пусть тут сидят. И как человеку, который когда-то сэкономил, теперь ему прилетают эти проблемы. Они только будут нарастать, как ком. Такое не забывается. Я имею в виду те обиды, которые они нанесли друг другу.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press
Да это такие бытовые обиды. Все самое интересное будет впереди. Сейчас он начнет ее выселять, помяните мое слово. Так просто все не обойдется. Гарик сейчас ходит и кипит каждый день, потому что всякие неумные люди и зубоскалы пишут ему всякую дрянь: «Ну, что? Так вы, оказывается, под одной крышей живете? Так вы нас разводили все эти годы?»
«А ты куколд», - будут они ему писать. Кто такой куколд, напоминать публике не надо. Куколд – это человек, который наблюдает за тем, как его девушку, а в данном случае жену, кто-то обольщает во взрослом смысле этого слова прямо у него на глазах. И не только обольщает, а имеет с ней интимные отношения.
Понятно, что имелась в виду роль Кристины в фильме «Текст», по сюжету которого она занималась сексом с Иваном Янковским. Это так роль была прописана. И после этого его стали называть этим неприятным словом. И они опять начнут писать ему: «Ах, ты, куколд», а ей: «А ты актрисулька неважненькая».
Вот вы и поймались. Вы, оказывается, вместе живете. Ай-ай-ай. Там еще мамочка влезла, ну, сейчас еще и по мамочке пройдутся. Слушайте, общественное мнение играет очень важную роль. Люди начнут их подначивать, а журналисты уже задают неприятные вопросы. Поэтому ближайшее время они начнут разъезжаться, это неоспоримый факт.
«А что, сложно было уговорить Екатерину Старшову на роль подросшей девочки?»
- Появилась новость о продолжении съемок «Папиных дочек», правда, выяснилось, что исполнительницы главных ролей Дарья Мельникова и Екатерина Старшова не будут сниматься в нем. Нужно ли нам это продолжение, или сериал должен уходить на взлете?
- Я очень косвенно знаком с сериалом «Папины дочки». А то, что его возвращают на экраны, так это потому, что нечего показывать. Мысли обмельчали у сценаристов и продюсеров телеканала СТС. Я так понимаю, что это вотчина телеканала. И если возвращение и будет, то там.
Я не могу вспомнить никаких сериалов, которые имели бы какое-то успешное продолжение. А что касается того, что в продолжении проекта нет Пуговки, а что,так сложно было уговорить Екатерину Старшову на роль выросшей девочки?
Кадр из сериала «Папины дочки»
Мне кажется, что она могла бы каким-то образом это дело украсить. Она была бы Эльдорадо для этого проекта. Выросшая, маленькая девочка, а теперь и девушка. То, что они не смогли убедить Старшову в том, что она нужна, - это ошибка.
В любом случае я могу пожелать создателям сериала только больших цифр, потому что зарабатывать на успешном продукте, иметь какую-то твердую основу для жизни – это очень важно.
Я всегда этого желаю, где бы я ни находился, в стране или за ее пределами. Я знаю чаяния творческих людей, живущих в России. И всем желаю только победы в этом смысле.
«Если Вера решила родить ребенка в такое непростое время, то честь ей и хвала!»
- На концерте в Риге Веру Брежневу заподозрили в беременности. Как вы думаете, родит ли она еще своему мужу
- Помню одно время постоянно рассказывали о беременности Ларисы Долиной. Буквально пару лет назад всю неделю писали, что Долина беременна. А она просто поела от пуза.
Все, что связано с родами, - это странный момент. Вот, например, Ольга Орлова заразилась от Бородиной этой болезнью: «А вы докажите обратное, и я вам дам миллион. А если не докажете, то вы мне десять».
Это все бородинские рулады, от нее Ольга нахваталась дурновкусия в этих суммах.
Вера Брежнева, слава Богу, молчит, демонстрирует свой характер, какую-то упертость, не отвечает на все это.
А знаете, почему? Несколько месяцев назад певица уволила своего пиарщика, так что ей нечего больше пиарить. Она не хочет о себе больше ничего рассказывать.
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Неизвестен даже факт ее развода с Меладзе. Брежневу, по-моему, вымарали из эфиров. Вера как артистка – все! У нее запрет на выступления в России, ее выгнали. Артистка по этой причине уволила пиарщика, заявила о том, что не дает никаких концертов в Российской Федерации. И тогда два эти чувака, которые всех разводят, стали звонить ей и якобы делать вид, что зовут ее на выступления на корпоративах.
А запрет уже действует. В общем, ладно. Я хочу сказать, что сейчас вообще не время для пиара. А ей тем более.
То, что о Брежневой пишут, - это все вбросы странных людей, странных сайтов. Если же Вера решила родить ребенка в такое непростое время, то честь ей и хвала.
«И хоть бы кто-то пожалел Николая»
- Сейчас Николай Басков избегает журналистов. А на «Золотом граммофоне» он сказал, что недавно перенес операцию на связках. Певец прихрамывал. Что вообще думаете о его состоянии?
- Отечность, о которой я говорил ранее, и проблемы с хождением – это разные проблемы. Ну, перенес операцию на связках и перенес…Видимо, он не может отказаться от всех этих выступлений и провоцирует людей на слухи и разговоры. Разговоры все злые.
Я не вижу, чтобы Николая Баскова кто-то жалел. В своем эфире я рассказывал о том, что он заболел, показывал какие-то кадры. И хоть бы кто-то пожалел...
Его на все эти откровения, закончившиеся у Корчевникова вот на таком лице с крокодиловыми слезами, никто не подбивал.
Николай Басков. Фото: Global Look Press
Я такого давно не видел, чтобы люди так презрительно относились бы к больному человеку, но при этом они четко определили фигуры, в том числе и в шоу-бизнесе, которых они сделали лицами своих несчастий последнее время, этакими жупелами. Это для них теперь цель.
Эти звезды гуляют, веселятся и тыкают нам в лицо своим богатством не вовремя. Все это неправильно, это не то место и не то время для этого.
Ходить по Дубаю и говорить, что если вы не откроете магазин, то: «Do you want a scandal now?» может 22-летняя тиктокерша, но не старикан пузатый по фамилии Киркоров. Это не его уровень. А Басков там же рядом. Это одна парочка. Люди презирают их и никак не жалеют.
А как пишут об этом журналисты, они ведь Николая тоже его не жалеют. Вы видите какой-то каскад писем в адрес Баскова? Выступления трудовых коллективов с лозунгом «Коля, поправляйся»?
Всем вообще по фигу. Рыдать не будем, желая ему здоровья, но все-таки пожелаем поправиться!