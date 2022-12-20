«Нет жениха опять? Мужик ряженый»: Волочкову приложили за отфотошопленный снимок с новым избранником

Балерина Анастасия Волочкова на днях объявила, что ее свадьба с новым избранником Дмитрием состоится в Лапландии во второй половине января.

В качестве доказательства истинных чувств Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором она и ее возлюбленный предстали в костюмах Снегурочки и Деда Мороза. Но не все поверили Анастасии Волочковой. Многие заметили, что снимок ненастоящий, а фотошопный.

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