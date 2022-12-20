«Нет жениха опять? Мужик ряженый»: Волочкову приложили за отфотошопленный снимок с новым избранником

Балерина Анастасия Волочкова на днях объявила, что ее свадьба с новым избранником Дмитрием состоится в Лапландии во второй половине января.
В качестве доказательства истинных чувств Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором она и ее возлюбленный предстали в костюмах Снегурочки и Деда Мороза. Но не все поверили Анастасии Волочковой. Многие заметили, что снимок ненастоящий, а фотошопный.
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На поднятый шум в Сети отреагировала известный блогер Лена Миро. Как ни странно, она поддержала Анастасию Волочкову в ее стремлении иметь жениха.
Анастасия Волочкова и ее жених Дмитрий. Фото: соцсети
«Если приглядеться внимательно, из фотографии уши торчат. Сама балерина будто поднялась над мраморным полом сантиметров на пять, а то и на все десять. Да и жениха в тапочках перекрывает как-то неестественно, будто слоями в редакторе наложили. Дед Мороз -- отдельно. Невеста его -- не клеится. Порхает в воздухе то ли подъемной силой любви, то ли ловко подпрыгнула. Нет жениха опять? Мужик ряженый? Фотошопница, считают люди и хотят, чтобы показали настоящие чувства! А я так скажу: ну и что, даже если жених ненастоящий? Может, он сейчас в командировке какой, мало ли? А показать жениха хочется, свадьба скоро назначена. Люди ведь требуют личного, как тут быть?» - высказалась Лена Миро.