Лепс, Корчевников, Михалков: кто из артистов попал под новые санкции ЕС

Евросоюз 16 декабря выпустил очередной, девятый по счету пакет санкций в отношении России, ее компаний и отдельных граждан. Помимо представителей власти и военных, в санкционный список также попали известные медийные персоны.

В частности, в списке значатся телеведущий Борис Корчевников, кинорежиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер и писатель Дмитрий Пучков («Гоблин»), журналистка и политик Марина Ким.

Этим людям отныне запрещен въезд в европейские страны, а все их активы на территории ЕС будут заморожены.

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