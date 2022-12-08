«Загугли звезду»: охота на Орбакайте, феномен «Рыжего», темное прошлое Казановой, «зловещий сценарий» Дорониной и травля Светлакова

Уходящая неделя ознаменовалась премьерой традиционного новогоднего альманаха «Елки 9». Только на этот раз без героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова, ставших своего рода талисманами фильма.
Продюсер и автор сценария новой части картины Евгений Кулик списал это на то, что сюжетная линия их персонажей исчерпала себя. И мол, теперь в картину планируется добавить больше драматизма. А драматизм и шоумен – понятия не совсем совместимые.
Отсутствие Ивана и Сергея – это совпадение? Кто-то таинственное скажет: «Не думаю!»
Еще одна новость, достойная нашего внимания, - в Геленджике, Анапе и Сочи планируются съемки художественного фильма о группе «Иванушки International». Картина расскажет о поклонницах коллектива, которые отправляются в гастрольный тур за любимыми певцами. Роли «Иванушек» сыграют сами «Иванушки».
Эти и другие новости в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro традиционно обсудила с популярным блогером Рустамом Солнцевым.
«Ее мама не очень корректно себя вела»
- В СМИ пишут, что из-за отъезда Аллы Пугачевой и Максима Кристина Орбакайте оказалась в незавидном положении. Якобы у нее отменяются корпоративы, стало меньше предложений по проектам, она сталкивается с негативным отношением к себе. Что вы думаете об этой ситуации?
- Как мы можем помочь Кристине? Никак. Каким-то образом мы можем это проанализировать, чтобы понять, как это все происходит, и кто может за этим стоять, потому что Кристина, несмотря ни на что, остается профессиональной артисткой и, между прочим, неплохой актрисой. Я напоминаю для всех тех, кто об этом мог забыть. Достаточно вспомнить фильм «Чучело».
А в одной из серий «Гардемарины, вперед» она сыграла принцессу Фике в паре с Людмилой Гурченко. Ты попробуй сыграть с ней дуэтом и при этом убедительно выглядеть на экране.
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
Я слышал, что Кристину не позвали на «Песню года», объяснив этот факт отсутствием хитов. Сейчас там могут быть любые хиты, в том числе и тридцатилетней давности, лишь бы этого хотели. Но этот эстрадный коллектив без Аллы Борисовны Пугачевой – они барахтаются по-прежнему, многие пытаются что-то делать.
А руководители этого процесса, например, продюсеры больших телевизионных съемок имеют свои резоны звать человека на то или иное мероприятие или не звать, задаваться вопросом, отвечает ли это сегодняшнему времени. Или же давайте лучше воздержимся, не будем звать Кристину Орбакайте? А почему?
Ну, вы знаете, ее мама не очень корректно себя вела и за последнее время словила столько хейта. А ведь тень мамы всегда рядом с Кристиной. Надо что-то с этим делать. Давайте поостережемся, что ли!
Я думаю, что в любом случае скоро мы будем знать все детали, потому что шила в мешке не утаить. И такие вещи становятся известны.
«Иванушек» в кадре нужно показывать меньше»
- Об «Иванушках International» и их фанатках собираются снимать фильм. Как вам такая идея?
- «Иванушки» - это «Рыжий». Так уж получилось, что Андрей Григорьев-Апполонов - по-прежнему лицо этой группы. Человек совершенно не поющий, но на всех альбомах что-то там шепчущий. Это, конечно, удивительно. В мире таких прецедентов практически не было, чтобы человек с минусовым вокалом находился бы в группе, состоящей из трех человек, и все они должны петь и обязаны выдавливать из себя ноты.
А то, что он из себя когда-то выдавливал, – это те ноты, которых не существует в природе. И продюсер Игорь Матвиенко, наверное, сказал: «Будешь за шептуна», как бы двусмысленно ни звучало это слово. «Рыжий» - это «шептун».
«Иванушки International». Фото: Global Look Press
Создатели этого фильма не зря решили сделать акцент на женщинах-актрисах (поклонницах), а не на самих солистах. Живьем показывать солистов нельзя уж несколько лет как. И правильно, что основное внимание будет уделено женщинам, которые ездят за группой. Пусть!
Потому что через такие эпизоды можно показать судьбу людей, судьбу женщин, а это всегда интересно. А «Иванушек» в кадре нужно показывать, конечно, меньше.
«На месте Сати я бы признался»
- Певица Сати Казанова и участник группы «Корни» Алексей Кабанов поливают друг друга грязью. Сати говорит, что Кабанов постоянно выпивал, он ее называет женщиной с маразмом. А перед этим обмолвился, что певицу никто не хотел брать замуж якобы из-за ее репутации. Как вам такая перепалка?
- Сати почему-то стесняется своего прошлого, учитывая, что группа «Фабрика» - чемпион по выступлению в саунах после группы «Блестящие» или же у них какое-нибудь третье место? Мне кажется, группа «Фабрика» занимала призовое место по саунам и крепким мужским корпоративам. Разве Сати не выступала в купальнике? Ничего такого не было? Точно нет?
Сушами ее голенькую не обкладывали? Ее или других участниц? А может, Сати выпрыгивала из торта? Конечно, это только мое допущение, довольно ироничное.
По большому счету, Сати Казанова - птичка невысокого полета, как и сам Кабанов. Они там на «Фабрике звезд» каким-то образом имели романтические отношения. А потом Кабанов узнает о том, о чем он рассказал, не хочу этого повторять. И его загрызает обида.
Как это так? Сати пренебрегла им, его отношением к ней и была замечена в этом как в чем-то постыдном. А он об этом помнил.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Сати Казанова. Фото: Global Look Press
Другой вопрос, что уже прошло много лет. И эту обиду нужно было подавать… Но месть – это блюдо, которое подают холодным. Все, остыло чувство. И наконец Кабанов об этом сказал. Ведь это в нем вызревало.
Получается, это его, бедненького, ох, как беспокоило. Ну, а то, что он алкаш и злоупотребляет едой… В России живет каждый третий такой же, и этого точно стыдиться не надо. Это вполне себе русский стиль, вполне себе скрепа. Нашла чем подкалывать человека по фамилии Кабанов!
А по сути, на месте Сати я взял бы и в чем-то признался. Почему бы и нет? Или ее итальянец заревнует? Да и по фигу.
Выступить и сказать: «Да, было, но я так его когда-то любила, а где ты был, Кабан Кабанович Кабанов? Не стало тебя. Сама себя обслуживала. И что, я этого стесняться должна?
Рок-н-ролл жив. Все в моей жизни было. И сами догадывайтесь, чего в ней только не было. Но было все, и поэтому я не собираюсь в этом ни каяться, ни стесняться. Вот так!
Но сейчас я замужем. И вот такая теперь жизнь, такая и никакая другая! А кому я не нравлюсь, катитесь к черту!»
Вообще, это такая здоровская позиция!» Я совершенно не хочу эту женщину унизить или еще что-то. Просто нужно взять и разорвать этот шаблон к чертовой матери, иначе Кабанов не уймется никогда и постоянно будет ей эту вавку теребонькать. И Сати будет больно от его заявлений, а значит, она должна сыграть на опережение.
«У меня имеются вопросы к Владимиру Кехману»
- У Татьяны Дорониной объявилась какая-то родственница, которая утверждала, что актриса пропала и написала об этом аж в Управлении делами президента. Меж тем Доронина находится в геронтологическом центре на Юго-Западной. Что вы думаете о ситуации вокруг нее?
- То, что происходит сейчас, - это как калька какая-то. Все эти актрисы, одна за одной, буквально следуют одному зловещему дьявольскому сценарию, который для них кто-то там пишет. Хотелось бы мне видеть этого человека. Кто этот сценарист? Зачем он так сильно старается, и почему эти женщины ввергаются в какую-то странную пропасть под названием «Небытие»?! И в таких новостях обычно мелькают какие-то больницы с ментальными отклонениями.
И Светлана Светличная, например, зачастила в эти заведения, тоже ведь жаль. Человеку за 80 лет, а совсем недавно она еще красовалась в шляпах на многих передачах. Была в себе, спокойная, рассудительная, привлекательная женщина, между прочим.
И теперь Татьяна Васильевна… И снова больница и какой-то странный раздрай. Один, родственник, второй. Не поймут, где человек, найти не могут. А потом хоп – и… Не хочу говорить никакие слова, связанные с упокоением души. Ни в коем случае.
Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press
Я хочу, чтобы Татьяна Доронина жила долго и радовала всех своим присутствием. Хотя бы пониманием того, что где-то в городе живет эта замечательная актриса. И мы знаем, что она где-то рядом. И даже я, находясь здесь, за тридевять земель, все равно бы знал, что где-то есть Татьяна Доронина. Она жива, не сошла с ума. И есть люди, которые за ней присматривают.
У меня имеются вопросы к Владимиру Кехману. Все-таки он руководитель МХАТа им. Горького, который когда-то создала Татьяна Доронина, в 1986 году разделив МХАТ им. Чехова с большим скандалом и уведя за собой огромное количество актеров, которым Олег Ефремов пообещал пенсию. Она их забрала в этот вновь образовавшийся театр. Это был поступок!
А Владимир Кехман обещал о ней заботиться! Мне кажется, что человек он принципиальный и чувствующий, учитывая то, как он уволил хваленую Бузову. Когда он пришел в театр, то увидел, что билеты не продаются на ее так называемый спектакль. Спектакль закрыли и с Бузовой распрощались. То есть это человек действия, а не эмоций.
Поэтому я хочу, чтобы он как человек действия поучаствовал бы в этом. Мне кажется, у него хватит сил, ума, разума помочь Татьяне Васильевне, если эта помощь ей требуется.
«Почему Евгений Кулик не сказал правду?»
- Что вы думаете о том, что Ивана Урганта и Сергея Светлакова не позвали в новые «Елки»? Евгений Кулик, сценарист фильма, сказал, что просто его сюжетная линия исчерпала себя, и к тому же ему нужны драматические актеры, а не шоумены. Он назвал реальную причину или, на ваш взгляд, есть какая-то другая?
- Это не забавно, а полный абсурд, к которому, как мне казалось, этот кудрявый, немного упитанный персонаж Евгений Кулик был не склонен. Но все-таки оказалось, что склонен. А почему он не сказал правду, что пришло такое распоряжение, что эти актеры у нас больше не снимаются?
Вот не снимаются и все! Иван Ургант – понятно по какой причине. Увы, он подвергся культуре отмены после 24 февраля. А Светлаков, видимо, до кучи, туда же с ним. А может, денег много захотел?
Почему отстригли от фильма Сергея Светлакова, надо разбираться, потому что за ним никаких таких заявлений, которые бы ерзали по чьей-нибудь сильно патриотической душе, я не слышал. Поэтому по Светлакову у меня вопросы, а по Ивану итак всем все понятно.
Иван Ургант и Сергей Светлаков в фильме «Елки-5»
Я не буду разбираться в морально-этической стороне продюсера и автора сценария Евгения Кулика. Это человек, замеченный в вайнах про дурацкую личную жизнь с какой-то женщиной, в которых они не могут поделить между собой жареную курицу. Какие у меня могут быть к нему вопросы? Дай Бог ему здоровья и лишних драгоценных килограммов 15.
Если продюсер Кулик не может напрямую сказать, то давайте я скажу официально! «Анамнез» здесь очень простой! Нет таких зрителей, которые бы конкретно устали от Ивана или Светлакова, потому что фильм, по сути, был заточен под них. Мне кажется, в этом никто не сомневается.
А есть люди, которым конкретно не нравится присутствие этих актеров в этой конкретной ленте. Это могут быть, например, продюсеры: как бы чего не случилось… Сегодня мы уже говорили об этом в контексте примера с Кристиной Орбакайте.
Есть люди, меценаты, которые дают деньги. Они прочитали какой-то предварительный сценарий, увидели имена актеров и сказали: «Послушайте, вот есть вопросики по этим двум персонам. А давайте, мало ли что…» «А давайте!» На том и все.
Не хватило газку этого сказать? Послушайте, нас вынудили, нас поставили в коленно-локтевую позицию и сказали: «Всяк Кулик, кто свое болото хвалит. Так вот, ты должен свое болото хвалить и рассказывать всякие небылицы про то, почему здесь не будет Ивана и Сергея».
Этим он и занялся. Но правду, по-моему, знает даже дурак, почему в этом фильме нет этих конкретных двух людей.