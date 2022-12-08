«Загугли звезду»: охота на Орбакайте, феномен «Рыжего», темное прошлое Казановой, «зловещий сценарий» Дорониной и травля Светлакова

Уходящая неделя ознаменовалась премьерой традиционного новогоднего альманаха «Елки 9». Только на этот раз без героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова, ставших своего рода талисманами фильма.

Продюсер и автор сценария новой части картины Евгений Кулик списал это на то, что сюжетная линия их персонажей исчерпала себя. И мол, теперь в картину планируется добавить больше драматизма. А драматизм и шоумен – понятия не совсем совместимые.

Отсутствие Ивана и Сергея – это совпадение? Кто-то таинственное скажет: «Не думаю!»

Еще одна новость, достойная нашего внимания, - в Геленджике, Анапе и Сочи планируются съемки художественного фильма о группе «Иванушки International». Картина расскажет о поклонницах коллектива, которые отправляются в гастрольный тур за любимыми певцами. Роли «Иванушек» сыграют сами «Иванушки».

Эти и другие новости в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro традиционно обсудила с популярным блогером Рустамом Солнцевым.

«Ее мама не очень корректно себя вела»

- В СМИ пишут, что из-за отъезда Аллы Пугачевой и Максима Кристина Орбакайте оказалась в незавидном положении. Якобы у нее отменяются корпоративы, стало меньше предложений по проектам, она сталкивается с негативным отношением к себе. Что вы думаете об этой ситуации?

- Как мы можем помочь Кристине? Никак. Каким-то образом мы можем это проанализировать, чтобы понять, как это все происходит, и кто может за этим стоять, потому что Кристина, несмотря ни на что, остается профессиональной артисткой и, между прочим, неплохой актрисой. Я напоминаю для всех тех, кто об этом мог забыть. Достаточно вспомнить фильм «Чучело».

А в одной из серий «Гардемарины, вперед» она сыграла принцессу Фике в паре с Людмилой Гурченко. Ты попробуй сыграть с ней дуэтом и при этом убедительно выглядеть на экране.