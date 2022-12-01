Солнцев о голубых огоньках: «Люди не хотят видеть этих толстосумов и толстопузов неизвестно под чем»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев раскритиковал новогодние шоу, которые будут показывать по телевизору. По словам блогеру, каждый год - одни и те же, зрителям это надоело.

«Люди не хотят видеть этих толстопузов и толстосумов неизвестно под чем, которые пытаются им втюхать какую-то веселуху под видом развесистой клюквы, под видом этого непрофессионализма», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

По его словам, уважающие себя приличные люди, зарабатывающие деньги, не будут себя оскорблять просмотром этих проектов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».