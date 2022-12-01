«Загугли звезду»: отношения Лободы и Зеленского, отмена Милохина, любовница Шатунова, позор Хаматовой и провал Бузовой

На этой неделе все обсуждали одну громкую новость. Так, телеканал ТНТ представит свою версию знаменитой советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром», которую зрители увидят в новогоднюю ночь. Роль Ипполита в ней исполнил певец Филипп Киркоров, Надю – ведущая Ольга Картункова, Галь в проекте целых три – гимнастка Ляйсан Утяшева, актриса Валентина Рубцова и ведущая Ольга Бузова.
Жень Лукашиных в этом фильме несколько: комики Павел Воля и Тимур Батрутдинов, актер Андрей Гайдулян и другие звезды телеканала ТНТ.
Но и это еще не все. В этот проект также добавлены и эпизоды других советских комедий: от «Иван Васильевич меняет профессию» до «Карнавальной ночи». Так, русским царем Иваном Грозным стал казах, юморист Азамат Мусагалиев, роль Шурика досталась комику Денису Дорохову, а героиню Людмилы Гурченко Лену Крылову сыграла певица Клава Кока. Вся эта сборная комедийная солянка носит название «СамоИрония судьбы».
Были и новости потише, которые не вызвали столь оживленных дискуссий, но также заслуживают внимания. Так, Чулпан Хаматова стала актрисой года в Латвии. Певицу Светлану Лободу назвали персоной нон-грата в Литве. А так называемая любовница Пьера Нарцисса Ксения Грин вдруг заявила о порочной связи с Юрием Шатуновым.
Все эти новости и не только в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro вновь обсуждает с популярным блогером Рустамом Солнцевым.
«Родину Чулпан Хаматова не предавала»
- Чулпан Хаматова стала актрисой года в Латвии. Как вы это прокомментируете?
- Свой выбор Чулпан сделала осознанно и находится за границей совершенно сознательно. И ничто не мешает этой актрисе вернуться, никакой закон она не нарушила. И если Чулпан Хаматова посчитала нужным сказать в своем интервью о каких-то сложностях, то она имела на это право, как и все те люди, которые уехали из России или находятся в ней.
Просто некоторые не очень порядочные люди превратили проблему отъезда знаковых личностей во что-то глобальное, переврали это как предательство Родины. Но Родину Чулпан Хаматова не предавала в общепринятом смысле этого слова.
Во-первых, она никому не клялась и клятву не разрывала, поэтому я говорить об этом могу только в этом тоне. Для меня Чулпан Хаматова – замечательная актриса.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Нужно понимать, что страны Балтии – это уже все-таки Европа более 20 лет. И просто так получить звание актрисы года не получится. Никто тебя гладить по голове просто так не будет, особенно учитывая то, как страны Балтии относятся к русским. Туда сейчас въехать невозможно. Через эти страны невозможен транзит.
Я думаю, что там достаточно людей, которые негативно относятся к присутствию Чулпан в этой стране. И то, что она получила это звание заслуженно, - это по одной простой причине. Своего таланта.
Мы с вами вообще не знаем никаких латышских актрис. И слава Богу, что там все-таки появилась посланница русской культуры и русского языка Чулпан Хаматова.
Да, Чулпан говорила, что ей придется учить местный язык, изучать обычаи и традиции Латвии, но все-таки Чулпан Хаматова – это русская актриса с татарским корнями, которая несет русскую культуру. И слава Богу!
«Люди, которые пытаются отменить Лободу, не там ищут»
- А Светлана Лобода включена в список персон нон грата в Литве. Как, на ваш взгляд, сложится ее будущее?
- Странно слышать, что какие-то санкции включаются против вот таких творческих людей. Я думаю, что ноги растут от того, что президент Украины Владимир Зеленский когда-то сам выступал на одной сцене вместе с Лободой. Вначале она выступала в «Виагре», потом занялась сольной карьерой.
Я допускаю, что он вел передачи, концерты, где она присутствовала. И у него очень личное отношение к тем людям, которых украинская сторона считает предателями. Они имеют на это право. Вы знаете, что там происходит сейчас…
Могла ли Лобода что-то предвидеть, сторониться этого всего? Сторониться то она могла. И певица делала это довольно искусно все последние годы. Она выступала везде, где хотела, не озвучивала свою позицию, не призывала страны к сближению, диалогу, миру. Могла ли она это делать как артистка? Еще как могла! Есть множество живописных примеров…
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press
У меня к Светлане всегда была претензия, о чем я и говорил все последние годы. И теперь она пришла к таким результатам…
Поддерживаю ли я этот запрет? Нет, не поддерживаю. Я против этих всех запретов. А люди с украинской стороны, которые пытаются отменить Лободу, не там ищут. Она просто артистка, а к ней подходят сильно по гамбургскому счету. Заслуживает ли она этого? Нет.
Лобода не политик. Она совершенно не тот человек, который развязывает те действия, что происходят сейчас. Светлана этого всего не начинала, но почему-то прилетает ей. А прилетает ей за то, что она стала полноценной жительницей Российской Федерации. И этого уже достаточно.
Поэтому что я могу сказать Светлане? Если другие страны, инициированные Украиной, будут поступать также по отношению к ней, то только лишь мои соболезнования…
«Все люди абсолютно одинаково любят Родину»
- Даня Милохин говорил, что включен в черный список российского телевидения. А недавно еще и спел гимн Украины в прямом эфире. Что вы думаете о его поступке?
- Это воля этого человека. Он принял решение иметь именно такой характер в тот вечер перед тем самым микрофоном. Это его право. Я не знаю никаких законов в нашей стране, которые бы запрещали это делать. Еще раз повторяю: этим пользуются люди, которые ловят на таких случаях хайп, начинают призывать к ненависти, к отмене этого человека. Я против этого.
Я считаю, что Даню Милохина не надо трогать. Из страны уже выдавили очень много людей, того же Моргенштерна* (включен Минюст в реестр лиц, выполняющих функции иноагента) в том числе. Кому от этого хорошо?
Моргенштерн* – молодой человек за 20, который только начинает свою жизнь. И его карьера была в России, а какие-то люди напридумывали что-то, чуть ли не прикрутили ему уголовное дело за высказывание о 9 мая. Это что такое?
Но больше всего меня умиляют те люди, как правило, молодые, которые в чате у меня пишут: «Вот так им и надо». Они одного не понимают, что следующими, на кого напишут донос, будут они, потому что они рыжие, толстые, лысые, плешивые, с косой, без косы и так далее. Причина всегда найдется! Поэтому я против этого.
Даня Милохин. Фото: соцсети
А возвращаясь к Милохину, он еще в том возрасте, когда он еще может допускать ошибки. И пусть будут такие ошибки, которые другим кажутся чуть ли не преступлением против собственного народа. Откуда такой пафос? Успокойтесь, люди родненькие.
Дайте ему самому понять, что такое хорошо, а что такое плохо. И в этот момент человека необязательно проклинать и лишать страны. Мол, зависни в Америке, там, где ты сейчас находишься. Это что, путь к так называемому очищению? Или, как пишут некоторые недоумки в моем чате: «Дышать в стране стало легче».
Понятно, что тебе стало легче дышать с твоей пенсией в 12 000. Не ведитесь на это, пусть люди допускают ошибки. От них никому плохо не становится. А если кто-то оскорбляется на эти ошибки ментально и морально, то на обидчивых воду возят, я вам так скажу.
Дайте людям совершить ошибки, если их можно так считать, а потом и исправить их, прийти к какому-то правильному решению, в конце - концов стать взрослым человеком. Не надо гнать людей отовсюду, проклинать их и считать законченными кретинами и идиотами, и предателями Родины.
Поверьте мне, это не так. Все люди абсолютно одинаково любят Родину. Это зашито у нас в ДНК. Мы уже рождаемся с любовью к родной земле. Это закон природы, закон человека как такового. Вы понимаете это?
Вот так же и Милохин, так же и я, так же и все на свете любят ту землю, на которой родились. А мерзкие люди все передергивают и пытаются показать это иначе. Я против.
«Странно, что Ксения Грин не сказала, что была любовницей Киркорова»
- Ксения Грин, любовница Пьера Нарцисса, теперь объявила, что она встречалась и с Юрой Шатуновым. Пытается заработать на хайпе?
- Странная какая-то тема. Дело в том, что я вообще не знаю эту женщину. После того, как Юра умер, она, конечно, может городить всякое, любую небывальщину. Странно, что она не сказала, что была любовницей Киркорова. Наверное, сразу подумала, что ей точно не поверят.
Юра Шатунов все-таки производил впечатление человека, который любил свою жену. Певец часто говорил, что семья для него - это важно. Все-таки не забывайте, что он из детского дома, а это печать на всю жизнь. Это ментальный паспорт. Человек оттуда выходит немного другим.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Да, он познал, что значит быть любимцем всей страны, что такое большие деньги, бесконечные сплетни и россказни о своей жизни, и которые, как выясняется, не отпускают его даже после смерти.
Я предлагаю эту тему не размусоливать, потому что у меня такое ощущение, что эта так называемая Ксения Грин только и желает того, чтобы такие достойные люди, как мы с вами, сидели и зачем-то разглагольствовали о ней. Пусть все делает сама.
Мы поговорим, а потом через пять месяцев выяснится, что она уже на седьмом месяце от Юры Шатунова. И такой бред тоже может быть.
Слушайте, ей бы на «Дом-2». Вот я советую этой девушке пойти туда. Там таких, как она, очень привечают, любят таких. Пусть прет туда и прямо забралом кверху.
«Люди не хотят видеть этих толстосумов и толстопузов неизвестно под чем»
- Как вам идея новогоднего огонька ТНТ по мотивам «Иронии судьбы» и других советских комедий, где Бузова – Галя, Киркоров – Ипполит, а Надя – Ольга Картункова?
- Это все не туда. Все знают эту комедию, которая демонстрируется уже сорок лет на советском телевидении. Все знают, как играют эти артисты, которые уже стали любимыми. Уже была попытка воссоздать эту комедию. Ее ведь переснимали для Нового года с другими артистами. И это был страшный провал. И тут произойдет то же самое.
Это стыдно. Это как раз те самые исполнители, при виде которых в титрах люди смотреть это не будут. Я спрашивал у своих подписчиков: «Вы будете включать это г…?» Я этому продукту сразу дал оценку. Мне достаточно было посмотреть на парик Киркорова.
Кадр из проекта «СамоИрония судьбы»
Кто-то пишет: посмотрю одним глазом, но в основном все признаются, что смотреть не будут. Сейчас народ вообще не обмануть. Люди не хотят видеть этих толстопузов и толстосумов неизвестно под чем, которые пытаются им втюхать какую-то веселуху под видом развесистой клюквы, под видом этого непрофессионализма.
Ну какой профессионал из Оли? Единственный комплимент, который я могу ей сделать, - Оля такая трудолюбивая. О да! И все, ребята!
Это же надо смотреть, отдать свое время, отдать должное этим так называемым артистам… Пардон, все-таки канал ТНТ платит гонорар этим так называемым звездам, чтобы реклама внутри этих продуктов привлекала каких-то новых клиентов.
Ну, извините, та клиентская база, которая будет это смотреть, денег не имеет. Некоторые зрители так посмотрят – на «ха-ха». А уважающие себя, приличные люди, зарабатывающие деньги, не будут себя оскорблять просмотром этого. Вот это я знаю наверняка.