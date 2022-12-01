«Загугли звезду»: отношения Лободы и Зеленского, отмена Милохина, любовница Шатунова, позор Хаматовой и провал Бузовой

На этой неделе все обсуждали одну громкую новость. Так, телеканал ТНТ представит свою версию знаменитой советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром», которую зрители увидят в новогоднюю ночь. Роль Ипполита в ней исполнил певец Филипп Киркоров, Надю – ведущая Ольга Картункова, Галь в проекте целых три – гимнастка Ляйсан Утяшева, актриса Валентина Рубцова и ведущая Ольга Бузова.

Жень Лукашиных в этом фильме несколько: комики Павел Воля и Тимур Батрутдинов, актер Андрей Гайдулян и другие звезды телеканала ТНТ.

Но и это еще не все. В этот проект также добавлены и эпизоды других советских комедий: от «Иван Васильевич меняет профессию» до «Карнавальной ночи». Так, русским царем Иваном Грозным стал казах, юморист Азамат Мусагалиев, роль Шурика досталась комику Денису Дорохову, а героиню Людмилы Гурченко Лену Крылову сыграла певица Клава Кока. Вся эта сборная комедийная солянка носит название «СамоИрония судьбы».

Были и новости потише, которые не вызвали столь оживленных дискуссий, но также заслуживают внимания. Так, Чулпан Хаматова стала актрисой года в Латвии. Певицу Светлану Лободу назвали персоной нон-грата в Литве. А так называемая любовница Пьера Нарцисса Ксения Грин вдруг заявила о порочной связи с Юрием Шатуновым.

Все эти новости и не только в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro вновь обсуждает с популярным блогером Рустамом Солнцевым.

«Родину Чулпан Хаматова не предавала»

- Чулпан Хаматова стала актрисой года в Латвии. Как вы это прокомментируете?

- Свой выбор Чулпан сделала осознанно и находится за границей совершенно сознательно. И ничто не мешает этой актрисе вернуться, никакой закон она не нарушила. И если Чулпан Хаматова посчитала нужным сказать в своем интервью о каких-то сложностях, то она имела на это право, как и все те люди, которые уехали из России или находятся в ней.

Просто некоторые не очень порядочные люди превратили проблему отъезда знаковых личностей во что-то глобальное, переврали это как предательство Родины. Но Родину Чулпан Хаматова не предавала в общепринятом смысле этого слова.

Во-первых, она никому не клялась и клятву не разрывала, поэтому я говорить об этом могу только в этом тоне. Для меня Чулпан Хаматова – замечательная актриса.