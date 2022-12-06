Премия «Золотой граммофон» отказалась от Ивана Урганта

10 декабря в Москве пройдет самое ожидаемое музыкальное событие года — XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон – 2022».

На этот раз вести его будет не Иван Ургант. От его услуг было принято решение отказаться. Популярный шоумен не выйдет на сцену «Золотого граммофона» впервые с 2008 года.

Ивана Урганта заменит Вадим Галыгин, а пару ему составит Екатерина Скулкина. Оба — звезды КВН.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».