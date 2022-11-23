Филипп Киркоров перевоплотился в Ипполита из «Иронии судьбы» в новогоднем шоу

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров стал Ипполитом. Фото: Global Look Press / кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» 1976 года

Тина Канделаки показала новый образ певца.

В новогоднюю ночь канал ТНТ покажет праздничный телевизионный фильм «СамоИрония судьбы». В нем снялись Ольга Бузова, Клава Кока, певец Хабиб, Тимур Батрутдинов, Люся Чеботина, Денис Дорохов и многие другие звезды. В основном, они пародируют персонажей старых добрых советских фильмов и телепередач.

23 ноября руководитель ТНТ Тина Канделаки сообщила зрителям, что и Филипп Киркоров принял участие в съемках новогодней комедии. Он спародировал культового персонажа «Иронии судьбы» Ипполита. Шарф, шапка и нужная кондиция в наличии. В этом амплуа артист заберется под душ и исполнит для зрителей свой хит «Цвет настроения синий».

Канделаки не стала тянуть и сразу показала, как будет выглядеть «король российской эстрады» в новом проекте.

Филипп Киркоров в телефильме «СамоИрония судьбы». Фото: t.me/tikandelaki

«Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж перед Новым Годом. Как вам такой Ипполит?» - написала Тина в Telegram.

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Филипп Киркоров в образе Ипполита. Фото: канал ТНТ

А какого канала новогодний эфир будете смотреть вы?

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